Datos Clave Refuerzo: Según el periodista César Merlo, Santiago Mele es el nuevo portero de Colo Colo. Operación: El guardameta que dijo presente en el Mundial 2026 llega a préstamo con opción de compra. Vozinha descartado: Pese al ofrecimiento por parte de Blanco y Negro, las negociaciones no prosperaron con el golero revelación de Cabo Verde.

Colo Colo encendió el mercado intencional en los últimos días luego que se conociera su interés para fichar al portero Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

Sin embargo, el especialista en fichajes, César Luis Merlo, descartó el arribo del caboverdiano y confirmó que finalmente la dirigencia de Blanco y Negro abrochó a otro guardameta que dijo presente en la Copa del Mundo: Santiago Mele.

Santiago Mele será nuevo portero de Colo Colo

A través de su cuenta de X, el periodista dio por cerrado el trato entre el arquero uruguayo y el Cacique. “Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo”, confirmó en sus redes sociales.

De acuerdo a la citada fuente, el portero de la Celeste tenía varias propuestas –entre ellas una de Independiente de Avellaneda–, pero finalmente decidió venir a Chile.

El golero de 28 años llegará a préstamo por un año con opción de compra desde Monterrey de México, club con el que tiene contrato hasta junio de 2029.

🚨[EXCLUSIVO] Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo.

*️⃣El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de 🇨🇱. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción.

*️⃣Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento… pic.twitter.com/KYC0JHe1Xc — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 19, 2026

Vozinha no llega a Colo Colo

Si bien en las últimas horas la opción de Vozinha tomó fuerza en Colo Colo, según César Merlo el arribo del caboverdiano no estuvo cerca de concretarse. “Nunca pasó de un ofrecimiento”, apuntó el comunicador.

Si bien su posible fichaje interesaba a la dirigencia de Blanco y Negro, de acuerdo a lo informado por Radio ADN, el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, no estaba interesado en la contratación de la gran revelación del Mundial 2026.