Lo que estaba diseñado para ser una fiesta total en el Estadio Monumental terminó transformándose en una jornada negra para Colo Colo. El “Eterno Campeón” no solo cayó por la cuenta mínima ante Palestino en el día de su aniversario 101, perdiendo la inmejorable chance de afianzarse en el primer lugar del Campeonato Nacional 2026, sino que además el camarín se transformó en una verdadera enfermería.

Corría el minuto 64 cuando un contragolpe árabe terminó en el fondo del arco, en una jugada que posteriormente fue anulada por el VAR porque el balón había salido de la cancha. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: en su intento desesperado por evitar la caída, Fernando de Paul vio cómo su pie derecho se enganchaba en el pasto, provocando una violenta hiperextensión de su articulación que enmudeció a todo el estadio.

¿Qué le pasó a Fernando de Paul y cuál es su evaluación médica preliminar?

El cuerpo técnico descartó inicialmente un daño articular severo en los ligamentos de la rodilla, revelando que el dolor agudo del arquero radicaría en la zona muscular. Las imágenes de la transmisión oficial fueron escalofriantes, mostrando cómo la pierna del “Tuto” se trabó contra el césped, lo que obligó a su reemplazo inmediato al minuto 71. Ante el pánico generalizado por una posible lesión de largo plazo, el técnico Fernando Ortiz tomó la palabra para entregar la primera evaluación directa desde el camarín, a la espera de los exámenes de rigor.

“Hay una imagen muy clara, ojalá que no sea nada. Sí puedo decir que no tiene dolor de rodilla porque se ve muy fea la imagen, se le contracturó un poco el posterior”, explicó el estratega argentino, detallando que la dolencia se concentraría en la parte trasera del muslo. Pero el arquero no fue el único “caído” de esa secuencia.

¿Qué lesión sufrió Joaquín Sosa y qué dijo el defensa uruguayo?

El accidentado contragolpe árabe cobró una segunda víctima de forma casi simultánea, obligando al zaguero charrúa a abandonar la cancha por un problema físico en el gemelo izquierdo. En su intento desesperado por darle caza al lateral Ian Garguez justo antes de que sacara el centro que originó la lesión de De Paul, Sosa sintió el rigor del esfuerzo físico y tuvo que ser sustituido por Erick Wiemberg para no arriesgar un desgarro.

Tras salir a la zona mixta, el propio jugador enfrentó los micrófonos para relatar su calvario: “Cuando voy a disputar el duelo, siento que se me pincha un poquito ahí el gemelo. Ahora vamos a esperar los exámenes y ver qué es lo que hay”, confesó el defensor. Por su parte, Ortiz respaldó la versión inicial esperando que no pase a mayores: “Tuvo un calambre en el gemelo. Ojalá sólo haya sido un susto para todos”.

¿Quién reemplazaría a De Paul si es baja para el próximo partido de Colo Colo?

En caso de que la resonancia magnética confirme un desgarro o una contractura que le impida jugar, el arco colocolino quedaría bajo la responsabilidad del canterano Gabriel Maureira. El joven guardameta sumó sus primeros minutos como profesional ingresando por la urgencia médica, y asoma como la principal carta si el “Tuto” no recibe el alta médica durante la semana. Los albos deberán lavar sus heridas este domingo 26 de abril a las 15:00 horas, cuando visiten a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la undécima fecha.

El cuerpo médico del Cacique trabajará a contrarreloj sometiendo a chequeos a ambos jugadores para determinar si están aptos para viajar al sur, mientras Fernando Ortiz mastica la rabia de una derrota que ensucia el centenario albo. “El fútbol se gana con goles y nosotros no pudimos convertir y el rival convirtió. Una derrota que duele por nuestra gente, por el aniversario… tuvimos millones de ocasiones y no pudimos concretar”, lamentó el DT, dejando en evidencia la frustración de un plantel que ahora depende de los exámenes para rearmar su defensa.