Noticias de Colo Colo hoy 2 de junio: El duro castigo a Fernando Ortiz, la confesión de Pavez y el estricto plan para el Superclásico
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Carla Bernucci
El Cacique arranca un mes de alta exigencia lleno de complicaciones: pierde a su DT y a tres figuras clave para buscar el milagro en la Copa de la Liga. Además, Esteban Pavez rompe el silencio sobre su polémica salida a Perú y las autoridades definen las históricas medidas para el retorno de la hinchada alba al Estadio Nacional.
El mes de junio arrancó sin tregua en el Estadio Monumental. Mientras el equipo goza de una cómoda ventaja como líder absoluto del Campeonato Nacional 2026 tras cinco triunfos consecutivos, el frente alterno presenta serias complicaciones. Colo Colo debe poner en pausa el torneo doméstico para enfocarse en un verdadero milagro matemático en la Copa de la Liga, cruzada que deberá enfrentar con un plantel mermado y sin su estratega titular en el banquillo producto de un castigo disciplinario.
Fuera del terreno de juego, las repercusiones del mercado y la logística institucional también sacuden la pauta alba. Las explosivas declaraciones de un excapitán sincerando los motivos de su dolorosa salida, las loas de históricos a la revolución táctica de Fernando Ortiz, la definición de sedes para la próxima Copa Chile y el diseño de un inédito y estricto operativo de seguridad para el retorno de la hinchada visitante en el Superclásico, marcan la intensa agenda de un Cacique que no tiene margen para el relajo.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).