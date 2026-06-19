Los favoritos para ganar el Mundial 2026 ya no son solo una proyección sobre el papel: la primera jornada de la fase de grupos entregó evidencia real. España lidera los modelos predictivos con entre un 16,1% y 17% de probabilidades según las simulaciones de Opta, seguida de Francia, Inglaterra y Argentina. Sin embargo, lo que vimos en los primeros partidos obliga a matizar algunos pronósticos, para saber cuál selección ganará el Mundial 2026.

Esta guía analiza el estado actual de los candidatos a levantar la Copa, combinando su rendimiento en la primera jornada, la calidad del plantel, la experiencia del DT, las cuotas de las casas de apuestas y los factores tácticos clave. ¡Sigue leyendo!

¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026?

Esta edición del Mundial 2026 las selecciones pasaron de ser 32 a 48, esto hace que haya más equipos con probabilidades de ganar. No obstante, los favoritos de siempre se ubican dentro de los posibles ganadores de la Copa del Mundo 2026.

Con los primeros partidos disputados, el ranking de favoritos queda así:

España Francia Argentina Inglaterra Brasil

Si bien es posible determinar cuáles son los favoritos por el historial de juego, rendimiento en Eliminatorias, plantel y otros aspectos,también nos basamos en las cuotas para ganador de las mejores casas de apuestas Mundial 2026, las cuales no son absolutas, pero sí marcan un norte.

Y a diferencia del análisis pre-torneo, hay una incorporación obligada a la conversación de favoritos:

Alemania (goleó 7-1 a Curazao, la mayor victoria de la primera ronda) Noruega (goleó 4-1 a Irak con Haaland desbordado)

España

La Selección Española llega a este Mundial como favorita según los modelos de Opta, respaldada por su talento joven, automatismos muy trabajados y capacidad para dominar la posesión. Sin embargo, su debut en el torneo generó más dudas que certezas: empató 0-0 con Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, en uno de los resultados más sorprendentes de la primera jornada. El equipo mostró control del balón pero escasa profundidad y nula contundencia de cara al gol.

Debut en la primera jornada: España 0-0 Cabo Verde (Grupo H)

Próximo partido (Jornada 2): España vs. Arabia Saudí, domingo 21 de junio.

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Francia

Francia

Francia es la selección que mejor combinó solidez y eficacia en su debut: venció 3-1 a Senegal con doblete de Kylian Mbappé, quien llega ya a 14 tantos en la historia de los Mundiales. El equipo mostró velocidad en el ataque, solidez defensiva y lo más importante: criterio para manejar los momentos del partido.

Una de las debilidades de la selección de Francia es que sus talentos suelen estar en el foco mediático y esto puede repercutir en estado anímico de sus estrellas, creando un altibajo en la consistencia del jugador.

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Argentina

El campeón vigente arrancó con la declaración de intenciones más rotunda de la primera jornada: Lionel Messi firmó un hat-trick ante Argelia (3-0), convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos y en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo. Argentina no solo ganó, sino que mostró una estructura táctica sólida, presión alta y un plantel perfectamente engrasado.

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Inglaterra

La generación madura de los ingleses mostró potencia ofensiva en su debut con una victoria contundente 4-2 ante Croacia, combinando solidez defensiva con explosión ofensiva. La continuidad táctica bajo su cuerpo técnico está dando frutos concretos en el campo.

Equilibrio entre ataque y defensa, jugadores jóvenes con experiencia, presión constante sobre rivales.

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Brasil

Brasil arrancó con un empate 1-1 ante Marruecos que genera interrogantes sobre la consistencia defensiva en partidos de alta exigencia. A pesar de contar con uno de los mejores ataques del torneo liderado por Vinícius Jr., el equipo mostró los altibajos que históricamente lo han alejado de los títulos mundiales recientes.

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¿Qué equipos no debemos subestimar? Las selecciones sorpresa del Mundial 2026

Los favoritos no se llevarán todo el protagonismo en el Mundial 2026, también hay selecciones que aunque no estén en el ranking de los favoritos para ganar la Copa del Mundo pueden ser una gran sorpresa y robarse las miradas.

Para estos equipos las cuotas Mundial 2026 están altas, por lo que si conoces el desempeño y analizas las posibilidades, puedes hacer apuestas con una gran ganancia en caso de tener éxito.

La primera jornada confirmó y agregó nombres a la lista de posibles sorpresas:

Noruega : Haaland anotó doblete en la goleada 4-1 a Irak; el equipo mostró exactamente el fútbol directo y letal que la convierte en una amenaza real para cualquier favorito.

: Haaland anotó doblete en la goleada 4-1 a Irak; el equipo mostró exactamente el fútbol directo y letal que la convierte en una amenaza real para cualquier favorito. Suecia : Goleó 5-1 a Túnez en el Grupo F, posicionándose como la sorpresa más potente de la primera jornada europea.

: Goleó 5-1 a Túnez en el Grupo F, posicionándose como la sorpresa más potente de la primera jornada europea. Japón : Peleó de igual a igual ante Países Bajos (2-2), confirmando su disciplina táctica y rapidez en transiciones.

: Peleó de igual a igual ante Países Bajos (2-2), confirmando su disciplina táctica y rapidez en transiciones. Colombia : Venció 3-1 a Uzbekistán con un fútbol ofensivo y vistoso, ratificando su condición de candidata a sorpresa entre las selecciones latinoamericanas.

: Venció 3-1 a Uzbekistán con un fútbol ofensivo y vistoso, ratificando su condición de candidata a sorpresa entre las selecciones latinoamericanas. Marruecos : Empató 1-1 con Brasil, demostrando que puede competir al máximo nivel, tal como lo hizo en Qatar 2022.

: Empató 1-1 con Brasil, demostrando que puede competir al máximo nivel, tal como lo hizo en Qatar 2022. México: Ganó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y con el apoyo de su gente en casa sigue siendo una opción a seguir de cerca.

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¿Cómo se sitúan los equipos latinoamericanos entre los favoritos para el Mundial 2026?

Latinoamérica se destaca en el fútbol por tener las mejores selecciones del mundo, como por ejemplo el último campeón de la Copa del Mundo 2022, Argentina. Pero también se destacan otras selecciones como la de México, Colombia, Uruguay, Ecuador y Brasil.

Por lo que si quieres apostar por el ganador del Mundial 2026 por un equipo de América Latina, entonces tendrás grandes opciones. Conoce qué ofrece cada equipo:

Argentina: posible último Mundial de Messi

Este torneo podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi, lo que aumenta la presión y la motivación del equipo. Argentina llega con un plantel equilibrado, capaz de combinar juventud y experiencia, y ha mostrado consistencia tanto en ataque como en defensa durante las eliminatorias 2025. Su capacidad para manejar partidos decisivos y mantener el control del juego la mantiene entre las principales favoritas del mundial 2026.

¿Dónde apostar con las mejores cuotas para Argentina? En Jugabet.

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México: buen plantel y anfitrión

Como uno de los países anfitriones, México cuenta con la ventaja de jugar en casa y con el apoyo masivo de su público. Su plantel combina jugadores experimentados y jóvenes talentos que pueden aprovechar la motivación extra del torneo local. Aunque todavía genera dudas sobre consistencia frente a grandes selecciones, sigue siendo una opción interesante en favoritos mundial 2026 casas de apuestas.

¿Dónde apostar con las mejores cuotas para México? En Betano.

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Colombia: equipo con buena ofensiva y defensa sólida

Colombia destaca por su equilibrio entre ataque y defensa, con futbolistas capaces de marcar la diferencia en momentos clave. Su estilo ofensivo, con transiciones rápidas y creatividad en los últimos metros, hace que sea una alternativa confiable para quienes buscan favoritos para ganar el Mundial 2026.

¿Dónde apostar con las mejores cuotas para Colombia? En Tonybet.

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Uruguay: de las mejores selecciones de Latinoamérica

Uruguay llega con la experiencia de siempre en torneos importantes y un estilo de juego aguerrido que lo hace competitivo hasta el final. Su disciplina defensiva y capacidad de competir ante cualquier rival lo mantienen entre los equipos favoritos de Latinoamérica, aunque con menos presión mediática que otros.

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Brasil: los reyes del juego bonito

Siempre un candidato natural, Brasil combina tradición y talento ofensivo. Su juego dinámico, basado en técnica y velocidad, y la experiencia de sus jugadores en torneos internacionales, lo colocan entre los máximos favoritos para la copa del mundo 2026. El equipo tiene la habilidad de desequilibrar cualquier defensa y, aunque puede tener altibajos, su calidad individual es un factor clave.

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¿Cómo apostar en el Mundial 2026 por los favoritos?

Las apuestas en el Mundial 2026 están que arden y es esencial elegir una buena casa de apuestas legal y confiable, además, es clave conocer el desempeño de las selecciones para poder tener más probabilidades de ganar. Si bien apostar es muy sencillo y lo puedes hacer desde tu celular, es importante saber algunos tips para que puedas disfrutar de la experiencia.

Estos son los pasos y consideraciones para apostar de manera inteligente en Chile para el Mundial 2026:

Elegir una casa de apuestas segura y legal en Chile. Activar un bono de bienvenida para obtener más saldo de apuesta. Depósito en tu cuenta y verificar tu identidad para poder retirar tus ganancias luego. Elegir el tipo de apuesta (pre match, en vivo, especiales o a largo plazo) Seleccionar el mercado y el monto que apostarás por la cuota de tu selección. Seguir los resultados de tus apuestas para cobrarlas en caso de ser ganadoras.

Casas de apuestas recomendadas para apostar en la Copa del Mundo

Melbet: Bono del 200% hasta $200.000 Jugabet: Bono escalonado del 275% hasta $1.500.000 + apuesta gratis de $100.000 Betano: Bono del 100% del primer depósito hasta $200.000 Megapari: Bono de hasta 300% en apuestas gratis Betsala: Bono del 150% hasta $300.000 Bet365: Bono del primer depósito de hasta 30 USD en créditos de apuestas Stake: No tiene bono de bienvenida, pero ofrece sorteos semanales de hasta 75.000 USD Epicbet: Bono de apuestas del 100% hasta $200.000 Tonybet: Bono del 100% del depósito hasta $200.000

Tipos de apuestas recomendadas

Ya verás que cuando comiences a apostar en el Mundial de fútbol 2026 podrás elegir distintos mercados de apuestas, por ejemplo: ganador absoluto, resultado exacto, cantidad de goles, jugador con más goles, etc.

Para guiarte más en tus pronósticos del Mundial hemos creado esta tabla con los distintosmercados recomendados:

Mercado de apuesta ¿De qué se trata? Ejemplo de apuesta Ganador del torneo Apuestas por qué selección levantará la Copa del Mundo. Apostar a Argentina como campeón del Mundial 2026. Resultado del partido Eliges qué equipo ganará un partido específico, incluyendo empate. Apostar a que Brasil gane su partido de fase de grupos contra México. Goleador del torneo Apuestas al jugador que marcará más goles durante todo el Mundial. Apostar a Lionel Messi como máximo goleador. Ambos equipos anotan Apostar a que los dos equipos marcarán goles en un partido. Apostar a que Colombia vs Uruguay terminen con ambos anotando. Resultado exacto Podrás apostar por el resultado exacto del primer tiempo o de los 90 minutos. Apostar a que España gane 2-1 a Francia. Hándicap Podrás apostar con ventaja o desventaja ficticia para equilibrar las diferencias entre equipos. México gana +1 a Brasil, comenzando con 1 gol arriba. Over/Under Puedes elegir si la cantidad de goles, tiros de esquina o tarjetas serán más o menos de un número estipulado. Apuesta en el partido de equipos bien ofensivos por más 2.5 goles, el partido deberá tener 3 goles o más para ganar tu bet.

¿Quién va a ganar el Mundial 2026? Conclusión

El Mundial 2026 se viene lleno de emoción y sorpresas. Entre los favoritos para ganar el Mundial 2026 están España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, pero también hay equipos como Noruega, Colombia o México que podrían dar el golpe.

Si quieres aprovechar al máximo tus apuestas, lo ideal es combinar los favoritos mundial 2026 con opciones como goleador del torneo, resultado exacto o Over/Under, usando operadores de apuestas confiables en Chile y apostando en cada partido con estrategia y conocimiento.

Preguntas Frecuentes sobre el Mundial 2026 y las apuestas online

¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026?

Según las cuotas de casas de apuestas, España lidera las probabilidades de ganar la Copa del Mundo 2026, seguida de Francia, Inglaterra y Argentina. Estos equipos son considerados los principales candidatos para alzarse con la Copa del Mundo.

¿Qué selecciones son candidatas fuertes en la Copa del Mundo 2026?

España, Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil se repiten como los equipos con mayores probabilidades de avanzar hasta las etapas finales del Mundial 2026, según análisis de expertos, cuotas en las páginas de apuestas y mercados disponibles.

¿En dónde se puede apostar para el ganador del Mundial 2026?

Existen distintas opciones de casas de apuestas para apostar en el Mundial 2026, dentro de las mejores podrás elegir: Jugabet, Betano, Tonybet, Bet365, Melbet, Novibet y Playsala.

¿Cuáles fueron los mejores equipos de las Eliminatorias 2025?

En las Eliminatorias CONMEBOL 2025 el mejor equipo fue Argentina, en las de Europa, la selección española, en Asia, Japón, además, los equipos que lograron buenos resultados fueron: Ecuador, Colombia y Brasil.

¿Hay posibilidades de que un equipo menos tradicional gane el Mundial 2026?

Si bien las chances están bien enfocadas en los favoritos, en el fútbol todo puede pasar y sobre todo en este nuevo formato del Mundial 2026, en donde pudieron clasificar 16 selecciones más que en las ediciones anteriores, además, el desgaste de los equipos será mayor ya que son 104 los partidos en total en el transcurso de un mes.

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial de fútbol del 2026?

La Copa del Mundo 2026 comienza el 11 de junio de 2026 y finaliza el 19 de julio del mismo año. Los países anfitriones en esta nueva edición son 3: Estados Unidos, México y Canadá.

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– Última actualización: Junio 2026