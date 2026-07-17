Colo Colo busca un bombazo con la contratación de Vozinha, figura de Cabo Verde y revelación del Mundial 2026, lo que tiene a los Albos en el ojo de la prensa internacional, sobre todo por lo hecho por el golero en los partidos con España, Uruguay y Argentina en la cita planetaria.

El Cacique aprovechó la condición de agente libre del guardameta y fue a la carga, situación que parece avanzar según lo informado por el periodista argentino Germán Garcia Grova, aunque se espera que lleguen más ofrecimientos al jugador, entre ellos, del Inter Miami de Lionel Messi.

¿Qué dice la prensa internacional de la oferta de Colo Colo por Vozinha

La noticia hizo eco en Europa. De hecho, el medio portugués O Jogo expresó: “Colo Colo presenta una oferta por Vozinha, la sensación del Mundial 2026… El arquero de 40 años, que jugó las dos últimas temporadas en Chaves de la Segunda División portuguesa, está abierto a fichar por el club chileno”.

Por su parte, RMC Sports de Francia publicó: “Vozinha, el guardián héroe de Cabo Verde, ha recibido una oferta de un gran club sudamericano, Colo Colo“.

TVC Deportes de México señaló: “¿A Sudamérica? Reportes indican que Colo Colo de Chile haría una oferta formal por Vozinha, de Cabo Verde, quien actualmente es agente libre”.

Avanza la opción de Vozinha en Colo Colo

En horas de esta jornada se dio a conocer que Vozinha le realizó una contraoferta a Colo Colo, la que si cumplen en Macul podría significar que veamos al arquero caboverdiano con la amarilla de los Albos y en competencia con el joven Gabriel Maureira.

De todas formas, mientras no haya un contrato firmado pueden pasar muchas cosas, así que los hinchas deben esperar hasta que sea oficial el fichaje.