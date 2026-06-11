Con 104 partidos en poco más de un mes, el Mundial 2026 es el torneo más largo de la historia para apostar. La casa de apuestas que usas para apostar al fútbol local no es necesariamente la que mejor cubre un evento de esta magnitud: algunos operadores tienen mercados más profundos para la Copa del Mundo, mejor streaming para ver los partidos en directo o cuotas especiales que solo aparecen durante el torneo.

Comparamos ocho casas disponibles en Chile para identificar cuál conviene según lo que buscas: seguir los partidos del Tri de Chile en vivo, apostar al campeón antes del inicio, o entrar en mercados especiales como el goleador o los cruces de octavos.

Ranking de casas de apuestas para el Mundial 2026 en Chile

4.5 rating Melbet Bono: 200% hasta 200.000 CLP 4.5 /5 Mejor oferta en eSports Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A MELBET

5 rating Novibet Chile Apuestas en vivo Apuestas en directo con cuotas actualizadas

Casino en vivo con crupieres reales Términos y Condiciones 18+. Primer depósito de $5.000. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. Apostar en vivo en Novibet

4.5 rating Jugabet Bono: 275% hasta 1.500.000 CLP 3.5 /5 Cuotas competitivas en ligas locales Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A JUGABET

3 rating Betano Bono: 100% hasta 200.000 CLP 3.3 /5 Apuestas en fútbol local con Cuotas Mejoradas y promociones constantes Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A BETANO

5 rating Megapari Bono: Hasta $300.000 CLP en Apuestas Gratis Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A MEGAPARI

4 rating Betsala Bono: 150% hasta 300.000 CLP Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A BETSALA

3.5 rating Bet365 100% del primer depósito hasta 30 USD Apuestas en la Copa del Mundo 2026 Términos y Condiciones Disponible solo para nuevos clientes mayores de edad. Realice un ingreso válido y solicite la oferta antes de los 30 días desde el registro para recibir un 100% de dicha cantidad en créditos de apuesta, hasta un máximo estimado por país. Las ganancias no incluyen el importe de los créditos de apuesta. Se aplican las condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Apostar en Bet365

3.5 rating Stake Bono: Sorteo de 75.000 USD 3.4 /5 Sorteos semanales y carreras diarias Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A STAKE

4.5 rating Epicbet Chile Apuestas deportivas pre match y en vivo Bono apuestas deportivas: 100% hasta 200.000 CLP

Cuotas actualizadas en tiempo real

Promociones para el Mundial 2026 Términos y Condiciones Consulta los términos y condiciones en el sitio oficial IR A EPICBET

4 rating Tonybet Bono: 100% hasta 200.000 CLP 4.7 /5 Mejor para fútbol con estadísticas avanzadas y programa VIP Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A TONYBET

Para el detalle completo de cada operador fuera del Mundial (bono de bienvenida, métodos de pago, retiros, experiencia general), tienes el ranking de mejores casas de apuestas en Chile.

Qué casa de apuestas elegir según cómo quieres apostar el Mundial

Hemos comparado las casas de apuestas y hemos creado nuestro TOP casas de apuestas para el Mundial 2026. Tuvimos en cuenta las cuotas disponibles, los mercados que ofrecen, su app móvil, funcionalidades como Cash Out, Pago Anticipado y otros. Conoce en detalle a las páginas para apostar en la Copa del Mundo 2026:

Para más mercados por partido: Melbet

Melbet abre más de 200 mercados por partido en los encuentros del Mundial: resultado, hándicap asiático, totales, córners, tarjetas, primer goleador, resultado exacto, minuto del primer gol, disparos a puerta por jugador, duelos ganados. Si el 1X2 te parece poco y quieres entrar en mercados más específicos, Melbet tiene el catálogo más profundo de los ocho operadores.

El streaming funciona con las mismas condiciones que Bet365 pero la cobertura es menor. Para los partidos que no emite, tiene estadísticas en vivo con visualización del campo. Activa el bono con el código MELAIRE o desde la página del código promocional Melbet.

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Para cuotas en ligas CONMEBOL y fútbol sudamericano: Jugabet

Jugabet no es la opción más potente para el Mundial en términos de mercados o streaming, pero tiene las mejores cuotas del grupo en selecciones sudamericanas. Si vas a apostar mucho a Chile, Argentina o Brasil en la fase de grupos, Jugabet tiende a pagar mejor que Melbet o Bet365 para esos mercados específicos. Activa el bono con el código promocional Jugabet.

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Para apostar desde el celular sin que la app falle: Novibet

Probamos las apps de los ocho operadores durante la Eurocopa 2024, que también tiene mucho tráfico simultáneo. Novibet fue la que tuvo menos caídas y la que actualizaba las cuotas en vivo más rápido en móvil. El cupón de apuesta no tiene el retraso que tienen otras apps cuando el partido está ajustado y todos apuestan al mismo tiempo.

No tiene streaming, pero el cash out funciona igual en móvil que en escritorio. Regístrate con el código promocional Novibet.

5 rating Novibet Chile Apuestas en vivo Apuestas en directo con cuotas actualizadas

Casino en vivo con crupieres reales Términos y Condiciones 18+. Primer depósito de $5.000. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. Apostar en vivo en Novibet

Para pago anticipado y cash out en vivo: Betano

Betano tiene pago anticipado por ventaja de 2 goles. Tu equipo gana 2-0 en el minuto 70 y quieres cobrar sin esperar el pitazo final, Betano te paga directamente como si el partido ya hubiera terminado. No todos los operadores tienen esto y en un torneo con muchos partidos donde el marcador puede cambiar rápido, ese botón vale.

La cuota que ofrece el cash out en Betano tiende a ser más generosa que en Melbet para el mismo escenario, aunque depende del partido. Lo hemos comprobado en varias apuestas combinadas durante la Libertadores 2025.

Betano tiene streaming para una parte de los partidos del Mundial, no los 104. El icono de cámara en el listado de eventos te avisa cuáles están disponibles. Activa el bono con el código promocional Betano.

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Para ver los partidos en streaming: Bet365

Bet365 cubre los 104 partidos del Mundial 2026 con streaming siempre que tengas saldo en la cuenta o hayas apostado en las últimas 24 horas. No hace falta tener una apuesta activa en ese partido concreto, eso es lo que mucha gente no sabe y termina pagando un servicio de streaming externo teniendo Bet365 ya registrado.

En Qatar 2022, durante la final Argentina-Francia, probamos cuatro operadores en paralelo. Bet365 fue el único que no tuvo cortes ni retrasos en la actualización de cuotas mientras los otros se caían con el volumen. Para un torneo de 104 partidos eso importa más de lo que parece.

El problema con Bet365 en Chile es el pago: no acepta WebPay ni Redcompra. Si usas tarjeta internacional o Skrill va bien, pero si solo tienes opciones locales, otro operador te da menos fricción. Puedes activar la oferta de bienvenida con el código de bono Bet365.

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Stake: Apuestas con criptomonedas

En Stake Chile te encontrarás con una casa de apuestas más enfocada a los apostadores experimentados en donde las apuestas para el Mundial 2026 cuentan con cuotas competitivas. El enfoque en esta página es más americano, por lo que las apuestas en fútbol las encontrarás como Soccer y los bonos y métodos de pago son en USD o criptomonedas.

En cuanto al bono de bienvenida disponible con el código promocional Stake, podemos decir que no es el típico bono que ofrecen las demás casas de apuestas con devolución del primer depósito, sino que te permite participar en sorteos semanales por $75.000 USD.

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Epicbet: Cuotas Épicas para la Copa del Mundo

En Epicbet Chile podrás apostar en el Mundial 2026 con criptomonedas y retiros inmediatos, este es un gran diferencial entre sus competidores, siendo un sitio ideal para aquellos apostadores que valoran el anonimato y las transacciones veloces. Otro gran punto a favor para apostar en la Copa del Mundo son las cuotas Épicas, las cuales marcan una gran diferencia a la hora de realizar tus pronósticos para la Copa Mundial 2026.

Si te registras usando el código promocional Epicbet, podrás activar su bono de bienvenida para deportes.

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Para cuotas mejoradas en los partidos clave: Tonybet

Tonybet sube las cuotas en partidos seleccionados del torneo: inauguraciones, cuartos, semis y final. La mejora suele ser 0.10-0.20 sobre la cuota base, no es una diferencia enorme en una apuesta simple, pero en combinadas o en apuestas de largo plazo esa fracción importa. Las misiones diarias durante el torneo también te dan apuestas gratis adicionales si apuestas regularmente. Regístrate con el código promocional Tonybet.

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Mercados disponibles para el Mundial 2026 que no existen en temporada regular

El campeón del torneo ya está abierto en todas las casas. España lidera a 4.50, Francia entre 4.50 y 5.50 según el operador. Este mercado cierra al pitazo inicial del 11 de junio. El detalle de cuotas por operador está en la guía de favoritos para ganar el Mundial 2026.

El goleador del torneo (Bota de Oro) es donde más diferencia hay entre casas para el mismo jugador. Mbappé cotiza entre 6.00 y 7.00 según el operador, Kane entre 7.00 y 8.00. Melbet y Bet365 tienen el catálogo más amplio, incluyendo jugadores de selecciones que en Jugabet o Tonybet directamente no aparecen en el menú.

El ganador de grupo tiene cuotas cortas para los favoritos claros, pero en grupos donde hay dos candidatos reales (Grupo I con Francia y Noruega, Grupo C con Brasil y Marruecos) hay precio real. Novibet y Betano los cubren desde el sorteo.

El mercado de clasificar a octavos es el que mejor relación riesgo/retorno tiene para apostar a selecciones del segundo bloque. Alemania, Portugal o Países Bajos clasificando a octavos paga cuotas más interesantes que apostar directamente al campeón, con una probabilidad de acierto bastante mayor.

Para los pronósticos de los partidos clave del torneo, tienes la guía de pronósticos del Mundial 2026.

Licencias y seguridad de los operadores en Chile

Chile no tiene regulación local para apuestas deportivas online. Los ocho operadores de este ranking trabajan con licencias internacionales: MGA (Malta), Curazao Gaming Authority, o licencias de Anjouan y Antigua y Barbuda. Están supervisados externamente, aunque no por un organismo chileno.

En la práctica, lo que diferencia un operador seguro de uno que no lo es se reduce a tres cosas: paga los retiros en el plazo que anuncia, tiene verificación KYC real al registrarse, y no cambia los términos y condiciones de un bono después de que ya depositaste. Los ocho del ranking cumplen con eso según las pruebas que hicimos entre abril y junio de 2026.

Juego responsable durante el Mundial

104 partidos en un mes es mucho ruido. Definir un presupuesto antes de que arranque el torneo y no tocarlo aunque los primeros resultados salgan mal es el consejo más simple y el más ignorado. Las rachas negativas forman parte del juego y apostar más para recuperar es lo que más rápido termina con el presupuesto.

Todos los operadores del ranking tienen límites de depósito, límites de pérdida y autoexclusión temporal. Si el juego deja de ser entretenimiento, la Corporación de Juego Responsable y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) tienen recursos disponibles en Chile.

Preguntas frecuentes sobre apuestas al Mundial 2026 desde Chile

¿Cuáles son las mejores casas para apostar en el Mundial 2026 desde Chile?

Depende de lo que buscas. Para streaming completo, Bet365. Para pago anticipado y cash out, Betano. Para más mercados por partido, Melbet. Para app móvil sin fallos, Novibet. Para cripto, Stake o Epicbet. Para selecciones sudamericanas con mejor precio, Jugabet.

¿Es legal apostar en el Mundial 2026 desde Chile?

Sí, a través de casas de apuestas con licencia internacional. Chile no tiene regulación local vigente para apuestas online, pero los operadores con licencia MGA o Curazao Gaming Authority operan legalmente en el país.

¿Qué casa tiene streaming para el Mundial 2026?

Bet365 tiene la cobertura más completa para los 104 partidos, con la condición de tener saldo o haber apostado recientemente. Melbet cubre una parte de los partidos. El resto de los operadores no tienen streaming propio.

¿Puedo apostar al campeón del Mundial antes de que empiece el torneo?

Sí, el mercado de campeón está abierto en todas las casas y cierra al inicio del primer partido el 11 de junio. Para comparar cuotas por operador, tienes el análisis en la guía de favoritos para ganar el Mundial.

¿Qué métodos de pago aceptan en Chile?

Betano, Jugabet y Tonybet aceptan WebPay y Redcompra. Bet365 no tiene métodos locales directos. Stake y Epicbet trabajan con criptomonedas. Para el detalle completo por operador, tienes la información en el ranking general de casas de apuestas en Chile.

¿Cuántos mercados hay por partido en el Mundial?

Melbet abre más de 200 mercados en los partidos principales. Bet365 y Betano rondan los 150-180. En partidos de fase de grupos con menor perfil, el número baja en todas las casas.

– Publicidad / Contenido Comercial

– Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable.

– Este texto está basado en una experiencia personal de las ofertas de Bet365.

–Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

– Última actualización: Junio 2026

⚠️ Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años. El juego en exceso puede causar ludopatía. Si necesitas ayuda: Corporación de Juego Responsable | SCJ: +56 2 2589 3000 | www.scj.gob.cl. En Chile, las apuestas online operan con licencias internacionales. No existe regulación local vigente.