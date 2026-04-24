Mientras Colo Colo alista sus piezas para un trascendental desafío en el sur del país y Fernando Ortiz busca variantes tras la última caída ante Palestino, la gran novedad en el Estadio Monumental no pasó por la pizarra táctica, sino por la sorpresiva irrupción de un “refuerzo” juvenil de sangre ilustre.

Ante la necesidad de inyectar frescura en la zona ofensiva, el cuerpo técnico decidió subir a los entrenamientos del primer equipo a Franco Garrido Caszely, delantero de 17 años y nieto del máximo ídolo en la historia de la institución, Carlos Humberto Caszely.

¿Quién es el inesperado juvenil que entrena en Colo Colo?

Franco Garrido Caszely es un delantero de 17 años, integrante de la categoría Sub 20, que busca abrirse paso en el profesionalismo. El joven atacante, formado desde temprana edad en las divisiones menores del “Cacique”, apareció sorpresivamente en las prácticas del plantel de honor durante esta semana.

La decisión de Fernando Ortiz responde a la búsqueda de nuevas alternativas ofensivas que puedan aportar energía al equipo de cara al exigente calendario de la Liga de Primera, Copa de La Liga y Copa Chile, abriéndole la puerta a una nueva generación del histórico apellido.

¿Qué dijo Carlos Caszely sobre la irrupción de su nieto?

El ídolo histórico pidió extrema mesura y advirtió que la exposición a tan corta edad puede generar “demasiada envidia” en el entorno futbolístico. Fiel a su estilo protector, el “Rey del Metro Cuadrado” valoró el avance de su nieto, pero le quitó presión inmediata. “Algo tiene mi nieto, algo tiene. Está recién entrenando y hay que dejarlo tranquilito ahí, porque si no los celos y la envidia son muy grandes”, señaló el exgoleador a RedGol. Caszely recalcó que la familia está feliz con la oportunidad, pero insistió en que el joven de 17 años debe ir paso a paso en su desarrollo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs U de Concepción?

El elenco popular visitará a Universidad de Concepción este domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Los albos viajan a la Región del Biobío con la obligación imperiosa de sumar de a tres para no perderle pisada al exclusivo líder, Deportes Limache. Actualmente, la escuadra de Macul marcha en la tercera posición del campeonato con 18 unidades, por lo que un triunfo en Collao es vital para sus aspiraciones al título.