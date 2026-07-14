Datos Clave Jordhy Thompson: Ve complicada su contratación en Colo Colo El motivo: No logra destrabar su salida de Orenburg No quiere ir a Rusia: El delantero no se mueve de Chile, pero en Europa lo siguen esperando

Colo Colo está viendo muy complicado uno de sus posibles fichajes: se trata de Jordhy Thompson, jugador que esta pujando para regresar al estadio Monumental, pero no logra destrabar su salida de Orenburg de Rusia, por lo que al avanzar el mercado de pases de invierno puede quedar desechado por parte de la dirigencia de Blanco y Negro.

Según dio a conocer Radio ADN, Thompson no ha podido comunicarse con el elenco europeo para destrabar su situación, pero tampoco quiere salir de Chile, por lo que en este momento está estancada su situación. El jugador pensaba que iba a ser más fácil la situación, pero no, ya que el club lo quiere de vuelta y, de hecho, lo multó por no presentarse a la pretemporada.

Las posibilidades de Jordhy Thompson de llegar a Colo Colo

Colo Colo ya manifestó a través de Aníbal Mosa que esperará una respuesta de Orenburg para negociar por el jugador, pero mientras no esté esa posibilidad no harán un esfuerzo adicional por su fichaje, por lo que todo recae en las espaldas del futbolista, quien al parecer deberá dar la cara en Rusia para buscar una salida en buenos términos o para quedarse en Europa, pese a que no es su interés.

El pase de Thompson pertenece en un 40 por ciento al Cacique, pero tiene contrato por un año más con la escuadra del viejo continente, vínculo que lo tiene “amarrado” y sin posibilidades de salir por el momento. Su “rebeldía” de no presentarse a entrenar no lo ayuda mucho en esta instancia y puede también alertar al elenco de Macul de recular del posible fichaje.

Las opciones de refuerzos que tiene Colo Colo

Aparte de Jordhy Thompson hay dos opciones más que tiene Colo Colo: el arquero uruguayo Santiago Mele y el volante ofensivo Diego Valdés, nombres que tampoco están muy cerca de llegar al cuadro que dirige Fernando Ortiz.

Mele es el portero que quiere Ortiz, aunque tiene muchas opciones de irse a Independiente de Avellaneda, escuadra que con una mejor billetera está tratando de tentarlo para llevárselo, mientras que Valdés tiene vínculo vigente con Vélez Sarsfield y los Albos deben pagar para quedarse con el futbolista, que también es uno de los anhelos del entrenador.