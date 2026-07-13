Datos Clave Nuevo giro: Diego Valdés vuelve a tomar fuerza en Colo Colo. Motivo: El jugador no es prioridad del DT de Vélez, por lo que el club está dispuesto a dejarlo partir, según el periodista Facundo Carballo. Deseo del jugador: El comunicador detalló que la intención de Valdés es regresar a Chile.

Diego Valdés se convirtió en la gran prioridad de Colo Colo en este mercado de pases. Fernando Ortiz pretende sumar a sus filas al mediocampista al que ya dirigió en México y la situación podría dar un giro favorable para los albos en los próximos días.

Esto porque según reportaron en Argentina, desde Vélez Sarsfield están dispuestos a dejar partir al jugador, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro podría aprovechar esto para dar el gran golpe y quedarse con el formado en Audax Italiano.

¿Cuál es la situación de Diego Valdés en Vélez?

Diego Valdés no lo pasa bien en Vélez Sarsfield, puesto que el entrenador Guillermo Barros Schelotto no lo tiene considerado como titular. Así al menos lo reveló el periodista Facundo Carballo en el programa Vélez 670.

“Hay un nombre que corría muy adelante en la consideración del técnico y hoy lo hace de atrás. No es prioridad para Barros Schelotto”, dijo de entrada el comunicador.

“Diego Valdés hoy ya no es prioridad, corre de atrás. Se ve porque Lanzini y Valdés han jugado muchas veces juntos, pero en estos amistosos no lo están haciendo”, añadió.

¿Diego Valdés se acerca a Colo Colo?

Fue el propio Carballo quien entregó más detalles sobre el futuro de Diego Valdés y reveló que la intención del jugador es retornar a nuestro país, por lo que Colo Colo vuelve a tomar fuerza.

“Hay una intención de Valdés de volver a Chile. El club que podría hacerse cargo de su salario es Colo Colo con el Tano Ortiz”, señaló.

“Si llega una oferta en los términos que pretende Vélez, para que salga en contra de la deuda y se llega a acuerdo, probablemente sean sus últimas horas como jugador de Vélez”, sentenció.