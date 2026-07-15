Datos Clave Regresa una leyenda: Estefanía Banini vuelve a Colo Colo 11 años después de su partida. 11 títulos en su primer ciclo: 8 campeonatos nacionales, Copa Libertadores 2012 y las Copas de Campeonas de 2012 y 2015. Ventana FIFA: Su inscripción se habilitó usando el período de traspasos de FIFA, abierto hasta el 22 de julio.

Colo Colo acaba de dar el golpe más emotivo de este mercado. El club más exitoso del fútbol femenino chileno oficializó el regreso de Estefanía Banini, la mediocampista argentina que entre 2011 y 2015 se transformó en una de las figuras más brillantes de la historia del equipo. La jugadora, de 36 años, vuelve desde el Levante Badalona de España para completar un segundo ciclo en Macul.

La historia de Banini con Colo Colo comenzó de manera casi cinematográfica. Tras deslumbrar con Argentina en la Copa América Femenina de 2010, la mendocina no tenía club y trabajaba en un quiosco frente a un parque en su ciudad natal cuando recibió la llamada que cambiaría su vida. Sin pensarlo dos veces, aceptó la oferta de las albas y viajó a Santiago para comenzar un capítulo que marcaría su carrera y la historia del fútbol femenino chileno.

La época dorada de Estefanía Banini en Colo Colo

Lo que vino después fue una racha histórica. Banini fue pieza fundamental en el ciclo más dominante de las albas: ganó 8 campeonatos nacionales, la Copa Libertadores Femenina 2012 y las Copas de Campeonas de 2012 y 2015, acumulando 11 títulos en cuatro años. En la temporada de 2012, considerada la más dominante en la historia del fútbol femenino chileno, el equipo terminó invicto, con Banini como máxima goleadora del Clausura con 37 tantos en 18 partidos.

Compartió esa era dorada con figuras como Christiane Endler en el arco, Karen Araya y Gloria Villamayor, en un plantel que además participó en el Campeonato Nacional de Clubes Femenino de Japón 2013, donde Colo Colo quedó en el cuarto lugar.

La trayectoria de Banini tras dejar Colo Colo

Tras su partida, Banini recorrió el mundo del fútbol femenino. Pasó por el Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos, el Valencia, el Levante y el Atlético de Madrid en España, donde vivió uno de sus momentos más memorables: en 2023 convirtió un golazo de tiro libre en el tiempo de descuento para ganarle al Real Madrid la final de la Copa de la Reina. También fue capitana de la Selección Argentina en el Mundial Femenino de Francia 2019 y fue elegida en el Once Ideal de la FIFPro en 2021.

La razón por la que se pudo inscribir en Colo Colo

El retorno enfrentó un obstáculo reglamentario: el mercado de pases del fútbol femenino chileno ya había cerrado. Sin embargo, Colo Colo recurrió al período de traspasos de la FIFA, que permanece abierto hasta el 22 de julio, lo que fue certificado por la ANFP para habilitar la inscripción de la mediocampista. Así, el actual líder invicto de la Liga Femenina, tetracampeón vigente del torneo, suma a una jugadora que ya conoce lo que es hacer historia con esa camiseta.