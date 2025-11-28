4 rating Novibet Chile Apuestas online y juegos de casino Doble bono de bienvenida

App móvil

Apuestas en vivo con cuotas actualizadas

Servicio de streaming Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡IR A NOVIBET!

Hemos realizado un análisis detallado de Novibet Chile y a continuación presentamos una reseña completa de su oferta.

Bono de primer depósito Duplica tu primer depósito de mínimo 5.000 CLP Ver bono Novibet > > Bono de bienvenida Casino Duplica tu primer depósito en el casino hasta 200.000 CLP Ver bono Novibet > >

Este operador cuenta con más de cinco años de presencia en el mercado y hemos revisado los aspectos que resultan más relevantes para cualquier usuario al momento de elegir una casa de apuestas en línea. Nuestro enfoque principal es la seguridad, un punto clave para jugadores nuevos y experimentados que buscan tranquilidad y confianza al seleccionar un casino donde apostar.

Si además deseas revisar qué tipo de promociones pueden complementar esta experiencia, esta guía sobre el código promocional Novibet puede ayudarte a comparar beneficios y a entender cómo se posicionan otras plataformas en el mercado chileno.

Nuestra experiencia apostando en Novibet

A la hora de realizar nuestra investigación para realizar una reseña objetiva, consideramos los aspectos relativos a la seguridad, al correcto funcionamiento, calidad y variedad de los juegos y las promociones vigentes.

Comenzamos nuestro análisis poniendo especial atención en las licencias, sistemas de protección de datos y servicio de soporte al cliente. Una vez que verificamos que la casa está correctamente habilitada y protegida, continuamos con nuestro análisis probando la plataforma para conocer la oferta de Novibet Chile.

Tanto en la sección deportiva como de casino, exploramos apuestas, mercados, juegos, bonos de bienvenida y promociones para clientes habituales.

Ofertas de apuestas disponibles en Novibet

Novibet apuestas ofrece una selección de deportes que, en principio, puede parecer más reducida en comparación con otros operadores que cuentan con catálogos de más de cincuenta disciplinas. Aun así, incluye los deportes más populares y algunas alternativas novedosas que permiten diversificar la experiencia de apuesta.

Si quieres comparar esta propuesta con la de otros operadores bien evaluados en el país, puedes revisar este análisis de las plataformas mejor valoradas en Chile, donde se examina cómo se posicionan las distintas casas de apuestas dentro del mercado local.

Por supuesto, no podrían faltar las Ligas de fútbol mundial más famosas, buscadas por muchos. Entre los deportes más populares encontramos los siguientes:

Fútbol

Tenis

Basquetbol

Béisbol

Fórmula 1

Fútbol americano

Ajedrez

Voleibol

Rugby

Incluso deportes como el ajedrez, o algunos no tan populares como el Cricket o los dardos, también encuentran en Novibet Chile un lugar dentro de su catálogo de más de 25 opciones.

Tipos y mercados de apuestas en Novibet

Cada deporte, según la mecánica del juego, da lugar a las diferentes opciones de mercados de apuestas. De este modo, el fútbol ofrece el clásico, victoria del local, del visitante o empate; cantidad de goles; ambos equipos anotan; resultado de la primera y segunda mitad, entre otros. De manera similar, ocurre con otros deportes que enfrentan a dos equipos.

También puedes optar por apostar en vivo. Aquí, las posibilidades de ocurrencia de diferentes eventos durante el transcurso de partido son muy amplias: cantidad de goles, tarjetas, tiros de esquina y muchos más.

Finalmente, encontramos algunos mercados novedosos, como las apuestas políticas, donde puedes pronosticar, por ejemplo, quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Novibet en vivo – ¿Cómo funciona?

En los deportes ofrecidos, existe la posibilidad de apostar en eventos en vivo, es decir, que se puede apostar en cualquier momento durante el partido. Para ello, simplemente selecciona el deporte y la modalidad “En vivo”, haz clic sobre el evento, selecciona el mercado y realiza tu apuesta.

Queremos destacar que la interfaz de Novibet apuestas es muy intuitiva, resultando muy simple explorarla y realizar las apuestas.

Código Promocional Novibet Chile en 2025

Novibet cuenta con un programa de promociones que está diseñado para dar la bienvenida a nuevos clientes y para incentivar la fidelidad de los más antiguos.

Este operador lanza continuamente nuevas promociones y bonos, a los que puedes acceder con el código promocional Novibet que en este artículo encuentras, permitiéndote disfrutar del programa completo.

Bonos y ofertas en Novibet Chile

En cuanto a los bonos para nuevos clientes, aquellas personas que se registren por primera vez en Novibet recibirán un bono del 100% de su primer depósito realizado en la plataforma, hasta 200.000 CLP.

El bono de bienvenida se puede aplicar tanto para realizar apuestas deportivas como para jugar en el casino.

Por otra parte, quienes ya son clientes desde hace un tiempo también gozan del beneficio de promociones que el operador lanza periódicamente.

Términos y condiciones de las promociones de Novibet

Cuando seleccionas un bono para jugar, ya sea de bienvenida u otra promoción, debes cumplir ciertas condiciones.

Los términos más importantes incluyen el depósito mínimo necesario para activar el bono, los requisitos de apuesta, es decir, la cuota mínima de las apuestas y el rollover.

Para cumplir con estos requisitos hay un plazo estipulado. Ten en cuenta, además, que hay ciertas restricciones de juegos y mercados, ya que no todos participan en las promociones. Asimismo, algunos medios de pago pueden estar excluidos para aplicar a ciertas promociones.

Novibet apuestas Chile- ¿Cómo registrarse?

Para registrarse en Novibet con el código promocional BETMAX, ingresa en el sitio oficial de este operador y sigue los pasos que detallamos a continuación.

Haz clic sobre el botón rojo “Registrarse” que encuentras en la parte superior derecha de la pantalla. Consigna una dirección de correo electrónico y crea tu nombre de usuario y contraseña. Completa el formulario que allí se despliega colocando tus datos personales completos. Dale clic a los términos y condiciones. Introduce tu código promocional BETMAX al solicitar el bono que desees. Introduce el código de verificación que recibirás en tu teléfono.

Métodos de pago en Novibet Chile

Novibet ofrece una opción de pago bastante completa y amplia que incluye tarjetas de débito y crédito, transferencias bancarias y billeteras virtuales.

Este operador no admite pagos realizados a través de Neteller y Skrill para acceder al bono de bienvenida, pero sí para jugar en cualquier otro momento.

Los depósitos se realizan en moneda local, con un monto mínimo de 5.000 CLP en todos los casos.

Tanto el depósito como el retiro de dinero, son procesos absolutamente seguros, ya que Novibet apuesta cuenta con cifrado de datos SSL. No se cobran comisiones en ninguna de las dos operaciones.

Método de pago Depósito mínimo Webpay 5.000 CLP Redcompra 5.000 CLP Banco Estado 5.000 CLP Banco de Chile 5.000 CLP BCI 5.000 CLP Scotia Bank 5.000 CLP Banco Santander 5.000 CLP Banco Itaú 5.000 CLP Khipu 5.000 CLP Mach 5.000 CLP Líder 5.000 CLP Visa 5.000 CLP Mastercard 5.000 CLP SafePay 5.000 CLP Transferencias bancarias 5.000 CLP Skrill, Neteller 5.000 CLP

¿Cómo ingresar dinero en Novibet?

Para realizar tu depósito, dirígete al botón correspondiente y haz clic, selecciona allí el método de pago preferido y escribe el monto a transferir.

No olvides que, dependiendo del método elegido, puede haber una demora hasta la acreditación del importe. Por lo tanto, podrías no verlo inmediatamente acreditado en tu cuenta.

¿Cómo retirar mis fondos en Novibet?

Actualmente, el único método disponible para retirar dinero de la plataforma es a través de transferencia bancaria, con un monto mínimo requerido de 10.000 CLP. La demora prevista para la acreditación del importe en tu cuenta es de 2 a 6 días hábiles.

Novibet App – Apuesta desde el teléfono móvil

Novibet cuenta con una aplicación móvil disponible para dispositivos con sistema Android. Desde la App Novibet es posible realizar la gestión completa de la cuenta.

Puedes descargarla desde el sitio oficial del operador, completar el registro directamente desde la app, realizar depósitos, retiros y apostar sin restricciones.

Quienes utilizan dispositivos móviles con sistemas operativos distintos también pueden acceder sin problema desde el navegador, jugar desde la versión web y gestionar su cuenta con normalidad.

Si deseas comparar cómo funciona esta aplicación frente a otras opciones disponibles en el país, puedes consultar esta guía de las aplicaciones destacadas para apostar en Chile, donde se analizan las plataformas móviles con mejor rendimiento.

Betano vs. Novibet – ¿Cuál es mejor?

A la hora de seleccionar una casa de apuestas, la cantidad de opciones actuales puede resultar incluso abrumadora. Hay algunos factores a considerar. Tu elección deberá basarse en tus intereses, según lo que busques y lo que desees obtener.

En ese sentido, hemos realizado una comparativa de los puntos más destacados con Betano, otro de los operadores más populares de Chile.

Característica Novibet Betano Bono de bienvenida deportes 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Bono de bienvenida casino 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Rollover Deportes 5x

Casino 30x Deportes 5x

Casino 15x Otras promociones Acelerador de combinadas. Hasta el 100% de cuotas adicionales Bono de recarga miércoles y jueves regala 25 giros gratis App móvil Solo para Android Solo para Android Atención al cliente Chat en vivo 24/7

Correo electrónico

Messenger

Telegram Chat en vivo en horario limitado

Centro de ayuda

Correo electrónico CONSEGUIR BONO NOVIBET > > CONSEGUIR BONO BETANO > >

Casino Novibet – Juegos de casino online

Novibet Chile ofrece una sección de casino dividida en diferentes categorías, que incluyen juegos exclusivos para Novibet, juegos nuevos, top 10, los más populares y tendencias.

La oferta incluye desde los clásicos juegos de casinos de cartas, mesas de ruletas, rasca y gana, tragamonedas y Jackpots. La selección es muy importante en variedad, calidad y cantidad de juegos ofrecidos.

Además, se suma la oferta del casino en vivo con más de 500 mesas y shows en vivo, incluyendo mesas en español de diferentes versiones de ruletas y blackjack.

Licencia y seguridad en Novibet

Esta casa de apuestas se encuentra correctamente habilitada mediante licencia tramitada ante el gobierno de malta. Con número de licencia MGA/CRP/186/2010.

En relación con la protección de datos y seguridad de sus clientes, se utilizan cifrados de los mismos y certificación SSL de Cloudfare de 256 bits. Periódicamente, se somete a auditorías de índices de retorno del jugador.

¿Es Novibet una casa de apuestas confiable?

Novibet resulta una empresa confiable y segura, correctamente habilitada y con la correspondiente licencia otorgada por el gobierno y las autoridades de Malta, siendo su país de origen.

Novibet cumple con una política de seguridad especialmente enfocada en la protección de datos de los clientes, procesados conforme al marco regulador.

Además, cuenta con certificaciones SSL provistas por Cloudfare, uno de los proveedores más importantes de la industria, necesarias para la correcta codificación.

Servicio de atención al cliente en Novibet

En cuanto a la atención de las necesidades de los clientes, detectamos que este operador brinda un sistema de soporte muy completo, que ofrece distintas vías de comunicación.

Entre las más destacadas, el servicio de chat disponible durante las 24 horas, los 7 días de la semana, para consultas inmediatas. Además, también es posible comunicarse por otros medios como Messenger y Telegram, o enviando un correo electrónico a [email protected]

Opiniones de usuarios de Novibet Chile en 2025

Algunos usuarios dejan sus opiniones de acuerdo a la experiencia que han tenido jugando en Novibet.

Es una buena casa de apuestas, pagan en tiempo y son atentos. Federico.

La casa de apuestas no es buena, pero me atendieron bien en el chat. Lola.

Es el único casino donde pude ganar premios importantes, estoy muy conforme. Ricardo.

Pude ganar con el bono, pero demoraron demasiado en acreditarse el dinero en la cuenta. Según me dijeron en atención al cliente estaba demorada la comprobación del cumplimiento de los requisitos. Rodrigo.

Nuestra conclusión sobre Novibet apuestas

Nuestra conclusión es que Novibet Chile resulta una buena opción en este mercado, tanto para apuestas deportivas como su casino en línea y en vivo. Con una oferta amplia en variedad de juegos, mercados y novedades, proporciona una experiencia muy satisfactoria.

La seguridad de los clientes está correctamente resguardada, así como la contención de los mismos a través del sistema de soporte. Tanto desde la web como desde la App, la interfaz resulta muy amigable y entretenida.

Ventajas y desventajas de apostar en Novibet

PROS CONTRAS Deportes populares

Robusto bono de bienvenida

Casino muy variado

Variedad de métodos de depósito

Atención 24/7

Juegos Exclusivos

Seguridad

Noviladies, selección de juegos preferidos por mujeres Medios de retiro limitados

Alto rollover de casino

Preguntas frecuentes sobre Novibet apuestas Chile

¿Es seguro apostar en Novibet Chile?

Sí, Novibet Chile dispone de los sistemas de seguridad necesarios para la protección y cifrado de información personal de los clientes, así como de datos sensibles de los métodos de pago utilizados. Además, se encuentra correctamente habilitada y cuenta con la licencia correspondiente a su país de origen.

¿Cuánto tarda en pagar Novibet en Chile?

El método de pago disponible actualmente es mediante transferencia bancaria y, dependiendo de la entidad, la demora promedio es entre 2 y 6 días hábiles.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en Novibet?

El depósito mínimo aceptado es de 5.000 CLP, mientras que el máximo dependerá del método de pago utilizado o de la limitación establecida.

¿Puedo acceder a Novibet desde cualquier teléfono móvil?

Sí. Si el teléfono cuenta con sistema operativo Android puedes descargar la App, caso contrario puedes ingresar desde cualquier otro teléfono ingresando a través de la web.