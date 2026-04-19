Colo Colo no pudo celebrar en su aniversario 101 y terminió cayendo por la cuenta mínima ante Palestino por la Fecha 9 del Campeoanto Nacional.
El Cacique hizo el mismo partido que ha hecho toda la temporada, con transiciones constantes, un juego colectivo muy pobre y sin profundidad. Alguna vez iba a tener un cachetazo de realidad y eso paso el día de su aniversario.
Palestino respira un poco después de malos resultados internacionales. El DT Cristián Muñoz gana una semana más tranquila y se sacude la derrota ante el Montevideo City Torque.
Goles del Colo Colo vs Palestino
César Munder abrió a la defensa de Colo Colo y se juntó con Dilan Zuñiga, quién hace una diagonal y recibió una pared de Ronnie Fernandez para luego soltar un remate colocado y silenciar el Monumental poniendo el 1-0 para Palestino. Ese fue el único gol del encuentro.
🇵🇸⚽💥 ¡Qué definición!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 19, 2026
Dilan Zúñiga se animó y tras un pase de Ronnie Fernández, el lateral de Palestino la colocó para el primero ante #ColoColo, en este #MatchdayDomingo.
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Próximos partidos de Colo Colo y Palestino
Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 26 de abril cuando visite a la U de Concepción en el Est Roa Rebolledo.
Palestino, por s parte, va a dar el vamos a la decimoprimera fecha enfrnetando a Deportes Concepción este jueves 23 de abril a las 20:00 horas
Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional
|Ranking – Primera B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Recoleta
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|18
|15
|
2
|Cobreloa
|15
|8
|4
|3
|1
|8
|15
|7
|
3
|Santiago Wanderers
|15
|8
|4
|3
|1
|4
|14
|10
|
4
|San Marcos
|14
|8
|3
|5
|0
|4
|10
|6
|
5
|Puerto Montt
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|
6
|Magallanes
|12
|8
|3
|3
|2
|1
|13
|12
|
7
|Antofagasta
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|
8
|Deportes Temuco
|10
|7
|2
|4
|1
|3
|13
|10
|
9
|Deportes Copiapó
|9
|7
|2
|3
|2
|0
|10
|10
|
10
|Unión San Felipe
|9
|8
|2
|3
|3
|-5
|7
|12
|
11
|Unión Española
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
|9
|11
|
12
|San Luis
|7
|7
|1
|4
|2
|-3
|9
|12
|
13
|Curicó Unido
|7
|8
|1
|4
|3
|-6
|9
|15
|
14
|Deportes Iquique
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|7
|9
|
15
|Deportes Santa Cruz
|6
|8
|1
|3
|4
|-4
|12
|16
|
16
|Rangers
|2
|8
|0
|2
|6
|-9
|8
|17