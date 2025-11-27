4 rating Novibet Chile Apuestas online y juegos de casino Doble bono de bienvenida

Novibet es uno de los principales operadores para disfrutar al máximo de apuestas en vivo en todo momento. Las personas tienen la posibilidad de acceder a los apartados de casino y apuestas deportivas en vivo de manera separada al resto de opciones para jugar.

En este caso, saber cómo es la experiencia en las apuestas en tiempo real en Novibet es ideal, especialmente para quienes desean hacer uso del código promocional Novibet. Sigue leyendo sí quieres saber más sobre estas secciones.

¿Cómo apostar en vivo en Novibet Chile?

Actualmente, los usuarios pueden elegir cómo apostar en vivo según sus preferencias. Algunos optan por los juegos de casino en directo, que ofrecen una experiencia inmersiva con crupieres reales, mientras que otros prefieren las apuestas deportivas en vivo, donde pueden seguir la acción y ajustar sus predicciones en tiempo real.

Apuestas deportivas en vivo Novibet Chile

Dentro de Novibet Chile, las personas tendrán la posibilidad de realizar apuestas deportivas en vivo en 7 deportes diferentes.

Si bien el catálogo de apuestas no es tan amplio comparado con otros operadores, Novibet Chile permite realizar apuestas en fútbol, que es uno de los deportes con mayor número de eventos día a día.

Por otra parte, el resto de los deportes disponibles incluye tenis, básquetbol, béisbol, tenis de mesa, críquet y hockey sobre hielo. Cada uno de ellos ofrece una agenda constante de eventos en los que se puede apostar a diario, lo que permite explorar distintos mercados según el deporte que sigas con más frecuencia.

Según el deporte seleccionado, las personas podrán disfrutar de mercados de apuestas más amplios. Esto es una ventaja al jugar en Novibet Chile, especialmente por los posibles cambios de cuotas que pueden haber comparado con las apuestas pre partido.

Juegos de casino en vivo en Novibet Chile

Para los jugadores de casino más experimentados, el casino en vivo de Novibet Chile cuenta con una gran variedad de títulos para disfrutar. Lo mejor de todo es que esta sección cuenta con la presencia de proveedores de juegos reconocidos.

Entre los operadores disponibles en Novibet Chile, las personas podrán encontrar juegos de Pragmatic Play, Evolution Gaming, Ezugi y Playtech, compañías reconocidas en el sector de juegos de azar en vivo. Además, cuenta con varios proveedores menos conocidos, pero que ofrecen títulos de calidad.

En cuanto a la sección de juegos, existe de todo un poco para disfrutar en Novibet Chile. Las apuestas en vivo cuentan con una gran presencia de juegos de cartas, contando con más de 200 juegos de blackjack, además de una gran cantidad de títulos de baccarat y póker para los más experimentados.

Además, el sitio ofrece mesas de juego en vivo, diferentes tipos de ruleta, programas de juegos en tiempo real, entre otras opciones. Sin embargo, una de las secciones más llamativas son las Mesas VIP, dentro de las cuales Pragmatic Play será el principal proveedor de juegos para ofrecer una experiencia más completa.

¿Hay promociones para el apartado de Novibet en vivo?

Dentro de Novibet existen varias promociones que los usuarios pueden aprovechar, aunque en el apartado de apuestas en vivo la oferta suele ser un poco más limitada. Aun así, conviene conocer bien cómo funcionan estas ventajas y aprender a utilizar el código promocional Novibet para obtener el máximo beneficio posible.

Para los amantes de las apuestas deportivas, existen un par de promociones para tener mayor diversión:

Acelerador de Parlay: Disponible para selecciones con cuotas de 1.50 o superiores en apuestas con 3 o más partidos. El bono variará según la cantidad de partidos seleccionados, yendo desde un 5% a un 100%

Disponible para selecciones con cuotas de 1.50 o superiores en apuestas con 3 o más partidos. El bono variará según la cantidad de partidos seleccionados, yendo desde un 5% a un 100% Cerrar apuesta: Una opción para obtener una parte del dinero apostado antes de que acabe el partido viene con esta promoción. Sin importar sí se pierde o se gana, las personas podrán aprovechar este bono para jugadas en vivo.

Ahora, para quienes buscan disfrutar del casino en vivo, estas son las promociones disponibles:

Fichas Doradas: Para los jugadores que apuesten al menos $6,000 Pesos al día, estos podrán obtener 10 Fichas Doradas para usar en los juegos de ruleta disponibles en la sección de casino en vivo.

Para los jugadores que apuesten al menos $6,000 Pesos al día, estos podrán obtener 10 Fichas Doradas para usar en los juegos de ruleta disponibles en la sección de casino en vivo. Torneos: Cada semana o mes, Novibet ofrece una variedad de torneos en los cuales apostar en el casino en vivo. Estos permiten obtener grandes ganancias o bien, participar por parte de los premios disponibles en el torneo.

Conclusión

A nivel general, Novibet Chile ofrece un apartado de juego en vivo muy completo. Tanto quienes disfrutan del casino como los apostadores deportivos pueden aprovechar una buena variedad de títulos y eventos disponibles para jugar en tiempo real.

El hecho de contar con varias promociones activas también ayuda a mejorar la experiencia, lo que convierte a Novibet en una opción atractiva para usuarios en Chile.