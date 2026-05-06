4.5 rating Jugabet $1.500.000 CLP + 375 giros gratis (5 depósitos) +10.000 juegos disponibles y 60 proveedores de juegos diferentes Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A JUGABET

5 rating Tonybet 100% hasta $275.000 CLP + 150 giros gratis + 170 mesas de ruleta en vivo y 244 títulos de blackjack T&C 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A TONYBET

5 rating Melbet Hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis (3 depósitos) +15 métodos de pago locales y +25 criptomonedas (WebPay, CuentaRUT, Criptos, etc.) T&C 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A MELBET

4 rating Novibet Paquete completo de hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis +5.000 títulos de +100 proveedores Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A NOVIBET

4.5 rating 1xBet Paquete del 300% hasta $425.000 CLP +9.000 tragamonedas y juegos de mesa de más de 140 desarrolladores distintos. Términos y Condiciones 18+. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. IR A 1XBET

Jugabet, Tonybet, Melbet, Novibet y 1xBet son los mejores casinos online Chile y la razón es simple: ofrecen condiciones de apuesta justas y métodos de pago locales que funcionan de verdad + alta seguridad.

Para traerte este ranking de casinos online Chile, nosotros mismos entramos a cada sitio, activamos los bonos y jugamos, auditando cada detalle para probar que la experiencia sea segura y entretenida. Veamos:

Aviso: Este contenido incluye enlaces de afiliado. Las comisiones no influyen en el orden ni en las opiniones expresadas. Todos los casinos fueron evaluados con cuenta real. / +18 — Las apuestas pueden generar adicción. Juega con responsabilidad.

Nuestro ranking: los cinco mejores casinos online en Chile

Tras un mes de prueba, este es nuestro ranking con los mejores casinos del país:

1. Jugabet: mejor casino online general

Jugabet se ha consolidado como el operador que mejor “habla chileno”. Su diferencial no está en un solo punto, sino en el equilibrio de bonos accesibles, pagos locales instantáneos y un programa de fidelidad que premia a los que juegan con regularidad.

¿Por qué lo elegimos?

Es el único operador de este nivel que se atreve a ofrecer bonos sin rollover (requisitos de apuesta) en promociones selectas, permitiéndote retirar tus ganancias de forma directa. Su programa VIP de 12 niveles es, además, de los más generosos si juegas con frecuencia.

Al registrarte con el código promocional Jugabet, puedes activar el bono de bienvenida, que ofrece hasta $1.500.000 CLP + 375 giros gratis en tus primeros 5 depósitos. Pero ojo, porque no es tan fácil de liberar. Requiere estrategia y planificación debido a su rollover de x35.

Sin embargo, aunque el bono principal tiene un rollover de x35 (que en realidad es más bajo que el promedio que suele rondar los x40), lo compensan con un bono sin depósito de $12.000 CLP solo por registrarse y verificar la cuenta.

Pros

Bonos de cashback y lealtad con rollover 0x.

Depósito mínimo de $5.000 CLP y retiro mínimo de $10.000 CLP. Accesible para cualquier jugador.

Programa VIP de 12 niveles, uno de los más generosos del mercado local.

App que consume hasta un 30% menos de datos que la versión web.

Pagos locales instantáneos: CuentaRUT, WebPay y MACH.

Contras

El bono principal de bienvenida exige completarse en 7 días, lo que requiere sesiones de juego seguidas para liberarlo.

Característica Detalle Licencia Curazao Interactive Licensing N.V. (N.º 87909) Bono de bienvenida Hasta 1.500.000 CLP + 375 giros gratis en 5 depósitos Depósito mínimo 5.000 CLP Métodos de pago Más de 15 opciones: CuentaRUT, WebPay, MACH y criptomonedas Catálogo de juegos Más de 10.000 juegos y 60 proveedores Tiempo de retiro Instantáneo en métodos locales App móvil iOS y Android, optimizada para bajo consumo de datos

Bono verificado en Mayo 2026. Sujeto a T&C del operador.

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2. Tonybet: mejor casino en vivo + mejor bono

Tonybet es el casino para un jugador que busque la experiencia de un casino físico de Santiago o Viña, pero desde su casa.

¿Por qué lo elegimos?

Su oferta en vivo es grande: más de 170 mesas de ruleta en vivo y 244 títulos de blackjack. La calidad del streaming es superior a otros competidores y opera con triple licencia (Kahnawake, Estonia e Irlanda), lo que nos dio una capa extra de tranquilidad al manejar montos altos.

Además, el bono de bienvenida que activamos con el código promocional Tonybet es de 100% hasta $275.000 CLP + 150 giros gratis con un depósito mínimo muy accesible de $5.000 CLP y un rollover de x30 que, para el estándar chileno, está entre los bonos más fáciles de liberar. No es el más alto en monto, pero sus términos son de los más claros y justos que hemos auditado.

Pros

Ecosistema de pagos más completo. Es de los pocos que integra no solo WebPay y Khipu, sino también Caja Vecina y BancoEstado de forma directa. Esto permite que cualquier persona en Chile, sin importar dónde esté, pueda cargar su cuenta en efectivo de forma presencial.

Es el único en el ranking con triple licencia activa (Estonia, Kahnawake e Irlanda).

No solo hay 170 mesas. Hay variedades como Ruleta Relámpago en español, Ruleta Automática y +20 mesas VIP donde el límite de apuesta llega a los $5.000.000 CLP por giro.

Contras

Aunque tiene más de 7.000 títulos, no actualiza su sección de “Nuevos Juegos” con la misma frecuencia que Jugabet o Melbet.

Característica Detalle Licencia Kahnawake Gaming Commission nro. 902

Oficina Nacional de Licencias de Impuestos Especiales en Irlanda nro. 1017899

Licencia de Estonia nro. HKL000393, HKT000016, HKL000098, HKT000015 Bono de bienvenida 100% hasta $275.000 CLP + 150 giros gratis Depósito mínimo $5.000 CLP Métodos de pago locales WebPay, Khipu, Caja Vecina, BancoEstado Catálogo de juegos +7.000 títulos (líder en casino en vivo) Tiempo de retiro 1-3 días hábiles App móvil Disponible para iOS y Android

Bono verificado en Mayo 2026. Sujeto a T&C del operador.

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3. Melbet: El gigante de los bonos y la variedad

Si Tonybet lidera en vivo, Melbet se destaca por su volumen de juegos. Su estrategia es clara: el catálogo más grande, el bono más alto y la mayor cantidad de métodos de pago. Para el jugador que quiere opciones, Melbet es la plataforma con más “músculo” en Chile.

¿Por qué lo elegimos?

Por su oferta de juegos y bono de bienvenida.

Su bono consta de un paquete completo de tres depósitos de hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis. Es la oferta más alta en monto que hemos analizado en este ranking y la activamos con su Melbet código promocional.

Además, es uno de los más completos en cuanto a ofertas de juego. Encontramos +5.000 títulos de +100 proveedores reconocidos en tragamonedas, crash games, casino en vivo, ruleta y juegos de mesa.

No existe un tope máximo de retiro para las ganancias del bono. En la mayoría de los casinos, si ganas un premio usando saldo de bono, te limitan el cobro a un monto pequeño (por ejemplo, 5 veces lo depositado). En Melbet, si tienes una racha legendaria, el premio es tuyo una vez cumplido el requisito.

Pros

+15 métodos de pago locales y +25 criptomonedas (WebPay, CuentaRUT, Criptos, etc.)

Retiros en cripto en menos de 30 minutos.

Buena sección en “fast games” como Aviator, Spaceman o JetX con filtros de volatilidad y RTP integrados.

Contras

Rollover de x40. El más exigente del ranking. Sí va a requerir estrategia y tiempo real para liberarlo. Por eso lo recomendamos principalmente para jugadores más experimentados.

Ojo, el bono se entrega en tres tramos. Debes realizar los tres depósitos para acceder al total.

El proceso de activación es simple, pero hay un detalle que el sitio no documenta bien: los giros gratis del bono de bienvenida no aparecen como saldo, sino que se activan directamente dentro del juego participante (Juicy Fruits Sunshine Rich de Barbara Bang)

Característica Detalle Licencia Curazao N° OGL/2024/561/0554 Bono de bienvenida Hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis (3 depósitos) Depósito mínimo $5.000 CLP Métodos de pago locales WebPay, CuentaRUT, Skrill, Neteller, +25 criptos Catálogo de juegos +5.000 títulos de +100 proveedores Tiempo de retiro Cripto: <30 min | WebPay: 1–2 días hábiles App móvil iOS + Android (nativa)

Bono verificado en Mayo 2026. Sujeto a T&C del operador.

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4. Novibet: Seguridad europea y retiros en tiempo récord

Novibet es el estándar en fiabilidad legal y técnica. Es el único operador de este ranking con licencia MGA (Malta Gaming Authority), el sello más exigente de la industria y el que ofrece mayor protección real al jugador.

¿Por qué lo elegimos?

La licencia MGA (N° MGA/CRP/186/2010) implica auditorías periódicas de algoritmos, cuentas separadas para fondos de jugadores y protocolo formal de reclamos. Es decir, aunque las apuestas en línea no están reguladas en Chile, si hay un problema con un pago, tienes una vía de reclamo real ante un regulador europeo confiable.

Pros

Sus procesos internos están optimizados para velocidad. Una vez solicitado el retiro en CLP, el equipo de finanzas procesa todo en menos de 24 horas, el tiempo más corto verificado en este ranking.

Ha recibido cerca de 11 premios y reconocimientos como la “Mejor App de Operador Móvil” en los SBC Awards o “Innovación en Apuestas Deportivas” en los EGR Marketing & Innovation Awards (2023 y 2025).

La interfaz del casino Novibet es limpia, moderna y no abruma el campo visual con tantos banners.

Su código promocional Novibet activa un bono de hasta $200.000 CLP + 500 giros gratis.

Contras

Menor variedad de métodos de pago locales en comparación con Melbet o Jugabet. Cuenta con aproximadamente 8 métodos, pero sí llega a incluir Webpay, que es la más usada en Chile.

Característica Detalle Licencia MGA/CRP/186/2010 (Malta Gaming Authority) Bono de bienvenida Hasta $200.000 CLP + 500 giros gratis Depósito mínimo $5.000 CLP (vía WebPay) Métodos de pago locales WebPay, Redcompra, Transferencia, Skrill, Neteller, SafetyPay, AstroPay Catálogo de juegos +8.000 títulos certificados de juego limpio Tiempo de retiro Menos de 24 horas (el más rápido del ranking) App móvil iOS (App Store) + Android (APK)

Bono verificado en Mayo 2026. Sujeto a T&C del operador.

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5. 1xBet: El “todo en uno” más completo del mercado

Para cerrar este ranking, no podíamos dejar fuera a un histórico.

¿Por qué lo elegimos?

Tras nuestras pruebas, confirmamos que 1xBet es la plataforma con la arquitectura más robusta para el jugador multicanal.

No es solo rapidez. Es volumen. Su bono de bienvenida para el casino es de los más pesados de la industria, alcanza el 300% hasta $425.000 CLP por los 4 primeros depósitos con un depósito bajísimo de $800 CLP.

Junto con Novibet y Melbet, cuenta con más de 9.000 tragamonedas y juegos de mesa de más de 140 desarrolladores distintos.

Pros

Integración completa entre casino y apuestas deportivas en una sola cuenta.

Depósito bajo de $800 CLP y un rollover accesible (en comparación con otros casinos) de x30.

Trayectoria y reconocimiento internacional desde hace +10 años en la industria.

Contras

Pantalla saturada. Hay muchos botones y opciones que, si eres nuevo, puede que te marees durante los primeros 10 minutos.

A veces el chat se siente un poco automático y cuesta llegar a una persona real que te solucione algo específico.

Característica Detalle Licencia Curaçao (1668/JAZ) Bono de bienvenida 300% hasta $425.000 CLP Depósito mínimo $800 CLP (el más bajo del ranking) Métodos de pago locales WebPay, criptomonedas y amplia variedad de e-wallets Catálogo de juegos Casino + apuestas deportivas integradas App móvil iOS + Android (APK)

Bono verificado en Mayo 2026. Sujeto a T&C del operador.

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¿Cómo elegir un casino online Chile confiable? Criterios clave

La única forma de recomendar un sitio es pasando por el proceso nosotros mismos. Por eso te compartimos nuestra metodología de testeo para que juegues seguro:

Licencia y seguridad

No basta con ver un logo al pie de página. Entra directamente a los registros de las licencias oficiales para verificar que la licencia esté activa y a nombre de la empresa que opera el sitio.

Además, asegúrate de que en la barra de direcciones aparezca el candado de seguridad. Eso confirma que el cifrado SSL de 128 o 256 bits está protegiendo tus datos bancarios para que no queden expuestos.

+18 – Las apuestas pueden generar adicción. Juega con responsabilidad.

Si sientes que el juego se te está yendo de las manos, hay ayuda disponible. Existen servicios gratuitos y confidenciales que apoyan tanto a jugadores como a sus familias. Puedes comunicarte con la Línea Salud Responde – Apoyo Psicológico y Atención Emocional (Chile) al 600 360 7777 (opción 2), o buscar orientación en sitios como jugadoresanonimos.cl y gamblingtherapy.org/es.

Métodos de pago en Chile

Jugar en un casino online Chile con dinero real requiere que el sitio acepte pesos chilenos (CLP) para no perder plata en el cambio de divisa.

Además, un casino debe ofrecer al menos métodos de depósitos locales como WebPay o CuentaRUT a través de Mercado Pago o Khipu.

Nuestra recomendación es que busques siempre un casino online Chile con WebPay. Haz una prueba con un depósito mínimo (de $5.000 a $10.000). Si la redirección es fluida, vas por buen camino. Si el saldo no aparece en tu cuenta rápido o no advierte sobre un límite de tiempo, ese sitio no merece el tiempo.

Bonos y requisitos de apuesta

Al evaluar el casino online Chile bono bienvenida, lo primero que miramos es el rollover, no el monto.

Si un casino ofrece un bono de $200.000 CLP pero el rollover es de x60, es casi imposible de liberar. Lo que tienes que buscar son casinos con un rango razonable de x25 a x35 y que te den un plazo real de entre 5 y 7 días para completar el requisito.

Variedad de juegos y casino en vivo

No te conformes con un catálogo que te aburrirá en dos días. Entra a las salas de Casino en Vivo en horarios de punta (como un viernes por la noche) para que tú mismo compruebes la estabilidad del streaming.

Si te aburres de jugar contra una máquina, busca casinos que tengan mesas de “Ruleta en vivo” o “Blackjack” con crupieres que hablen español. Elige el casino solo si el streaming carga rápido y no se queda pegado.

Un buen sitio debe tener proveedores top como Pragmatic Play o Evolution Gaming para asegurarse de que los resultados sean realmente aleatorios.También fíjate si tienen los juegos de moda en Chile, como el Aviator o los tragamonedas tipo Gates of Olympus.

Velocidad de retiros

Este es uno de los puntos más importantes. Para elegir el casino online Chile con retiro rápido, quédate en el que te deposite en un plazo de 48-72 horas directo a tu cuenta bancaria chilena. Si el sitio “se queda procesando” por más de tres días, te conviene otra opción.

¿Es legal jugar en casinos online en Chile?

Esta es la pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos del mejor casino online Chile.

Y la respuesta es la misma: No es ilegal que tú, como usuario, juegues en una plataforma online, pero el escenario para las empresas es una historia distinta. En Chile estamos viviendo una etapa de transición importante que todos los que jugamos en un casino en línea en Chile debemos entender.

La Ley N.º 19.995 y el vacío regulatorio

La Ley 19.995 es la que rige a los casinos físicos (como los Enjoy o Dreams que ves en distintas ciudades). El tema es que esta ley se redactó cuando internet apenas gateaba, por lo que no menciona explícitamente los casinos online.

Definimos esto como un “vacío gris”: al no estar prohibido para el jugador, puedes entrar a sitios internacionales.

Sin embargo, como expertos, siempre advertimos que, al no haber una fiscalización local de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sobre estos sitios,tu única protección es la licencia internacional (por ejemplo de Malta o Curazao) que nos encargamos de verificar en nuestras reseñas.

Proyecto de ley y la SCJ en 2026

A día de hoy, el Congreso está trabajando con el proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea.

El objetivo es que la SCJ tenga plenas facultades para otorgar licencias chilenas oficiales. Esto significa que los casinos tendrán que pagar impuestos en el país y, lo más importante, ofrecer una protección mucho más robusta al usuario local.

+18 – Las apuestas pueden generar adicción. Juega con responsabilidad.

Tipos de juegos en casinos online Chile

El catálogo en Chile es variado, pero, sin duda, siempre hay cuatro tipos de juegos que se llevan toda la atención:

Tragamonedas (Slots): Representan aproximadamente el 70% del catálogo de la mayoría de los casinos. Aquí hay video slots, megaways o jackpots progresivos. Gates of Olympus, Sweet Bonanza o Book of Dead suelen ser las clásicas que todo el mundo juega.

Representan aproximadamente el 70% del catálogo de la mayoría de los casinos. Aquí hay video slots, megaways o jackpots progresivos. Gates of Olympus, Sweet Bonanza o Book of Dead suelen ser las clásicas que todo el mundo juega. Casino en Vivo: Aquí la “Lightning Roulette” se lleva todos los premios. La probamos en sesiones nocturnas desde las 8 pm hasta las 12 am y la calidad del streaming en HD, sumada a los multiplicadores que pueden convertir una apuesta simple en una ganancia de 500x, es una experiencia que los casinos físicos no pueden replicar.

Aquí la “Lightning Roulette” se lleva todos los premios. La probamos en sesiones nocturnas desde las 8 pm hasta las 12 am y la calidad del streaming en HD, sumada a los multiplicadores que pueden convertir una apuesta simple en una ganancia de 500x, es una experiencia que los casinos físicos no pueden replicar. Crash Games: Juegos como Aviator, Spaceman, JetX o Aviatrix se han vuelto muy populares en Chile durante 2024 y 2025 por su rapidez y dinamismo.

Juegos como Aviator, Spaceman, JetX o Aviatrix se han vuelto muy populares en Chile durante 2024 y 2025 por su rapidez y dinamismo. Juegos de mesa tradicionales: Blackjack, Baccarat, dados, bingo, etc., siguen siendo los más buscados para poner a prueba estrategias y probabilidades matemáticas.

Juego responsable

En nuestras revisiones, solo les damos puntuación máxima a los casinos que ofrecen herramientas reales de control porque cualquier casino serio las ofrece:

Límites de depósito: Que tú mismo puedas configurar que no quieres gastar más de, por ejemplo, $20.000 CLP a la semana.

Que tú mismo puedas configurar que no quieres gastar más de, por ejemplo, $20.000 CLP a la semana. Autoexclusión: Si sientes que el juego te está estresando, la plataforma debe permitirte cerrar tu cuenta por 6 meses o un año con un solo clic.

Y si sientes que el juego dejó de ser entretenimiento, no estás solo. Estas organizaciones ofrecen apoyo gratuito y confidencial:

GamCare: Ofrece orientación, apoyo emocional y derivación a especialistas.

Jugadores Anónimos: una comunidad de personas que comparten experiencia con el juego compulsivo y se apoyan mutuamente para superarlo.

Gambling Therapy: ofrece apoyo práctico y emocional.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es legal jugar en casinos online en Chile?

Sí. No está prohibido para los jugadores. Puedes apostar con normalidad en operadores internacionales como 1xBet o Melbet, ya que la ley chilena aún no regula el mercado digital, solo el físico.

¿Cuál es el mejor casino online Chile?

En 2026, Jugabet, Tonybet, Novibet, Melbet y 1xBet son los mejores casinos online Chile según nuestras pruebas.

¿Se puede jugar con pesos chilenos (CLP)?

Sí. De hecho, solo recomendamos sitios que acepten CLP. Esto te permite usar WebPay, CuentaRUT, MACH. AstroPay, bancos nacionales, etc.

¿Cómo retirar ganancias rápido?

Si buscas velocidad, nuestra recomendación es usar criptomonedas. Estos métodos suelen procesar el dinero en pocos minutos (2-5 min), a diferencia de las transferencias bancarias tradicionales que pueden tardar hasta 3 días.

¿Qué significa el requisito de apuesta (wagering)?

Es el rollover. Es la cantidad de veces que debes jugar el monto de un bono antes de que ese dinero se convierta en saldo real. Para nosotros, un bono es recomendable si tiene un requisito de 30x o menos.

¿Los casinos online son seguros?

Sí, siempre que verifiques tres puntos: licencia reconocida (MGA, UKGC o Curaçao), conexión cifrada con candado de seguridad (SSL) y pasarelas de pago locales verificadas.