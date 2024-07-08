4.5 rating Apuestas Betano Mundial Sub-20 Bono de bienvenida

Betano Chile con frecuencia ofrece a sus jugadores nuevos y antiguos recompensas para juegos de casino.

Una de las más comunes son las fichas doradas con las que se pueden jugar e incluso apostar de forma gratuita en la sección Live casino. Veamos qué son, cómo se usan y dónde puedes obtenerlas:

¿Qué son las fichas doradas de Betano?

Son una especie de bonificación en forma de recompensa que Betano ofrece en ciertas ocasiones a sus jugadores. Solo pueden usarse un máximo de 10 fichas doradas por ronda. Están disponibles para el Casino en vivo en forma de apuestas o en los juegos de casino del proveedor Playtech.

Cada ficha tiene un monto específico, se puede llegar a ganar hasta 1.000 CLP con cada ficha. Puedes ver la cantidad de fichas doradas que tienes y su valor, reflejados en el saldo de tu cuenta.

Estas fichas tienen una duración, por lo general, de 7 días a partir de la fecha que se reciban. Si no se usan dentro del tiempo especificado, expirará.

Dónde puedo obtener fichas doradas

Existen varias formas en las que se pueden obtener fichas doradas de Betano Chile. Aquí te mostraremos dónde puedes conseguirlas:

A través de misiones: Puedes completar misiones en la plataforma, dando clic en la sección “Misiones” ubicada en el menú lateral del sitio web. En la app, puedes ubicar esta sección en los botones laterales, donde aparecerá junto a otras funcionalidades de Betano. Una vez en esta sección puedes completar misiones y correr con suerte de que Betano te recompense con fichas doradas.

Como bono, al realizar el registro Betano o el primer depósito : En ocasiones, Betano premia a sus jugadores nuevos con fichas doradas, por registrarse y usar el código promocional Betano .

: En ocasiones, Betano premia a sus jugadores nuevos con fichas doradas, por registrarse y usar el . Jugando a la Rueda de la suerte: Algunas veces, Betano ofrece fichas especiales a sus jugadores que usen la Ruleta de la suerte.

Algunas veces, Betano ofrece fichas especiales a sus jugadores que usen la Ruleta de la suerte. En el Supertorneo semanal de Betano Chile: Para poder ganar fichas doradas, ve a tu cuenta de Betano Chile e ingresa a la sección de promociones >Super torneo semanal y haz clic en el botón “Únete”

O puedes visitar la sección “promociones” de Betano Chile regularmente para revisar si existen algunas otras promociones especiales con fichas doradas.

¿Cómo se usan las fichas doradas de Betano?

Usar las fichas doradas de Betano no es nada complicado. Si ganaste fichas doradas recibirás una notificación de Betano Chile. Se especificará, la cantidad de fichas, la fecha de expiración y los juegos de mesa en donde están disponibles.

Existen varias opciones para ver la cantidad de fichas disponibles y poder usarlas.

Puedes ir a la sección Mi cuenta > Saldo. Allí revisa la cantidad de fichas doradas con las que Betano te ha recompensado. Luego selecciona la opción “continuar” para usarlas eligiendo tu posición en la mesa. Otra opción es ingresar directamente al juego de mesa de Playtech que deseas jugar. Inmediatamente, te aparecerá una notificación en la pantalla avisando que tienes fichas doradas disponibles y la cantidad. Lo siguiente que debes hacer es revisar tu saldo de casino en la parte inferior derecha de la pantalla. Allí podrás seleccionar la opción “usar fichas doradas”. Luego elige la cantidad de fichas doradas y colócalas en la posición de la mesa en la que quieras usarla.

¿En qué juegos de casino se pueden usar las fichas doradas?

Las fichas doradas de Betano están disponibles para usar en juegos de mesa de Playtech en la sección de casino. Puedes usarla en:

Ruleta: permite combinar las fichas doradas con dinero real en el juego Ruleta Betano en español.

permite combinar las fichas doradas con dinero real en el juego Blackjack y Baccarat: en estos juegos no está permitido usar dinero real. Lo que sí es que puedes usar las fichas en apuestas distintas en la misma ronda. Por ejemplo puedes doblar una apuesta o elegir la opción de apuestas paralelas.

Aunque si no cuentas con saldo positivo en tu cuenta no podrás usar las fichas en tus apuestas. Pero, si ganas las apuestas realizadas con tus fichas de Betano se abonarán a la cuenta en forma de saldo neto. Para esto, puedes analizar los métodos de pago en Betano.

Conclusión

Las fichas doradas de Betano son una oportunidad de jugar al casino en vivo en la plataforma de forma gratuita. Para los apasionados por el casino en vivo esta resulta una manera interesante de probar suerte sin arriesgar dinero real.