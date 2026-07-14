Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano que jugó en Juventus, Inter de Milán y Chelsea, entre otros importantes elencos, encendió la ilusión de los hinchas de Colo Colo al “ofrecerse” para jugar con la camiseta alba, con Matías Fernández como intermediario entre ambas partes.

Cuadrado fue compañero de Matías en Fiorentina y en las últimas horas publico una fotografía junto al “14 de los blancos”, expresando claramente que quiere jugar en el cuadro popular, aunque en un tono informal y jocoso: “Qué alegría verte manita. Llévame para el Colo Colo po“.

La imagen en la que aparece también el defensa mundialista Yerry Mina generó gran ilusión en los fanáticos del Cacique, aunque se ve poco probable.

¿Hay opciones de que Juan Guillermo Cuadrado juegue en Colo Colo?

Es muy relativo pensar en las opciones de que Juan Guillermo Cuadrado juegue en Colo Colo: el jugador está sin club tras su paso por el Pisa de Italia, por lo que no tiene un costo asociado a su pase, pero se ve complejo que un jugador que ha actuado los últimos 17 años en Europa vuelva a Sudamérica a jugar en nuestro país. De hecho, no ha habido ningún caso similar, salvo que fuera un jugador nacional.

De todas formas, si es que existiera la opción, se debería pensar en un alto costo de sueldo y utilizar el cupo de extranjero que en Macul buscaban hacerlo en un arquero, aunque obviamente Cuadrado sería una tremenda oportunidad de mercado.

En todo caso, sería una tremenda vitrina para que el colombiano se mantuviera vigente a sus 38 años en un equipo grande, sobre todo pensando que tiene buenas chances de disputar el próximo año la Copa Libertadores.

Queda esperar solamente para saber si se trata solo de un “humo” del mercado o una posibilidad concreta.

Los nombres que suenan en Colo Colo para reforzarse

Jordhy Thompson, Santiago Mele y Diego Valdés son los tres nombres que suenan para reforzar a Colo Colo, aunque los tres están con problemas para llegar a Macul.

Thompson no logra desvincularse de Orenburg de Rusia, el arquero Mele es pretendido por Independiente de Avellaneda y Valdés tiene un alto costo para sacarlo de Vélez Sarsfield.