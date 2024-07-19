4.5 rating Bet365 Chile Casa de apuestas online y en vivo App móvil para iOS y Android

Una de las mayores ventajas de Bet365 es la facilidad con la que te puedes registrar en su plataforma y empezar a apostar en decenas de deportes.

Sabemos que, pese a esta sencillez, los chilenos menos experimentados con las plataformas online pueden tener dudas y problemas. Así pues, en esta pequeña guía te enseñaremos el paso a paso para registrarte satisfactoriamente en Bet365 Chile.

Primeros pasos para abrir una cuenta en Bet365

Basta con seguir cinco pasos para completar tu registro en la casa de apuestas online de Bet365. Te los enumeramos a continuación:

Entra en la web oficial de Bet365 Arriba a la derecha, clica el botón “Regístrate” de color amarillo Se cargará un formulario que debes llenar con los siguientes datos: País de residencia Primer nombre Apellido o apellidos como aparece en tu cédula de identidad Fecha de nacimiento Dirección de correo electrónico Número de celular Datos de domicilio Establecer un usuario y contraseña de acceso Ingresa el código bonus Bet365. Marca la pequeña casilla para aceptar los términos y condiciones de la plataforma Por último, haz clic en el botón verde “Regístrate en bet365”

Te recomendamos leer todos los documentos de Bet365 antes de aceptar las condiciones del operador. No es por desconfianza, pues nosotros ya los hemos leído y son bastante estándar en la industria. Es por una cuestión de conocimiento que te puede ayudar a evitar malos entendidos en el futuro como usuario de esta casa de apuestas.

Registrándote en Bet365, recibes un bono de bienvenida en forma de créditos de apuesta.

Verificación de la cuenta con documentos de identidad

Las casas de apuestas con licencia, como es el caso de Bet365, cumplen las normativas antifraude más rigurosas de esta industria. En este sentido, recibirás a la dirección de correo electrónico que hayas usado en el registro un email de verificación. Dentro encontrarás un enlace que tienes que abrir y seguir las instrucciones diseñadas para verificar tu identidad.

Muchos usuarios cometen errores en este proceso, por lo que ahora vamos a resumir las instrucciones más importantes para que tu verificación sea exitosa:

Inicia sesión en Bet365 y sigue esta ruta: Cuenta > Mi cuenta > Verificación.

Carga los documentos solicitados asegurándote de cumplir con los siguientes parámetros: Visibilidad de las cuatro esquinas de cada documento Vigencia Claridad y nitidez Encaja con los documentos aceptados.

Si algo no va bien o hay dudas al respecto, el equipo de Bet365 podría comunicarse contigo por correo electrónico para continuar con el proceso de manera personalizada.

Se verificarán tu nombre completo, fecha de nacimiento y domicilio residencial

En un plazo de entre 7 y 10 días laborales, recibirás un código de verificación postal al domicilio que hayas registrado. Introduce este código en la página de Verificación.

Este proceso es esencial para Bet365, ya que es su manera de asegurar que sus clientes sean mayores de edad y que sus identidades no sean duplicadas. Para forzar a los usuarios a completar este proceso, el operador mantendrá bloqueada la función de retiro.

Deposita y empieza a apostar en Bet365 Chile

Considerando que los retiros permanecen bloqueados hasta verificar la cuenta, siempre recomendamos a nuestros lectores llevar a cabo dicho proceso antes de hacer su primer depósito. Si llegaran a tener cualquier impedimento con la verificación, no se quedarán con dinero bloqueado en sus cuentas de Bet365.

Esto es así con cualquier casa de apuestas online que tenga una licencia confiable. Por cierto, la de Bet365 fue otorgada por el Comisionado de Apuestas de Gibraltar, cuyos estándares de responsabilidad son considerables.

Cuando tu cuenta esté verificada, podrás depositar con total tranquilidad siguiendo estos cinco pasos:

Inicia sesión en Bet365 con tu usuario y contraseña Despliega el menú “Cuenta” arriba a la derecha Selecciona “Mi cuenta” y luego “Depósitos” Elige el método de pago de tu preferencia y digita el monto que deseas depositar sigue las instrucciones específicas del método seleccionado

Las opciones de pago aceptadas por Bet365 en Chile son: Tarjetas de débito o crédito Visa, Mastercard y Maestro, AstroPay, Neteller, Skrill, Skrill 1-Tap, Click to pay, Paysafecard y Wire Transfert.

Una vez que tengas saldo en tu cuenta, podrás dirigirte a la sección Deportes de Bet365 y explorar todos sus deportes y mercados para empezar a apostar. Cuando recibas tus primeras ganancias, podrás retirarlas mediante Visa, Mastercard, Maestro, Wire Transfer, Skrill, Neteller y AstroPay. Es importante planear tus estrategias de apuestas Bet365 antes de depositar.