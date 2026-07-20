Datos Clave Stand by por Valdés: Colo Colo no avanzará por Thompson hasta que cierre al mediocampista de Vélez. Thompson sigue en carpeta: El extremo no se descartó y sigue interesando al cuerpo técnico de Ortiz. Mele primero: Se espera que el martes se apruebe el arribo del arquero uruguayo.

Jordhy Thompson no llegó todavía a Colo Colo, pero tampoco está descartado. El extremo formado en Macul sigue en los planes del Cacique, aunque su retorno al Estadio Monumental quedó condicionado a un factor externo: el fichaje de Diego Valdés. Mientras el mediocampista no resuelva su salida de Vélez Sarsfield, la operación por Thompson permanecerá en pausa.

Así lo reveló este lunes el periodista Jade Quiñones en SportsCenter de ESPN: “Todo está en stand by porque la gran prioridad de Blanco y Negro es sellar a Diego Valdés. De ahí en adelante, cuando esté todo listo con el jugador de 32 años, la idea es ir por los servicios de Jordhy Thompson“. El orden de prioridades es claro: primero Mele en el arco, luego Valdés en el mediocampo y recién entonces el extremo.

La situación de Jordhy Thompson con el Orenburg

Está forzando la salida. El extremo se quedó en Chile y no viajó a la pretemporada del Orenburg de Rusia, una señal inequívoca de su intención de dejar el club. Tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con el club ruso, lo que obliga a que ambas partes lleguen a un acuerdo para destrabar la operación. Fernando Ortiz, por su parte, ya tuvo una conversación con el jugador sobre lo que espera de él dentro y fuera de la cancha, según reveló el periodista Edson Figueroa.

El orden de los fichajes que maneja Colo Colo

Este martes se espera la aprobación del arribo del arquero uruguayo Santiago Mele, lo que liberaría el camino para que Blanco y Negro focalice su energía en destrabar la salida de Valdés desde Argentina. Solo después de eso, y si el cupo y el presupuesto lo permiten, Colo Colo iría con fuerza por Thompson. El calendario aprieta: el libro de pases cierra el 14 de agosto y la segunda rueda ya está en marcha.