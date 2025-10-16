El Mundial Sub 20 Chile 2025 llega a su capítulo final con un duelo inédito: Argentina vs Marruecos, dos selecciones que representan la jerarquía y la revelación del torneo.

Los dirigidos por Diego Placente vuelven a disputar una final Sub 20 tras Canadá 2007, cuando el equipo liderado por Sergio “Kun” Agüero consiguió el sexto título, récord absoluto en la categoría. Ahora, la nueva camada albiceleste buscará levantar la séptima estrella en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, escenario que este domingo 19 de octubre recibirá a más de 45 mil fanáticos.

Del otro lado estará Marruecos, que bajo la conducción de Mohamed Ouahbi ha sido la sensación del certamen. Los africanos eliminaron a potencias como Brasil, España y Francia, y llegan a la final con una identidad táctica firme, intensidad física y un arquero que se transformó en héroe nacional. En Al Aire Libre repasamos los pronósticos, las cuotas de apuestas y las posibles formaciones.

🔮 Pronósticos y cuotas del Argentina vs Marruecos Sub 20

Las mejores casas de apuestas como 22Bet y Megapari ubican a Argentina como la gran favorita, aunque Marruecos mantiene valor en las cuotas tras su sorprendente desempeño en las eliminatorias.

Cuotas 22Bet

🇦🇷 Argentina Sub 20 gana: 1.805

🤝 Empate: 3.40

🇲🇦 Marruecos Sub 20 gana: 4.88

👉 Ambos equipos anotan – Sí: 2.08

👉 Más de 2.5 goles: 2.21

Cuotas Megapari

🇦🇷 Argentina campeón del mundo: 1.385

🇲🇦 Marruecos campeón del mundo: 3.29

👉 Ambos equipos anotan – Sí: 2.08

👉 Más de 2.5 goles: 2.21

👉 Resultado y ambos anotan:

• Argentina y ambos anotan – Sí: 4.33

• Marruecos y ambos anotan – Sí: 9.5

🇦🇷 ¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial Sub 20?

La Selección Argentina llega invicta y en su mejor momento bajo la conducción de Diego Placente, con 8 triunfos consecutivos y una semifinal que reafirmó su jerarquía.

En un intenso partido ante Colombia, la Albiceleste ganó 1-0 gracias al gol del suplente Mateo Silvetti (72’), quien aprovechó una gran jugada de Gianluca Prestianni para sellar el pase a la final.

Aquel duelo, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, tuvo momentos de tensión: Colombia se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jhon Rentería, y el arquero argentino Santino Barbi fue decisivo con dos atajadas cruciales ante Juan Arizala.

Con este resultado, Argentina volvió a una final Sub 20 por primera vez desde 2007, cuando el equipo de Agüero y Banega levantó el trofeo en Canadá. Hoy, una nueva generación busca seguir ese legado.

📊 Últimos partidos de Argentina:

🇨🇴 Colombia 0–1 Argentina (Semifinal)

🇲🇽 México 0–2 Argentina (Cuartos)

🇳🇬 Nigeria 0–4 Argentina (Octavos)

🇮🇹 Italia 0–1 Argentina (Grupos)

🇦🇺 Australia 1–4 Argentina (Grupos)

📋 Posible XI (Argentina Sub 20):

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

🇲🇦 ¿Cómo llega Marruecos a la final del Mundial Sub 20?

El Marruecos Sub 20 de Mohamed Ouahbi hizo historia en Chile. Tras igualar 1–1 ante Francia, los Leones del Atlas ganaron 5–4 en la tanda de penales, con el arquero Abdelhakim Mesbahi como héroe al detener el disparo decisivo de Djylian N’Guessan.

El combinado africano abrió el marcador en esa semifinal tras un autogol del portero francés Lisanru Olmeta (32’), mientras que Lucas Michal igualó para los galos a los 59’. Marruecos jugó con temple, aguantó la prórroga y repitió una estrategia que ya le había dado resultado: cambiar de arquero para la definición desde los doce pasos.

Antes, Marruecos había eliminado a Estados Unidos (3–1), Corea del Sur (2–1), Brasil (2–1) y España (2–0), mostrando un fútbol táctico, disciplinado y muy efectivo en el área rival.

El conjunto africano alcanzó así su primera final Sub 20 en la historia, y se convirtió en el primer país del continente en lograrlo desde Ghana 2009.

📊 Últimos partidos de Marruecos:

🇫🇷 Francia 1(4)–1(5) Marruecos (Semifinal)

🇺🇸 Estados Unidos 1–3 Marruecos (Cuartos)

🇰🇷 Corea del Sur 1–2 Marruecos (Octavos)

🇧🇷 Brasil 1–2 Marruecos (Grupos)

🇪🇸 España 0–2 Marruecos (Grupos)

📋 Posible XI (Marruecos Sub 20):

Y. B. Marty; F. Zahouani, I. Bakhty, I. Baouf, A. Maamar; N. Byar, Y. Khalifi, S. El Haddad; O. Maamma, Y. Zabiri y G. Yassine.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final Argentina vs Marruecos Sub 20?

📆 Fecha: Domingo 19 de octubre

Domingo 19 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (Chile y Argentina) / 00:00 (Marruecos)

20:00 (Chile y Argentina) / 00:00 (Marruecos) 🏟️ Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Marruecos por el Mundial Sub 20?

El encuentro será transmitido en vivo por Chilevisión, DSports (610 / 1610 HD) y en streaming gratuito por FIFA+. También estará disponible vía DGO y Amazon Prime Video en toda Latinoamérica.

📡 TV y Streaming:

TV Abierta: Chilevisión

TV Cable: DSports (610 / 1610 HD)

Streaming: FIFA+ (gratis) / DGO / Amazon Prime Video

📣 Sigue EN VIVO el Argentina vs Marruecos Sub 20 en AlAireLibre.cl: minuto a minuto, goles, estadísticas, análisis y toda la cobertura desde el Estadio Nacional de Santiago de la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025.