4 rating App Novibet Chile Compatible con Android App nativa Android

Fácil descarga

Servicio de streaming

Cuotas actualizadas en tiempo real

Acceso a las promociones desde la app Terms & Conditions Solo para mayores de 18 años. ¡DESCARGAR APP!

El mayor atractivo de los casinos en línea radica en la libertad de jugar en cualquier lugar. En esta guía súper completa te enseñamos cómo aprovechar al máximo esta posibilidad.

Presta atención hasta el final de este artículo sobre cómo descargar la aplicación móvil. Detallaremos punto por punto toda la información importante que necesitas conocer antes de instalar en tu celular la Novibet App.

Características de la Novibet App – Experiencia de Usuario

La App de Novibet, en general, se presenta como una aplicación muy completa y atractiva. Visualmente, es impactante por los colores del diseño y la sencillez de la interfaz.

Pudimos corroborar que se accede de manera muy rápida a las distintas secciones que aparecen en la aplicación y se navega intuitivamente.

Resaltamos la claridad de esta aplicación en el detalle de los términos y condiciones de cada una de las promociones, lo que las vuelve sumamente gráficas, incluso para usuarios novatos.

En la actualidad, la aplicación solo está disponible para dispositivos Android.

¿Qué se puede hacer desde la App Novibet en Chile?

La aplicación móvil de Novibet Chile te permite gestionar tu cuenta de manera integral, ya que brinda acceso a las mismas funciones que la versión de escritorio, por lo que no es restrictiva en cuanto a las funciones.

Registro: desde la aplicación móvil, puedes registrarte como cliente de la plataforma, seleccionar y obtener tanto el bono de bienvenida como cualquiera de las promociones vigentes más adelante.

desde la aplicación móvil, puedes registrarte como cliente de la plataforma, seleccionar y obtener tanto el bono de bienvenida como cualquiera de las promociones vigentes más adelante. Apuestas deportivas y juegos de casino: realiza apuestas pre-partido o en vivo en toda la gama de deportes que este operador ofrece. Además, puedes acceder a cualquier juego de casino, incluso las mesas en vivo y deportes virtuales.

realiza apuestas pre-partido o en vivo en toda la gama de deportes que este operador ofrece. Además, puedes acceder a cualquier juego de casino, incluso las mesas en vivo y deportes virtuales. Gestión de cuenta: realiza todos tus depósitos y retiros de dinero directamente desde tu dispositivo móvil.

¿Cómo apostar desde la Aplicación Móvil de Novibet?

Para apostar desde la aplicación móvil, como primera medida, debes descargarla en tu celular. Si ya tienes una cuenta en la plataforma, ingresa en la App con el mismo nombre de usuario y contraseña.

Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte utilizando el código promocional Novibet directamente desde la App de la siguiente manera:

Descarga la aplicación en tu celular. Haz clic sobre el botón de registro. Crea un nombre de usuario y contraseña. Completa todos tus datos personales.

Ahora, lo único que queda por hacer es realizar un depósito, el cual puedes hacer directamente desde la aplicación.

No tienes más que elegir tu bono de bienvenida si eres nuevo, el deporte que prefieras y comenzar a apostar.

Ventajas y Desventajas de Apostar desde la App de Novibet

Si bien existen algunas contras al utilizar la aplicación móvil, estas no son significativas ni afectan la experiencia tanto para las funciones, gestión de la cuenta, gráficos y juegos a disposición.

Pros Contras Accedes donde y cuando quieras

Dispones de las mismas funciones que en la web

Simple y fácil de usar Disponible solo para Android

No especifica montos y demora de cada medio de pago

¿Cómo descargar la App de Novibet en tu teléfono móvil?

Momentáneamente, la Novibet App está disponible exclusivamente para dispositivos con sistema operativo Android.

Para descargarla, sigue estos pasos:

Ingresa en la página del operador, haz clic en el botón de menú en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego selecciona “descargar app”. Descarga el archivo. Permite la instalación de aplicaciones desde fuentes diferentes de Google Play Store; esto es absolutamente seguro. En los archivos descargados en tu dispositivo, selecciona Novibet.apk y presiona el botón de instalación.

Luego de completar este procedimiento, recibirás una notificación de confirmación de la correcta instalación y podrás comenzar a jugar.

En el caso de contar con un dispositivo iOS, puedes ingresar a la web de la casa de apuestas desde tu celular, utilizar y disfrutar de todas las funciones sin inconvenientes.

Código Promocional Novibet – ¿Cómo liberarlo desde la App?

Novibet tiene un programa especial para nuevos clientes con un bono muy atractivo, siendo uno de los más generosos del mercado.

Para obtener el bono de bienvenida, regístrate desde la app utilizando el código promocional Novibet y aprovecha la promoción.

Realiza cómodamente tu primer depósito desde tu celular, libera el bono y listo. ¡Comienza a divertirte!

Novibet App: Bonos de Apuestas disponibles

El primer depósito en la plataforma te da derecho al bono de bienvenida; para ello deberás elegir si lo prefieres para apostar en deportes o para jugar en el casino.

Ingresando desde la app, puedes beneficiarte de esta promoción y obtener el 100% de tu primer depósito, comenzando así a apostar con un total de 400.000 CLP.

Luego, desde la App podrás adherirte a cualquier otra promoción que la casa de apuestas tenga vigente.

¿Cómo ingresar y retirar dinero desde la Novibet App?

Desde la aplicación puedes realizar la gestión completa de tu cuenta. Los depósitos y retiros de dinero no solo son factibles, sino también muy simples de realizar.

Ingresa a tu cuenta desde la App. Haz clic en el botón de depósito. Selecciona el monto que quieres depositar. Elige el método de pago; dependiendo del mismo, se te guiará en los pasos siguientes de manera muy simple.

Preguntas Frecuentes sobre la Novibet App en Chile

¿Puedo instalar la App de Novibet desde cualquier celular?

No, la App Novibet solo está disponible para celulares con sistema Android. Sin embargo, desde otros dispositivos puedes ingresar sin problemas a la plataforma del operador desde la web y jugar desde allí. Las funciones son las mismas.

¿Es seguro descargar la Novibet App en mi celular en Chile?

Sí, la descarga de la App es completamente segura, ya que Novibet te proporciona el enlace directamente. Asegúrate de ingresar desde la página oficial de Novibet, garantizando así una fuente de confianza.

¿Puedo registrarme desde la Novibet App con un código promocional?

Sí, puedes registrarte también desde la App utilizando el código promocional Novibet. De ese modo obtendrás el bono de bienvenida que también podrás utilizar jugando desde tu celular.

¿Se pueden hacer apuestas en vivo desde la Novibet App?

Sí, desde la aplicación puedes apostar de la misma manera que lo haces desde la versión web. Puedes apostar en los eventos en vivo, seguirlos con el servicio de streaming y utilizar la función de cash out antes de que el partido finalice, todo desde la App.