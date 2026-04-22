Claudio Aquino abordó su irregular rendimiento en Colo Colo, en un escenario donde el equipo suma críticas por su falta la gol. El volante ofensivo acumula 11 partidos y 2 anotaciones en la temporada 2026, cifras que él mismo considera insuficientes en relación a su rol.

El mediocampista no eludió la autocrítica, pero entregó una explicación que sorprendió a varios y está vinculada a su ubicación en cancha.

Claudio Aquino: la autocrítica y explicación táctica en Colo Colo

Primero, el argentino puso el foco en la toma de decisiones del equipo en ofensiva, uno de los déficits que dejó el último partido: “Los partidos hay que ganarlos. Si lo haces con frecuencia de goles es mucho mejor y trabajas tranquilo, pero hay que mejorar la toma de decisiones, el pase en el último tercio de cancha”, señaló en conferencia de prensa.

En ese análisis, Claudio Aquino también explicó por qué no ha logrado consolidar su rendimiento individual: “Acá han sido pocas las veces que me ha tocado jugar en mi posición, pero me hago cargo porque siempre dije que ayudaría desde donde me toque”, afirmó, reconociendo que su rol ha condicionado su desempeño.

Por otro lado, el volante también abordó su su futuro en el Cacique, pues su contrato finaliza en diciembre. “He tenido partidos buenos y no tan buenos. Aún puedo dar un poco más, trato de trabajar al 100% todos los días para mejorar. Ojalá en el tiempo que queda pueda mostrar mi máximo nivel para estar tranquilo yo mismo”.

Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

Desde su llegada a Macul, Claudio Aquino ha un total de 52 partidos en Colo Colo, entre el Campeonato Nacional, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

52 partidos jugados

8 goles convertidos

7 asistencias

3.584 minutos

Colo Colo define reemplazo de De Paul y Aquino toma postura

Otro de los temas que marcó la conversación con los medios fue la lesión de Fernando de Paul, una baja sensible para el plantel. Aquino comentó que “nos duele su ausencia, es nuestro capitán, pero el equipo está fuerte”.

Sobre quién debe asumir el puesto, respaldó a las opciones disponibles en el plantel: “Tenemos chicos que pueden suplantarlo y hacerlo bien. Ellos vienen trabajando hace tiempo con el primer equipo. La tranquilidad es que los dos están preparados para ocupar ese lugar. Los dos lo pueden hacer tranquilamente, es una competencia sana del día a día y al que le toque, ojalá lo haga de la mejor manera”, aseguró.