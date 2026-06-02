Castigo y bajas: Fernando Ortiz fue suspendido por una fecha y no dirigirá ante Huachipato. Se suman las ausencias de Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Gabriel Maureira por estar convocados a La Roja.

Confesión cruzada: Esteban Pavez aseguró que irse de Colo Colo a Alianza Lima fue “la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo”.