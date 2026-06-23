Todos los apostadores saben que las cuotas son muy importantes a la hora de realizar apuestas; esto se debe a que son las cuotas las que definen cuánto dinero ganarás en caso de que tu pronóstico sea exitoso. Es por eso que hemos navegado por las distintas casas de apuestas para contarte cuáles son las mejores cuotas para el Mundial 2026.

Cuotas de apuestas para el Mundial 2026 en Chile

Las cuotas para apostar en el Mundial 2026 varían dependiendo el tipo de apuesta y de la etapa del evento. Por ejemplo, las cuotas para las apuestas simples anticipadas suelen ser bajas para los favoritos y altas para equipos con menos posibilidades, sin embargo las apuestas simples en directo pueden ser altas o bajas dependiendo de lo que transcurre en el partido.

Cuotas para el Ganador del Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 ya en marcha, las cuotas de ganador absoluto se ajustan partido a partido según resultados, clasificaciones, lesiones y rendimiento reciente. En esta etapa siguen activas las apuestas a largo plazo para mercados como campeón del torneo, ganador de grupo, máximo goleador o mejor jugador del Mundial.

Estas son algunas de las cuotas disponibles en las casas de apuestas para el Mundial 2026 en Chile:

Ganador del Mundial 2026 Ir al sitio oficial Francia Cuota 5.00 APUESTA EN MELBET España Cuota 6.00 APUESTA EN NOVIBET Argentina Cuota 7.50 APUESTA EN BETSALA Inglaterra Cuota 8.00 APUESTA EN MEGAPARI Portugal Cuota 8.50 APUESTA EN JUGABET Brasil Cuota 11.00 APUESTA EN 1XBET

España

Dentro de las cuotas mundial 2026, España sigue apareciendo entre los grandes favoritos pese al empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut. La goleada 4-0 frente a Arabia Saudita volvió a reforzar su candidatura y sostuvo a La Roja en la parte alta del mercado.

Las cuotas ganador mundial reflejan estabilidad, profundidad de plantel y continuidad en el proyecto deportivo, aunque el mercado ya empieza a separar entre favoritos que convencieron desde el inicio y candidatos que todavía deben confirmar su nivel en la fase de grupos.

Inglaterra

Inglaterra mantiene una cuota competitiva gracias a la experiencia acumulada en fases finales y a un núcleo de jugadores que rinde de forma regular en las principales ligas europeas. El 4-2 ante Croacia impulsó su candidatura, aunque el 0-0 frente a Ghana enfrió parte del entusiasmo inicial.

En las cuotas de apuestas Copa del Mundo, suele posicionarse cerca de los favoritos por su constancia, aunque con la duda histórica de cerrar los torneos y la necesidad de mostrar más fluidez ofensiva contra rivales que defienden bajo.

Francia

Las cuotas de apuestas mundial 2026 colocan a Francia como uno de los candidatos naturales por la calidad individual de su plantel y su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. Su arranque con victorias ante Senegal e Irak reforzó esa condición.

Es una selección con recambio constante, resultados sostenidos y un Mbappé decisivo, lo que explica su presencia destacada en las cuotas ganador mundial.

Brasil

Brasil sigue siendo una referencia en las cuotas mundial 2026 por su peso histórico y su talento ofensivo. El empate 1-1 ante Marruecos dejó dudas iniciales, pero el 3-0 frente a Haití volvió a mostrar el potencial de la Seleção.

Aunque su rendimiento reciente ha sido irregular, las casas de apuestas continúan asignándole una cuota competitiva debido a su potencial, al impacto de Vinícius Júnior y a la expectativa de evolución durante la fase eliminatoria.

Argentina

Argentina figura con una cuota sólida en las cuotas de apuestas Copa del Mundo al ser el campeón vigente y mantener una base competitiva. La Albiceleste arrancó con victorias ante Argelia y Austria, y ya aseguró su lugar en la siguiente ronda.

Las cuotas de apuestas mundial 2026 reflejan respeto por su jerarquía y por el impacto de Messi, que volvió a modificar el mercado de goleadores con sus actuaciones en la fase de grupos.

Mejores cuotas para el máximo goleador del Mundial

Uno de los mercados más atractivos disponibles para apostar en el Mundial 2026 es el de máximo goleador. Con la fase de grupos ya en marcha, este mercado cambió de forma importante: Lionel Messi y Kylian Mbappé pasaron a dominar las cuotas tras sus primeros partidos, mientras que Harry Kane, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo quedaron como alternativas de segundo escalón.

Messi aparece entre los favoritos después de su hat-trick ante Argelia y su doblete frente a Austria, actuaciones que lo dejaron como máximo goleador histórico de los Mundiales. Mbappé también recortó fuerte su cuota tras marcar dobletes ante Senegal e Irak, por lo que el mercado empieza a concentrarse en los dos nombres con mayor impacto inmediato.

En un segundo grupo aparecen Kane, Haaland, Oyarzabal, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo y Julián Álvarez. Sus cuotas ofrecen más retorno, pero dependen tanto de su producción individual como del recorrido de sus selecciones en la fase eliminatoria.

Cuotas para el Mejor Jugador del Torneo (Balón de Oro)

Este mercado dentro de las cuotas de apuestas mundial 2026 suele favorecer a futbolistas decisivos en selecciones que lleguen lejos. El rendimiento colectivo pesa tanto como el talento individual.

Perfiles que suelen dominar este mercado:

Atacantes con alto impacto en goles y asistencias

Líderes ofensivos de selecciones favoritas

Jugadores determinantes en fases finales

En las cuotas de apuestas Copa del Mundo para este mercado toma valor real recién desde cuartos de final.

Qué equipos sorprenderán en el Mundial 2026 y sus posibles cuotas

Además de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 se encuentran otros equipos, los outsiders, que pueden sorprender y las cuotas por ganador absoluto son muy interesantes. Estos son los equipos con posibilidades de ganar el Mundial 2026 y con cuotas altas en este momento:

Selección Cuota ganador Mundial 2026 Portugal 8.50 Alemania 15.00 Países Bajos 17.00 Colombia 30.00 Uruguay 67.00

Cuotas de Apuestas en Vivo para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 ya en marcha, las apuestas en vivo ya son uno de los mercados más importantes dentro de las cuotas de apuestas mundial 2026. Las cuotas cambian minuto a minuto según goles, tarjetas, ritmo del partido, lesiones, posesión y necesidades de clasificación.

Operador Apuestas en vivo Servicio de streaming Jugabet Sí Sí Novibet Sí Sí Betano Sí Sí Bet365 Sí Sí

Las apuestas en vivo funcionan con cuotas que se actualizan en tiempo real según lo que pasa en el partido, por eso es importante ver el encuentro en vivo, muchas casas de apuestas ofrecen servicio de streaming si no tienes acceso a una TV.

Próximos partidos del Mundial 2026: cuotas y sugerencias

Partidos del Mundial Cuotas 1X2 / Sugerencia Colombia vs RD Congo 1 1.60 X 3.95 2 6.80 Ganador 1 Panamá vs Croacia 1 6.50 X 4.45 2 1.55 Ganador 2 Escocia vs Brasil 1 8.25 X 4.90 2 1.42 Ganador 2 Rep. Checa vs México 1 3.65 X 3.60 2 2.00 Empate Ecuador vs Alemania 1 3.55 X 3.85 2 1.98 Ganador 2 Noruega vs Francia 1 5.20 X 4.10 2 1.62 Ganador 2 Uruguay vs España 1 6.90 X 3.95 2 1.53 Ganador 2

Cómo Entender las Cuotas para la Copa del Mundo 2026

Para usar bien las cuotas de apuestas de la Copa Mundial 2026, hay que leerlas como probabilidades, no como predicciones seguras.

Claves básicas para entender las cuotas del Mundial 2026:

Cuota baja = favorito

Cuota alta = mayor riesgo

Comparar casas mejora el valor

No todas las cuotas reflejan el mismo criterio

Entender las cuotas de apuestas de la Copa del Mundo es lo que permite apostar por intuición o con análisis.

En qué casas de apuestas encontrar las mejores cuotas para el Mundial 2026

Las casas de apuestas para apostar en el Mundial son muchas, pero es aconsejable dirigirse a las más seguras. Vale la pena mencionar que algunos sitios no disponen de apuestas especiales, pero sí pronósticos para los próximos partidos del Mundial 2026, a largo plazo.

Te compartimos una lista de los principales bonos de bienvenida para nuevos usuarios en casas de apuestas de Chile:

Casa de Apuestas Bono Melbet 200% del primer depósito hasta 200.000 CLP Novibet 100% del primer depósito hasta 100.000 CLP Jugabet 275% hasta $1.500.000 CLP + $100.000 en apuestas gratis Betano 100% del primer depósito hasta 200.000 CLP Megapari $300.000 CLP en apuestas gratis 1xBet 300% hasta $425.000 CLP Betsala 150% hasta $300.000 CLP Bet365 100% del primer depósito hasta 30 USD Stake Sorteo semanal de $75.000 USD Epicbet 100% hasta $200.000 CLP TonyBet 100% hasta 200.000 CLP en apuestas gratis

Puedes registrarte en una de las casas con un código promocional como el Código Melbet, código Stake o Código Tonybet.

Preguntas Frecuentes sobre las Cuotas del Mundial 2026

¿Qué selección tiene más posibilidades de ganar el Mundial de 2026 según las cuotas?

De acuerdo con las cuotas mundial 2026 actualizadas, Francia aparece como una de las selecciones con más posibilidades de ganar, seguida de cerca por España. El mercado se movió tras los primeros partidos de la fase de grupos y puede volver a cambiar con cada jornada.

¿Cómo apostar inteligentemente en el Mundial 2026?

Una estrategia básica usando las cuotas de apuestas mundial 2026 es comparar mercados y no centrarse solo en el ganador del torneo. Las cuotas de apuestas de la Copa del Mundo suelen ajustarse con amistosos, listas definitivas y fase de grupos, por lo que apostar con anticipación solo tiene sentido si la cuota ofrece valor real.

¿Qué jugador es el favorito para ganar el Mundial 2026 según las cuotas de apuestas?

Según las cuotas de apuestas mundial 2026 disponibles en mercados de jugadores, Lionel Messi y Kylian Mbappé aparecen como los principales favoritos al máximo goleador por su arranque goleador en la fase de grupos. Por detrás se ubican nombres como Harry Kane, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Vinícius Júnior.

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– Última actualización: Junio 2026