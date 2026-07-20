Datos Clave El punto débil: Astorga reveló que a Clerveaux “le costaba mucho” la fase defensiva. La mirada del DT: Lo catalogó como un jugador desequilibrante pero que necesita mucho acompañamiento. Nuevo destino: Clerveaux fue presentado en Provincial Osorno de la Segunda División.

Cuando Manley Clerveaux llegó a Deportes Puerto Montt a préstamo desde Colo Colo, las expectativas eran altas. El extremo haitiano arrancó bien, desequilibró y marcó, pero con el correr de los partidos fue perdiendo terreno hasta que el fin anticipado de su préstamo lo llevó a buscar equipo en Provincial Osorno. Ahora, su primer técnico en el sur salió a explicar por qué no cuajó.

Emiliano Astorga, quien dirigió al Velero antes de que llegara Emilio Mancilla, reveló en el programa Medio Tiempo del Colegio de Entrenadores que Clerveaux tiene condiciones claras pero también una deuda importante en su juego que le impidió sostenerse en el equipo.

La debilidad defensiva de Clerveaux según Emiliano Astorga

“Él es un jugador muy desequilibrante, pero es un chico joven que necesita ser muy aconsejado. Yo lo cité varias veces y entraba en los segundos tiempos y siempre desequilibraba por su habilidad y rapidez. Pero cuando le pedía la otra fase del juego, que era defender, a él le costaba mucho”, apuntó Astorga.

Una debilidad que en el fútbol moderno, donde los extremos deben colaborar también sin la pelota, puede ser determinante a la hora de ganarse un lugar.

El trabajo grupal que Astorga organizó para ayudar a Clerveaux

El ex DT reveló que recurrió a los jugadores más experimentados del plantel para que apoyaran al joven atacante. “Con Manley Clerveaux hay que estar cerca de él y realizar un trabajo con el grupo. Yo hablé con los más experimentados del plantel para que lo ayudaran, porque es un chico muy especial. Al ser extranjero tienen otra mirada, otros pensamientos”, explicó Astorga, quien reconoció no saber qué ocurrió después de su salida del club.

La proyección de Astorga para Clerveaux en Provincial Osorno

Pese a las dificultades que señaló, el ex técnico no cerró la puerta a una recuperación del extremo. “Es lamentable porque es un chico muy joven, un chico que siendo extranjero tiene altas condiciones, que uno puede trabajarlo y puede explotar más adelante. Entonces, esperemos que él haya recapacitado, para que pueda tener otra oportunidad”, cerró Astorga. En Osorno, líder de la zona sur de la Segunda División, Clerveaux tendrá esa oportunidad para demostrar que aprendió la lección.