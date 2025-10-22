5 rating 75.000 USD por semana Bono de Bienvenida Stake Sorteo semanal de 75.000 USD 100.000 USD todos los días Terms & Conditions 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. LIBRESTAKE Copiar 81 Copiado esta semana Obtener el bono de Stake

El código promocional Stake es LIBRESTAKE. Ingresalo en el registro y accede a las promociones exclusivas del operador como el sorteo semanal de 75.000 USD.

¿Cuál es el código promocional Stake y qué beneficios ofrece en Chile?

El código promocional Stake es LIBRESTAKE y se utiliza al momento de crear una nueva cuenta en la plataforma. El código Stake se activa durante el registro y te da acceso al sorteo semanal de un pozo total de premios de 75.000 USD.

Además, desde tu primera apuesta estarás acumulando puntos para escalar posiciones en la tabla de clasificaciones de la carrera diaria, donde los mejores 5.000 clasificados se reparten un premio de 100.000 USD, todos los días.

Los nuevos usuarios acceden de inmediato al Rakeback del club VIP. Este beneficio consiste en recuperar un porcentaje del margen de la casa de apuestas en tu propia cuenta, independientemente de cuál sea el resultado de tu apuesta en deportes o en el casino.

Tipo de bono Detalle de la oferta Detalle Código promocional Sorteo Semanal Recibe un ticket por cada 1.000 USD apostados, para participar del sorteo semanal 5.000 USD (75.000 USD para repartir entre 15 ganadores) LIBRESTAKE Carrera diaria Llévate una parte del pozo de 100.000 USD todos los días 5.000 ganadores todos los días LIBRESTAKE

Stake se destaca como una de las principales plataformas de apuestas y casinos online más difundida a nivel mundial. Descubre aquí cómo aprovechar las ventajas de los usuarios que se registren con el Stake código y disfruta de una experiencia completa.

Cómo registrarse y activar el código Stake paso a paso

Para activar el código y empezar a disfrutar de uno de los mejores bonos de bienvenida, es necesario abrir una cuenta en la plataforma. Uno de los beneficios adicionales del Stake código promocional es que su activación es muy sencilla y es inmediata.

Activa el Stake código siguiendo estos 5 pasos:

Ingresa al sitio Stake.com Haz clic en el botón azul de registro, ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. Introduce tu correo electrónico, fecha de nacimiento y crea un nombre de usuario y contraseña. Coloca el código promocional LIBRESTAKE en la casilla correspondiente. Completa la verificación de la cuenta ingresando al enlace recibido.

Listo, ya puedes hacer el primer depósito para comenzar a jugar con el código y participar de todas las promociones. Ten presente que Stake recibe pagos en dólares o su equivalente y también en criptomonedas.

Detalles del Stake bono de bienvenida

El código de bonificación Stake casino es muy diferente a cualquiera que puedas encontrar en el mercado, ya que te permite participar de un sorteo semanal en el que se reparte el pozo de 75.000 USD entre 15 ganadores que se llevan 5.000 USD cada uno.

Obtén un ticket para el sorteo por cada 1.000 USD apostados en deportes o casino.

apostados en deportes o casino. Cuantos más tickets tengas, mayores probabilidades de ser uno de los 15 ganadores.

de ser uno de los 15 ganadores. Para otorgar los boletos para el sorteo, se consideran las apuestas realizadas entre las 15 hs del sábado y las 14 hs del sábado siguiente.

Además, Stake te devuelve un porcentaje de todas las apuestas que hagas en la plataforma, en apuestas deportivas o jugando en el casino y no importa si resultaron ganadoras o no. Del total del margen que la casa de apuestas tiene sobre cada juego, puedes recuperar el 3,5%.

Promociones y ventajas adicionales para usuarios registrados con el código Stake

Además del Stake bono de bienvenida, la casa de apuestas cuenta con una amplia sección de promociones que se actualizan constantemente, incluyendo:

Cuotas mejoradas: En eventos seleccionados se ofrecen cuotas con un valor aumentado, lo que implica mayor ganancia en el caso de acierto

En eventos seleccionados se ofrecen cuotas con un valor aumentado, lo que implica mayor ganancia en el caso de acierto Desafíos: Desafíos diarios de casino, deportes y programa VIP.

Desafíos diarios de casino, deportes y programa VIP. Cashback: Devolución de un porcentaje de las pérdidas en un determinado período, por ejemplo semanal.

Devolución de un porcentaje de las pérdidas en un determinado período, por ejemplo semanal. Pago anticipado: La oferta se considera ganadora antes de que termine el partido si tu equipo logra un determinado resultado. Está disponible en fútbol, tenis, béisbol, hockey sobre hielo y más.

La oferta se considera ganadora antes de que termine el partido si tu equipo logra un determinado resultado. Está disponible en fútbol, tenis, béisbol, hockey sobre hielo y más. Reembolso en carreras de caballos: Si tu favorito llega del 2º al 5º lugar, recuperas el monto de tu apuesta.

Si tu favorito llega del 2º al 5º lugar, recuperas el monto de tu apuesta. Seguro de apuestas: Recibe un reembolso si tu apuesta no resulta ganadora.

Recibe un reembolso si tu apuesta no resulta ganadora. NBA – Pago en el descanso: Apuesta en cualquier partido de la NBA, si tu equipo lidera por al menos 12 puntos en el descanso, tu apuesta se considerará ganadora.

Apuesta en cualquier partido de la NBA, si tu equipo lidera por al menos 12 puntos en el descanso, tu apuesta se considerará ganadora. Torneos de casino: Cumple con los diferentes desafíos y gana premios todos los días.

Estas promociones están disponibles para todos los usuarios de Stake y no necesitas cargar un código nuevamente para aprovecharlas. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la sección de promociones y seleccionar la más te guste.

✔️ Variedad de ofertas

✔️ Constante actualización

✔️ Promociones exclusivas para fútbol

✔️ Incluye carreras de caballos

❌ Todas las promociones están sujetas a términos y condiciones

Bono Stake en Chile – Apuestas deportivas y casino online

Los jugadores chilenos que se registren con el Stake código promocional tienen derecho a ingresar a la oferta completa de las diferentes secciones para jugar. Esto incluye los deportes más populares como el fútbol chileno, la Copa Chile y la Copa Libertadores. Además, todas las ligas y mercados más importantes del tenis, básquetbol, béisbol, boxeo, carreras de caballos y muchos más.

Stake, al igual que las mejores app de apuestas deportivas, permite apostar en vivo, usar la función de cash out y seguir los datos estadísticos en tiempo real, además de la transmisión en vivo de los eventos seleccionados.

Por su parte, el código de bonificación Stake casino está disponible también para las apuestas hechas en esta sección. El casino incluye tragamonedas, ruleta, blackjack, baccarat y póker de proveedores destacados como Pragmatic Play, Evolution, Nolimit City y muchos otros. Puedes jugar en las mesas en vivo en español.

Comparativa del bono Stake con otros operadores

Así como este operador ofrece el Stake bono de bienvenida, la mayoría de las plataformas cuentan con un bono al que puedes acceder con un código promocional. Estos son algunos de los principales bonos que encontrarás en el mercado y el detalle de lo que cada uno ofrece. Analiza y compara, para que puedas elegir el más atractivo y conveniente.

Casa de apuestas Bono de bienvenida Otra promoción Código promocional Stake Sorteo semanal de 75.000 USD Carrera diaria con 5.000 ganadores del pozo de 100.000 USD LIBRESTAKE 1xbet 100% Hasta 250.000 CLP para deportes Hasta 1.400.000 CLP y 150 giros para el casino FWVIP Jugabet 275% + 100.000 CLP en apuesta gratis 275% +375 Giros Gratis JBPUESTA

También te sugerimos explorar otras opciones como el código promocional de Betano para Chile en 2025.

Conclusión – ¿Vale la pena usar el código promocional Stake en 2025?

El código promocional Stake permite a los jugadores chilenos acceder a una plataforma segura y confiable. Con el código de Stake, los usuarios participan inmediatamente del sorteo semanal y en la carrera diaria, con importantes premios en efectivo en juego. Además, reciben Rakeback desde su primer depósito. Stake ofrece un extenso programa de bonificaciones y herramientas que te permite disfrutar de una moderna y atractiva experiencia de apuestas y casino online.

En resumen, Stake es una opción completa y confiable, en un sitio seguro, con gran trayectoria y difusión global. Regístrate con el código de bonificación Stake casino LIBRESTAKE y disfruta de todos los beneficios exclusivos desde el primer momento.

Preguntas frecuentes sobre el bono Stake Chile

¿Cuál es el código promocional Stake para Chile en 2025?

El Stake código es LIBRESTAKE. Este código aplica tanto para apuestas deportivas como para jugar en el casino y tienes que introducirlo al momento de tu registro como nuevo usuario.

¿Cómo activar el bono de bienvenida con el código Stake?

Para activar el código de bonificación Stake casino tienes que abrir una cuenta en la plataforma: ingresa al sitio Stake.com, haz clic en el botón “Registrarse”, ingresa tus datos, crea tu usuario y contraseña e ingresa en la casilla correspondiente el Stake código promocional LIBRESTAKE. Realiza tu primer depósito para comenzar a jugar.

¿Puedo usar el bono Stake en la app móvil?

No necesitas descargar una aplicación móvil. Para registrarte con el código promocional Stake, accede al sitio de este operador desde tu teléfono celular o cualquier dispositivo móvil. Aunque Stake no cuenta con una aplicación, ofrece una versión web optimizada para este tipo de dispositivos.

¿Stake es legal en Chile?

Sí, Stake es legal y opera internacionalmente y cuenta con la correspondiente licencia. Este casino es de propiedad de la firma Medium Rare NV, que está registrada con el número de licencia 145353, bajo las leyes del gobierno de Curazao.

