Colo Colo no pudo celebrar en su aniversario 101 y terminió cayendo por la cuenta mínima ante Palestino por la Fecha 9 del Campeoanto Nacional.

El Cacique hizo el mismo partido que ha hecho toda la temporada, con transiciones constantes, un juego colectivo muy pobre y sin profundidad. Alguna vez iba a tener un cachetazo de realidad y eso paso el día de su aniversario.

Palestino respira un poco después de malos resultados internacionales. El DT Cristián Muñoz gana una semana más tranquila y se sacude la derrota ante el Montevideo City Torque.

Goles del Colo Colo vs Palestino

César Munder abrió a la defensa de Colo Colo y se juntó con Dilan Zuñiga, quién hace una diagonal y recibió una pared de Ronnie Fernandez para luego soltar un remate colocado y silenciar el Monumental poniendo el 1-0 para Palestino. Ese fue el único gol del encuentro.

🇵🇸⚽💥 ¡Qué definición!



Dilan Zúñiga se animó y tras un pase de Ronnie Fernández, el lateral de Palestino la colocó para el primero ante #ColoColo, en este #MatchdayDomingo.



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Próximos partidos de Colo Colo y Palestino

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 26 de abril cuando visite a la U de Concepción en el Est Roa Rebolledo.

Palestino, por s parte, va a dar el vamos a la decimoprimera fecha enfrnetando a Deportes Concepción este jueves 23 de abril a las 20:00 horas

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional