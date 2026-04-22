Colo Colo no solo perdió ante Palestino, también quedó expuesto en varios frentes. Lo que parecía un tropiezo aislado terminó destapando problemas que venían arrastrándose y que hoy impactan directamente en el equipo que Fernando Ortiz puede poner en cancha.
Porque no es solo la tabla lo que preocupa. Hay decisiones del mercado que vuelven a la discusión, lesiones que alteran todo el plan y situaciones arbitrales que siguen generando ruido. En ese escenario, el Cacique se prepara para un partido donde ya no hay espacio para seguir cediendo terreno.
EN RESUMEN
- Ortiz pidió un arquero y hoy Colo Colo paga esa decisión
- De Paul, Vidal y Sosa dejan al equipo condicionado
- VAR explicó el gol anulado, pero el debate sigue
- Alta demanda de entradas para el duelo en el Biobío
- Colo Colo llega obligado a reaccionar de inmediato