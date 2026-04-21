Colo Colo pasó en cuestión de días de tener el control del Campeonato Nacional 2026 a mirar la tabla desde atrás. La caída ante Palestino en el Monumental no solo dolió por el resultado, también por el momento: aniversario, estadio lleno y una oportunidad clara de afirmarse en la cima que terminó escapando.
El impacto fue inmediato. El equipo perdió posiciones, quedó condicionado en lo futbolístico por bajas sensibles y ahora enfrenta un escenario más complejo de cara a lo que viene. A eso se suman decisiones fuera de la cancha —desde restricciones para sus hinchas hasta movimientos dirigenciales— que terminan configurando un momento crítico en Macul.
EN RESUMEN
- Colo Colo cayó ante Palestino y bajó al tercer lugar
- Perdió el liderato y ahora debe remar desde atrás
- Vidal, Sosa y De Paul quedan fuera del próximo partido
- Ortiz evalúa cambios tácticos urgentes
- Hinchas albos tendrían restricción para ir al Ester Roa
- Mosa lanza jugada clave para tomar el control del club