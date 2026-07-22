Datos Clave Fin al misterio: El atacante ya se encuentra en tierras guaraníes para someterse a las revisiones médicas de rigor y firmar un contrato que lo vinculará por un año con su nuevo club. Números en rojo: El jugador viene de una opaca campaña en 2025, donde registró 24 partidos disputados, cero goles y apenas una asistencia oficial con la camiseta de Deportes Iquique. Su nuevo destino: El extremo se integrará al Sportivo 2 de Mayo, escuadra que viene de disputar de manera inédita las fases previas de la Copa Libertadores 2026.

El incierto panorama de Matías Moya llegó a su fin. Luego de quedar con el pase en su poder tras rescindir su contrato con Colo Colo a principios de año por no estar en los planes del técnico Fernando Ortiz, el atacante argentino-chileno de 27 años cruzó las fronteras y se convertirá en el flamante refuerzo del Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, según reveló César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases.

¿Por qué Matías Moya rescindió su contrato en Colo Colo?

Formado en River Plate, Moya llegó a Macul en 2023 con el cartel de figura tras brillar en Ñublense, pero nunca logró consolidarse. A principios de 2026, el extremo acordó su salida anticipada de la institución, pese a que aún le restaba un año de contrato, debido a que derechamente no fue considerado en la planificación del estratega argentino Fernando Ortiz.

🚨Matías Moya, ex atacante de Colo Colo, jugará en Paraguay.

*️⃣Ya está en el país para hacerse pruebas médicas y firmar por un año con 2 de Mayo. pic.twitter.com/RLHRV8WhyH — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 22, 2026

El duro portazo que sufrió antes de partir al extranjero

Tras su salida del Monumental, el futuro de Moya en el fútbol chileno se volvió una pesadilla. En 2025 había estado a préstamo en Deportes Iquique, equipo con el que terminó perdiendo la categoría en Primera División.

El presidente de los “Dragones Celestes”, Cesare Rossi, descartó de plano su retorno con una crítica lapidaria: “Matías Moya no tuvo un nivel importante el año pasado; creo yo que no está para el nivel de lo que queremos nosotros ahora”. A esto se sumó que Ñublense nunca presentó una oferta formal por él, dejándolo al borde de quedarse sin jugar durante todo el semestre.

¿Cómo le fue al 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026?

Ahora, el delantero buscará su revancha en el Sportivo 2 de Mayo. El elenco dirigido por Felipe Giménez vive un momento institucional histórico tras clasificar por primera vez a la Copa Libertadores al alcanzar la final de la Copa Paraguay 2025.

En el certamen continental de este año, la escuadra pedrojuanina superó a Alianza Lima en la primera ronda clasificatoria tras vencer por 1-0 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta. No obstante, su sueño continental terminó en la segunda fase a manos de otro equipo peruano: tras igualar 2-2 en la ida y empatar sin goles (0-0) en la revancha frente a Sporting Cristal, cayeron por 5-4 en la dramática tanda de penales disputada el 24 de febrero.