Colo Colo disputa este miércoles 13 de mayo un partido clave ante Coquimbo Unido por la cuarta fecha pendiente de la Copa de la Liga 2026. El encuentro, programado para las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, es considerado una verdadera “final”, ya que puede asegurar la clasificación de los albos a semifinales en caso de obtener un triunfo.

Tras el último entrenamiento en el Estadio Monumental, el técnico Fernando Ortiz definió una lista de citados que incluye a Franco Garrido Caszely, delantero juvenil y nieto del máximo goleador histórico de la institución. La irrupción del atacante de 17 años se da en un contexto de bajas sensibles en la ofensiva titular del equipo.

¿Quién es Franco Garrido, el nieto de Carlos Caszely citado en Colo Colo?

Franco Garrido Caszely tiene 17 años y es integrante de la categoría Sub 20 del “Semillero Albo”. El delantero comenzó a entrenar de forma regular con el plantel de honor en abril de 2026 bajo la observación directa de Fernando Ortiz. Su llamado al primer equipo se aceleró debido a la necesidad de variantes ofensivas tras la baja de Maximiliano Romero.

Ante la expectación generada por su apellido, su abuelo Carlos Caszely pidió mesura sobre el proceso del juvenil. El ídolo histórico del club señaló recientemente: “Algo tiene mi nieto, algo tiene. Está recién entrenando y hay que dejarlo tranquilito ahí, porque si no los celos y la envidia son muy grandes”. Actualmente, Garrido espera su oportunidad en el banco de suplentes para el duelo ante los “Piratas”.

🚨 Sorpresa en Colo Colo: Franco Garrido Caszely, 17 años, se suma a la citación para enfrentar a Coquimbo Unido ⚪⚫



El joven futbolista es nieto del máximo ídolo albo, Carlos Caszely 👏🔥



¿Comienza una nueva historia con el apellido Caszely en el Monumental? 🏟️#ColoColo… pic.twitter.com/SvP6jZoqxN — Edson Figueroa (@EdsonFiv) May 12, 2026

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs Coquimbo Unido?

Fernando Ortiz presentará una alineación con variantes significativas, destacando un esquema táctico 4-3-3. La formación titular será con:

Gabriel Maureira en el arco.

en el arco. Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa.

en defensa. Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo.

en el mediocampo. Un tridente juvenil en ofensiva compuesto por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

El equipo no contará desde el inicio con Arturo Vidal, quien entrenó con los suplentes, ni con los delanteros argentinos Javier Correa y Maximiliano Romero. Romero quedó descartado de la convocatoria final tras sufrir molestias físicas de última hora durante la jornada de este martes.

¿Qué resultado necesita Colo Colo para clasificar a semifinales?

Tras el empate de Coquimbo Unido frente a Huachipato, el cuadro popular quedó con la primera opción de avanzar de ronda de manera prematura. Los escenarios para el equipo de Fernando Ortiz son los siguientes:

Clasificación inmediata: Colo Colo sacará boletos a las semifinales sólo si derrota a los Aurinegros este miércoles.

Colo Colo sacará boletos a las semifinales este miércoles. Escenario de empate o derrota: Si no gana, la definición se postergará hasta la última fecha programada para el 7 de junio. Un tropiezo obligaría al Cacique a depender de un resultado negativo de Coquimbo en el cierre de la fase ante Deportes Concepción.

Cabe destacar que el campeón de la Copa de la Liga obtendrá el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. La final del certamen está programada para el 19 de julio a partido único.