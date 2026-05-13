Colo Colo inició la búsqueda activa de un volante creativo para potenciar el esquema de Fernando Ortiz. Dentro de las alternativas prioritarias de la gerencia deportiva destaca el nombre de Luciano Cabral, mediocampista de 31 años que atraviesa un presente complejo en Independiente de Avellaneda.

El jugador ha sido relegado por el técnico Gustavo Quinteros, quien considera que el futbolista no cuenta con los elementos necesarios para disputar la titularidad en el equipo argentino. Ante esta falta de continuidad, el representante del volante busca concretar su salida inmediata, lo que ha reactivado el interés desde el Estadio Monumental.

¿Cuál es la postura de Luciano Cabral ante el interés de Colo Colo?

Ante el sondeo desde Macul, el jugador argentino-chileno ha definido una postura clara: ve con buenos ojos el retorno al fútbol chileno para relanzar su carrera deportiva. El volante entiende que el torneo nacional es un escenario favorable para recuperar su nivel competitivo tras su paso por el fútbol argentino. Si bien su intención principal es volver a sumar minutos y no descarta otras opciones en Argentina, desde su entorno negaron ofertas formales de clubes como Argentinos Juniors.

Para concretar este fichaje, y según reporta el sitio En Cancha, Colo Colo deberá negociar una compra definitiva con Independiente, ya que el club de Avellaneda se niega a realizar un préstamo debido a su crítica situación financiera. El valor estimado de su carta ronda los 750 mil dólares, una cifra que la dirigencia alba evalúa para asegurar al que asoma como el próximo refuerzo creativo del equipo.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre los refuerzos de Colo Colo?

La llegada de nuevos nombres al plantel fue abordada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien estableció que cualquier incorporación debe pasar por un riguroso análisis técnico. “Todos los nombres que suenan son buenos jugadores, pero ustedes saben que para llegar a Colo Colo primero hay que hacer un análisis”, declaró el dirigente hace unos días. Mosa detalló que la decisión final será consensuada entre el cuerpo técnico de Ortiz y la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón.

Asimismo, el timonel del Cacique aprovechó de aclarar la situación contractual de figuras actuales como Arturo Vidal, indicando que no habrá renovaciones anticipadas hasta que finalicen los torneos en disputa. “Nosotros no vamos a conversar de ninguna renovación, de ninguna extensión de absolutamente nada hasta que nosotros no tengamos en la mano cuáles son los campeonatos que hemos conseguido”, sentenció Mosa, congelando cualquier tratativa hasta el final de la temporada.

¿Cuándo llegarán los refuerzos a Colo Colo? Los plazos de Jaime Pizarro

En la antesala del duelo ante Coquimbo Unido, Jaime Pizarro, integrante de la dirección deportiva de Blanco y Negro, entregó detalles sobre la estrategia para el mercado de pases de invierno. El “Kaiser” advirtió que el margen de maniobra es estrecho debido a las limitaciones del reglamento: “Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados. En el receso hay que tener las decisiones bastante avanzadas”.

Para Pizarro, la resolución de los fichajes debe ser rápida para permitir un diagnóstico preciso de las necesidades de Fernando Ortiz. Además, el directivo subrayó la importancia de sellar la clasificación en la Copa de la Liga como un “seguro para el futuro” que permita gestionar mejor el grupo: “Muchas veces uno no sabe a quién pueda necesitar en tres, cinco, siete fechas más. El partido (ante Coquimbo) es importantísimo”, concluyó antes de embarcarse rumbo al norte chico.