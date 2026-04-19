Colo Colo no pudo celebrar en su aniversario 101 y terminió cayendo por la cuenta mínima ante Palestino por la Fecha 9 del Campeoanto Nacional.

El Cacique hizo el mismo partido que ha hecho toda la temporada, con transiciones constantes, un juego colectivo muy pobre y sin profundidad. Alguna vez iba a tener un cachetazo de realidad y eso paso el día de su aniversario.

Palestino respira un poco después de malos resultados internacionales. El DT Cristián Muñoz gana una semana más tranquila y se sacude la derrota ante el Montevideo City Torque.

Goles del Colo Colo vs Palestino

César Munder abrió a la defensa de Colo Colo y se juntó con Dilan Zuñiga, quién hace una diagonal y recibió una pared de Ronnie Fernandez para luego soltar un remate colocado y silenciar el Monumental poniendo el 1-0 para Palestino. Ese fue el único gol del encuentro.

Próximos partidos de Colo Colo y Palestino

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 26 de abril cuando visite a la U de Concepción en el Est Roa Rebolledo.

Palestino, por s parte, va a dar el vamos a la decimoprimera fecha enfrnetando a Deportes Concepción este jueves 23 de abril a las 20:00 horas

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Ranking – Primera B – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Recoleta 16 8 5 1 2 3 18 15
2
Cobreloa 15 8 4 3 1 8 15 7
3
Santiago Wanderers 15 8 4 3 1 4 14 10
4
San Marcos 14 8 3 5 0 4 10 6
5
Puerto Montt 13 7 4 1 2 4 10 6
6
Magallanes 12 8 3 3 2 1 13 12
7
Antofagasta 11 7 3 2 2 4 14 10
8
Deportes Temuco 10 7 2 4 1 3 13 10
9
Deportes Copiapó 9 7 2 3 2 0 10 10
10
Unión San Felipe 9 8 2 3 3 -5 7 12
11
Unión Española 8 8 2 2 4 -2 9 11
12
San Luis 7 7 1 4 2 -3 9 12
13
Curicó Unido 7 8 1 4 3 -6 9 15
14
Deportes Iquique 6 7 1 3 3 -2 7 9
15
Deportes Santa Cruz 6 8 1 3 4 -4 12 16
16
Rangers 2 8 0 2 6 -9 8 17