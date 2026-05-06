Latamwin, Winchile y MiCasino son los únicos casinos bonos bienvenida gratis sin depósito Chile. Nos registramos en cada uno, activamos los bonos y los probamos paso a paso para ver si realmente valen la pena.

Este contenido puede incluir enlaces de afiliado. Si te registras a través de ellos, podríamos recibir una comisión sin costo extra para ti. Solo recomendamos plataformas que hemos probado y evaluado. +18 | Juega con responsabilidad.

Los mejores bonos sin depósito disponibles ahora

Tras probar decenas de sitios, descubrimos que Latamwin, Winchile y MiCasino son los únicos casinos online en Chile que a día de hoy te regalan saldo o giros reales solo por registrarte.

Aquí tienes la lista exacta de cada uno de ellos:

Casino Bono gratis para casino Requisito Vigencia del bono Juegos elegibles Licencia Latamwin 5.000 CLP No especifica 2 días Todo el casino Autoridad de Juegos de Curazao (CGA) Winchile 5.000 CLP No especifica 7 días Tragamonedas Autoridad de Juegos de Curazao (CGA) MiCasino Giros gratis 1x 7 días Slots específicas Autoridad de Juegos de Curazao (CGA)

Puedes consultar los Términos y Condiciones completos de cada operador en su página oficial.

Latamwin: $5.000 CLP gratis solo por registrarte

Latamwin ofrece $5.000 CLP gratis apenas te registras y verificas tu cuenta.

No necesitas depositar.

Sólo tienes 2 días para usarlo.

El casino te pone una meta (rollover) que tienes que cumplir para convertir ese bono en dinero real.

Si logras completar esa meta, te aparece un mensaje en pantalla avisándote y, automáticamente, las ganancias pasan a tu saldo real para que puedas retirarlas.

Para activarlo, primero tienes que ir al ícono de “bonos” en la parte superior de la página. Te saldrá una ventana para confirmarlo y el saldo del bono se añade a tu cuenta.

en la parte superior de la página. Te saldrá una ventana para confirmarlo y el saldo del bono se añade a tu cuenta. Desde ahí, solo entras al juego que quieras (de los permitidos) y se abrirá en modo bono. Tú eliges cuánto apostar en cada jugada y ese monto se va descontando del saldo del bono.

Latamwin opera bajo la licencia de la Autoridad de Juegos de Curazao (CGA) nro. OGL/2024/922/0638.

En nuestro caso, al inicio pensamos que no nos lo habían dado porque no salía, pero al entrar a “Bonos” lo encontramos y se activó sin problema. La verificación fue rápida y pudimos usar el saldo el mismo día.

Winchile: $5.000 CLP gratis sin depósito

Winchile también ofrece un bono sin depósito de $5.000 CLP por registro.

Tienes 7 días para usarlo.

Al igual que con Latamwin, el bono tiene una meta que debes cumplir para convertirlo en dinero real en la sección de “Bonos”.

Si completas el requisito, el saldo pasa automáticamente a tu balance real.

Winchile opera bajo la licencia de la Autoridad de Juegos de Curazao (CGA) nro. OGL/2024/922/0638.

MiCasino: giros gratis

MiCasino ofrece giros gratis sin depósito (no especifica cuántos), que puedes encontrar en la sección de “Promociones”.

El bono tiene un rollover de x1

Un plazo de 7 días para usarlo.

Micasino opera bajo la licencia de la Autoridad de Juegos de Curazao (CGA) nro.OGL/2024/1580/0801.

Pero ojo: aunque puedes jugar sin depositar, si ganas, tendrás que hacer un depósito para retirar. No especifican cuánto debe ser, pero el depósito mínimo en Micasino es de $2.000 CLP. No es un gran monto, pero conviene tenerlo presente.

MiCasino avisará por correo, notificaciones en la página o redes sociales en qué tragamonedas específicas están disponibles estas jugadas y cuántos giros gratis se pueden obtener.

¿Qué tipos de bono sin depósito existen en Chile?

En el país, los bonos gratis sin depósitos más comunes son los giros gratis. Sin embargo, existen otras opciones que ofrecen algunos casino bono sin depósito Chile. Aquí te explicamos los tres más comunes que encontramos en el mercado chileno:

1. Giros gratis por registro

Es el más común. El casino online Chile con bono bienvenida te da una cantidad fija de jugadas para una tragamonedas específica. Sirve para probar tragamonedas y si quieres probar juegos nuevos sin tanto riesgo.

2. Saldo o crédito gratuito

En lugar de giros, el casino bono sin depósito Chile te carga una pequeña cantidad de dinero en tu balance de bonos. Por lo general, con este tipo de ofertas tienes total libertad. Puedes usarlos en la Ruleta, el Blackjack o las tragamonedas que desees.

3. Bono por verificar cuenta

Este tipo de casino online Chile con bono bienvenida ofrece este tipo de ofertas para incentivar a verificar la cuenta dándote un bono extra. Tú verificas tu cuenta y ellos te ofrecen un pequeño saldo para jugar.

¿Cómo reclamar un bono de casino sin depósito paso a paso?

Reclamar estos bonos parece fácil, pero si omites un paso, puedes perder el beneficio. Te explicamos cómo lo hicimos nosotros:

Registro: Entramos al casino que queríamos probar y nos registramos con datos reales. Esto es clave. Si luego ganas, el nombre tiene que coincidir con tu RUT o no vas a poder retirar. Verificación: Nos pidieron subir fotos del carnet por ambos lados. Es normal en casinos serios en Chile y, en nuestro caso, el proceso fue bastante rápido en la mayoría de los casinos mencionados. No suele pasar de 1-2 horas. Activar el bono: Si tienes el código de cualquiera de los casinos mencionados, lo puedes poner durante el registro. Una vez registrada la cuenta, también deberás ir después de “bonos” y activarlo desde ahí. Usar el bono en juegos seleccionados: Hay bonos que solo sirven en ciertos juegos. Por ejemplo, si el bono es para “Book of Dead” y juegas a la Ruleta, no te contará el progreso. Retirar: Cuando ya cumples con los requisitos de los casinos, entra al cajero y solicita el retiro. Te recomendamos usar CuentaRUT o transferencias bancarias para mayor rapidez.

18+. Jugar con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Términos y condiciones aplican.

Condiciones que debes leer antes de reclamar

Esta es la parte más importante de jugar en un casino, porque hay reglas que cumplir, especialmente si solicitas un bono de bienvenida:

El rollover

La mayoría de los casinos bonos bienvenida gratis sin depósito Chile suelen pedir un rollover fácil de cumplir. En el caso de MiCasino, hablamos solo de x1. Así que pongámoslo como ejemplo:

Te dan $5.000 CLP gratis y el rollover es x1. Entonces tienes que apostar en total:

$5.000 x 1 = $5.000 CLP

Eso no significa que tengas que perderlos, solo que debes mover ese dinero dentro del casino. Una vez que hayas jugado esa cantidad, cualquier ganancia que te quede pasará a ser dinero efectivo en tu cuenta.

Fecha de vencimiento

Los bonos sin depósito en Chile duran poco. Algunos expiran en 48 horas como el de Latamwin, otros en 7 días como en la mayoría de los casinos. Si no cumples la meta en ese tiempo, el bono (y lo que hayas ganado) desaparece.

Límite de retiro

Aunque ganes el premio mayor de una slot con tus giros gratis, el casino suele poner un tope a lo que puedes sacar de un bono sin depósito. En el caso de Latamwin y Winchile, el bono de bienvenida finaliza cuando hayan llegado a la meta impuesta por el casino.

Errores comunes que te harán perder el bono

Usar VPN: Si el casino detecta que estás usando un VPN para parecer que estás en otro país, te bloquearán la cuenta de inmediato.

Si el casino detecta que estás usando un VPN para parecer que estás en otro país, te bloquearán la cuenta de inmediato. Crear varias cuentas: No intentes registrar a toda tu familia desde el mismo WiFi para sacar el bono varias veces. Los casinos detectan la IP y cancelan todos los bonos.

No intentes registrar a toda tu familia desde el mismo WiFi para sacar el bono varias veces. Los casinos detectan la IP y cancelan todos los bonos. Pedir el retiro antes de tiempo: Si solicitas un retiro antes de completar el rollover, el bono se anula automáticamente.

Si el juego ya te está afectando, busca ayuda. Hay servicios gratuitos y confidenciales para jugadores y familiares. Puedes llamar a la Línea Salud Responde (600 360 7777, opción 2) o entrar a jugadoresanonimos.cl y gamblingtherapy.org/es.

18+. Jugar con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Términos y condiciones aplican.

¿Vale la pena un bono sin depósito vs. un bono con depósito?

Siendo sinceros, los bonos con depósito son la mejor opción si buscas ganar más dinero y piensas jugar de manera regular, ya que te entregan montos mucho más altos para jugar.

Por otro lado, los bonos sin depósito están mejor diseñados si tu único objetivo es probar el casino gratis y ver si te gusta la plataforma antes de depositar tu propio dinero.

Característica Bono sin depósito Bono con depósito Riesgo Ninguno, no aportas dinero propio Medio, requiere usar saldo propio Monto del bono Pequeño Alto, hasta 500.000 CLP o más Dificultad Sin rollover o con requisito bajo Rollover más exigente Ideal para Explorar el casino Buscar un bono de mayor valor

Si después de probar los bonos gratis de casino, quieres probar bonos con depósitos en apuestas deportivas, te recomendamos darle un vistazo a nuestro artículo sobre los mejores bonos de bienvenida en Chile. Ahí te explicamos cómo aprovechar tu primer depósito y obtener un bono de bienvenida.

Preguntas frecuentes sobre los casinos bonos bienvenida gratis sin depósito Chile

¿Cuales son los casinos bonos de bienvenida gratis sin deposito Chile?

Latamwin, Winchile y MiCasino son los únicos casinos que ofrecen bonos gratis.

¿Cuál es la diferencia entre bono con y sin depósito?

El bono sin depósito lo recibes solo por registrarte. El bono con depósito requiere que hagas un depósito primero, y el casino suele darte un porcentaje extra (entre el 100% y el 200%).

¿Hay bonos sin depósito para casino en pesos chilenos?

Sí. Latamwin, Winchile y MiCasino aceptan pesos chilenos, lo que te ahorra pagar comisiones por cambio de moneda.

¿Qué pasa si no cumplo el wagering a tiempo?

El bono caduca y pierdes el saldo de regalo y las ganancias que hayas acumulado hasta ese momento.

¿Los giros gratis sin depósito sirven para cualquier juego?

Por lo general, el casino elige una o dos tragamonedas específicas para que uses tus giros. Revisa siempre los términos antes de empezar.

¿Necesito ingresar un código para activar el bono?

Depende del casino. En algunos casos es automático tras verificar el RUT, pero en otros debes ingresarlo manualmente en la sección de bonos.