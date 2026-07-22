Datos Clave El ofrecimiento: La agencia de Arias acercó su nombre a Colo Colo tras la caída de Mele. La postura de Ortiz: El técnico busca otro perfil y todo apunta a que rechazarán la propuesta. Su situación en Newell’s: Está en la etapa final de recuperación y el club evalúa rescindir su contrato.

Hay arqueros que se buscan durante semanas y otros que llegan solos. Después del portazo de Santiago Mele, la agencia de representación de Gabriel Arias decidió tocar la puerta de Colo Colo sin que nadie los llamara. Y la paradoja es que incluso con la posibilidad de que el arquero llegue gratis, Fernando Ortiz igual diría que no.

El escenario que hace viable el ofrecimiento es el siguiente: Arias, de 38 años, está terminando su recuperación de una fractura de peroné en Newell’s Old Boys, donde la dirigencia evalúa rescindir su contrato anticipadamente por su alto sueldo y los pocos minutos que acumuló. Si eso se concreta, el arquero quedaría libre y disponible sin costo de traspaso, en teoría el escenario ideal para un Blanco y Negro que opera sin hacer grandes gastos. Pero la economía no es el único factor que manda.

La razón por la que Ortiz rechazaría a Gabriel Arias

El técnico albo tiene clara la imagen del arquero que quiere: joven, competitivo y con proyección para pelear el puesto con el canterano Gabriel Maureira de 19 años. Arias, con 38 años y recién salido de una lesión seria, no se ajusta a esa descripción. Según lo reportado por En Cancha, la propuesta ni siquiera ha llegado al directorio y lo más probable es que no prospere, independiente de lo conveniente que resulte económicamente.

El mercado de arqueros que maneja Colo Colo tras la caída de Mele

Blanco y Negro analiza al argentino Luis Ingolotti de Atlético Tucumán, campeón de la Copa Argentina 2024, mientras que Vozinha, el portero de Cabo Verde que brilló en el Mundial 2026, sigue apareciendo en las conversaciones internas sin oferta formal. La próxima reunión de directorio está fijada para el miércoles 29 de julio, fecha que le pone presión a la búsqueda. El libro de pases cierra el 14 de agosto.