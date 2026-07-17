Datos Clave El elegido del DT: El volante chileno Diego Valdés (32 años), actualmente en Vélez Sarsfield, es la prioridad absoluta de Fernando Ortiz. Costo de la operación: El cuadro argentino tasó la salida del mediocampista en 700 mil dólares. Dilema financiero: Colo Colo cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de dólares para este mercado, por lo que este fichaje consumiría casi el 50% de sus recursos.

El mercado de pases invernal mantiene en vilo a los hinchas de Colo Colo. Mientras el primer equipo suda la gota gorda en su intertemporada en Colombia, en las oficinas del Estadio Monumental se juegan cartas decisivas para estructurar el plantel de cara al segundo semestre de 2026. La misión de la gerencia deportiva es clara: encontrar un arquero de garantías y un volante creativo que mueva los hilos.

Para esta última posición, el estratega albo, Fernando Ortiz, no quiere ningún tipo de experimentos. El “Tano” tiene un nombre grabado a fuego entre sus prioridades y le ha transmitido a la dirigencia que su incorporación es fundamental para liderar su proyecto. Sin embargo, los crudos números de la operación han encendido las alarmas en la mesa directiva de Blanco y Negro.

Mercado de pases Colo Colo: ¿Quién es el refuerzo que exige Fernando Ortiz?

El gran anhelo del cuerpo técnico es Diego Valdés, mediocampista de 32 años que milita en Vélez Sarsfield. La relación entre el jugador y el entrenador albo viene de larga data; Ortiz lo dirigió en su exitoso paso por el América de México, conoce de memoria sus condiciones y está convencido de que su jerarquía es exactamente lo que le falta al mediocampo colocolino.

A pesar del fuerte interés, la operación entró en una fase de evaluación económica crítica. Según reportes de Radio ADN, el presupuesto total del Cacique para incorporar refuerzos en esta ventana de transferencias bordea los 1,5 millones de dólares. Destinar casi la mitad de esa billetera a un solo futbolista obligaría a la dirigencia a hacer malabares y buscar alternativas de muy bajo costo para cerrar el anhelado puesto de arquero.

Fichaje de Diego Valdés: ¿Cuánto pide Vélez Sarsfield por su pase?

Desde Buenos Aires la postura es inflexible. Aunque en un principio Blanco y Negro intentó una aproximación formal que fue rechazada de plano por ser considerada insuficiente, la directiva de Vélez Sarsfield ya le puso un precio definitivo a la carta del seleccionado nacional: exigen 700 mil dólares.

El conjunto de Liniers tiene al chileno amarrado con contrato vigente hasta diciembre de 2027. Y aunque saben perfectamente que el jugador tiene intenciones de cambiar de aire, no pretenden dejarlo ir gratis para recuperar parte de la inversión inicial.

Lo llamativo es que, bajo la reciente conducción de Guillermo Barros Schelotto, Valdés ha perdido estelaridad en el “Fortín”, corriendo por detrás de figuras como Manuel Lanzini. Pese a esto, el chileno sigue demostrando su calidad intacta: viene de despacharse un golazo en el triunfo amistoso 1-0 ante Cerro Porteño.

Sueldos impagos en Argentina: ¿Puede llegar libre a Colo Colo?

El principal factor que alimenta la ilusión de destrabar el negocio en Macul es la delicada crisis financiera que asfixia al club argentino. Vélez arrastra serios problemas de caja, al punto de haber cancelado los sueldos de abril recién a mediados de julio. A Diego Valdés se le adeudan cerca de tres meses de salario, una situación que lo tiene buscando su salida urgente.

La primera estrategia de Colo Colo apuntaba a que el volante lograra cortar su vínculo contractual por la vía legal debido a estos incumplimientos laborales, permitiéndole aterrizar en el Estadio Monumental como agente libre. No obstante, al plantarse el cuadro trasandino en su exigencia de 700 mil dólares para sanear sus propias cuentas, la pelota quedó del lado de ByN. La concesionaria alba deberá decidir en las próximas horas si cede ante la millonaria obsesión de su DT o si aborta la misión para buscar un “Plan B” más económico.

En resumen

Colo Colo analiza a contrarreloj el fichaje de Diego Valdés (32), el volante chileno de Vélez Sarsfield que se transformó en la gran obsesión de Fernando Ortiz. El cuadro argentino exige 700 mil dólares por su pase, una cifra altísima considerando que ByN dispone de solo 1,5 millones en total para todo el mercado. El jugador desea llegar a Chile debido a que en Liniers le adeudan tres meses de sueldo, por lo que las próximas horas serán vitales para definir si la dirigencia gasta la mitad de sus fondos en él.

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