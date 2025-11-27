4.5 rating Apuestas Betano Mundial Sub-20 Bono de bienvenida

App móvil

Mercados innovadores

Cuotas mejoradas BETACL Copiar 120 Copiado esta semana ¡APOSTAR EN BETANO!

Una de las ventajas que ofrecen algunas casas de apuestas en línea es tener más oportunidades para apostar. Betano, por ejemplo, tiene la opción de doble oportunidad Betano, que aumenta las posibilidades de ganar.

OFERTA BETANO DETALLE IR AL SITIO Bono Betano Apuestas 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Ver Bono Deportes Bono Betano Casino 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Ver Bono Casino

Esta función de apuestas de la plataforma es una alternativa que puede ayudarte a mejorar tus resultados si la utilizas con criterio. En las próximas líneas explicaremos cómo funciona y de qué manera puedes aprovecharla al momento de apostar. Si quieres comparar esta herramienta con lo que ofrecen otros operadores del mercado chileno, este análisis de las mejores casas de apuestas en Chile puede darte un contexto útil antes de decidir dónde jugar.

¿De qué se trata la doble oportunidad Betano?

Con la doble oportunidad Betano se puede jugar a dos resultados de partidos en una misma apuesta. Eso sí, solo pueden usarse en eventos deportivos en donde exista la posibilidad de tener 3 resultados.

Apuestas doble oportunidad Betano 1X : con esta opción s e puede apostar a la victoria del equipo local o al empate. En caso de que el equipo visitante gane, entonces se pierde la apuesta.

: con esta opción s En caso de que el equipo visitante gane, entonces se pierde la apuesta. Apuestas doble oportunidad 2X: en este tipo de apuestas puedes elegir dos oportunidades, que gane el visitante o que haya un empate. En caso de que el equipo local gane, pierdes.

en este tipo de apuestas puedes elegir dos oportunidades, que gane el visitante o que haya un empate. En caso de que el equipo local gane, pierdes. Apuestas doble oportunidad 12: este tipo de apuesta permite apostar a que ganen o el visitante o el equipo local. Pero en caso de que el resultado termine en empate, perderás la apuesta.

¿Cómo usar la doble oportunidad en apuestas deportivas?

Para usar la opción de doble chance de apuestas deportivas, es necesario seguir algunos sencillos pasos:

Abre una cuenta en Betano Chile usando el código promocional Betano Chile o inicia sesión en tu cuenta. Desde tu perfil dirígete a la sección de “apuestas deportivas”. Elige algún evento deportivo en el que creas que convenga usar la doble oportunidad en apuestas Betano. Agrega tu selección al boleto de apuestas y presiona el botón, “confirmar apuesta”.

Esto lo puedes hacer desde la web de Betano o desde la Betano App.

¿Cuándo usar la doble oportunidad de Betano?

En general, este tipo de apuestas se puede usar en aquellos deportes en los que puede haber 3 posibles resultados. Por ejemplo, en el fútbol, el hockey sobre hielo y el fútbol sala. Sin embargo, es importante saber que no está disponible en todos las disciplinas deportivas.

Ahora bien, al tener dos opciones para apostar también aumentan al doble las posibilidades de ganar. Por ende, las cuotas de apuestas pueden bajar.

Sin embargo, aunque las cuotas suelen ser más bajas, existen opciones que puedes usar para aumentar las ganancias. Si combinas los pronósticos puedes obtener más posibilidades de ganar.

En Betano Chile se puede combinar la doble oportunidad Betano con otros mercados de apuestas, por ejemplo: más/menos goles o el Bet Builder.

Cuándo conviene aplicar la doble oportunidad de apuestas de Betano Chile

Veamos algunas ocasiones en la que es conveniente aplicar la doble oportunidad Betano:

En partidos en donde los dos equipos tienen el mismo nivel de juego , permite obtener cuotas más bajas, pero con seguridad de ganar.

, permite obtener cuotas más bajas, pero con seguridad de ganar. En partidos donde según las estadísticas, un equipo tiene todas las de perder frente a su rival.

En caso de que no se esté seguro de cuál va a ser el resultado final.

Ventajas y desventajas de usar la doble oportunidad Betano

Aunque la doble oportunidad de apuestas de Betano es una herramienta que a simple vista puede resultar ventajosa. Es importante saber que este tipo de función también presenta algunas desventajas. Aquí te mostraremos los pros y los contras:

Ventajas Desventajas Aumenta tus posibilidades de ganar al cubrir dos de tres resultados, tus posibilidades de éxito son mayores. Las cuotas son más bajas que las de una apuesta simple a la victoria de un equipo. Si la apuesta termina en empate con la doble oportunidad Betano 2X puedes asegurar tu ganancia. No se puede ganar tanto dinero como con una apuesta simple. Se puede combinar con otros mercados de apuestas deportivas, como el más/menos goles o el Bet Builder. De esta manera puede aumentar las cuotas.

Conclusión sobre la doble oportunidad Betano

La doble oportunidad Betano es una ventaja que ofrece esta plataforma a sus jugadores. Con ella se puede apostar a 2 de los 3 posibles resultados de un partido, aumentando las probabilidades de ganar.

Sin embargo, a pesar de que resulta una herramienta de apuestas que ofrece buenas ventajas, es importante no olvidar que existen ciertos puntos en contra al usar la doble oportunidad Betano Chile.

Guías recomendadas para mejorar tu experiencia en Betano

Si quieres profundizar en funciones específicas de Betano y aprovechar al máximo todo lo que ofrece la plataforma, estas guías pueden ayudarte a resolver dudas y a jugar con mayor seguridad y eficiencia: