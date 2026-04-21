Colo Colo confirmó la baja de Fernando De Paul tras sufrir una avulsión isquiotibial proximal derecha, diagnóstico que lo deja fuera por todo lo que resta de la primera rueda. El arquero titular queda descartado en un momento clave del torneo, obligando al equipo a utilizar alternativas juveniles en el arco.

El Tuto de Paul tendrá que ser operado y el plantel no solo pierde a su portero de experiencia, sino que también queda sin un reemplazante consolidado. La grave lesión trae de vuelta un pedido que hizo Fernando Ortiz al inicio de la temporada, y que no fue escuchado por Blanco y Negro.

La decisión en Colo Colo que hoy complica el arco

Durante la conformación del plantel, el Tano Ortiz planteó la necesidad de incorporar un arquero que compitiera directamente con De Paul. El técnico buscaba cubrir una posición sensible ante cualquier contingencia física o deportiva.

Esa solicitud no avanzó y la dirigencia optó por mantener el plantel sin sumar otro portero y hoy, con el titular fuera de competencia, Colo Colo deberá afrontar los partidos con los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, en un contexto en que el torneo se pone cuesta arriba.

El arquero que Colo Colo no concretó

En paralelo, Daniel Morón manejó una alternativa concreta para reforzar el puesto: Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta que venía de ser una de las revelaciones en Primera B.

El propio jugador dejó en claro su postura en ese momento: “Si se llegara a dar, estaría muy feliz y con muchas ganas de participar. Es para lo que uno trabaja y llegar sería un salto enorme en mi carrera”, señaló en conversación con En Cancha en enero. Sin embargo, la operación no se concretó.

Hoy, con la lesión de De Paul confirmada, Colo Colo enfrenta un escenario complejo en el arco y no podrá contar con su portero titular por hasta 6 meses.