Datos Clave Amistoso en Bogotá: Colo Colo enfrenta a Millonarios el 18 de julio en El Campín. Vuelta al Nacional: El Cacique recibe a Limache el 24 de julio en el Monumental. Superclásico en Agosto: Colo Colo vs la U el 23 de agosto en el Estadio Nacional.

Colo Colo quedó sin actividad oficial en Chile tras igualar en la fase de grupos de la Copa Chile 2-2 ante Deportes Recoleta el pasado lunes, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda. Ahora, el plantel de Fernando Ortiz afronta una breve intertemporada antes de retomar la competencia con un amistoso internacional para luego retomar la actividad en el Campeonato Nacional.

El primer compromiso será fuera de las fronteras chilenas. El Cacique viajó a Colombia el pasado domingo 12 de julio para disputar un amistoso ante Millonarios, programado para el sábado 18 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá, en el marco de la celebración por el aniversario 80 del club colombiano. Se trata de la única salida al extranjero que el plantel tiene contemplada antes de retomar la actividad oficial en Chile.

El amistoso en Bogotá

El duelo ante Millonarios forma parte de la intertemporada que el club diseñó para mantener el ritmo competitivo entre el cierre de la Copa Chile y el reinicio de la Liga de Primera. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 18:00 horas de Chile. Para el cuerpo técnico albo, este compromiso funciona como un ensayo general antes del tramo más exigente del semestre.

El regreso al Campeonato Nacional 2026

Terminada la gira por Colombia, Colo Colo retomará la competencia local el viernes 24 de julio, a las 20:30 horas, cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Ese partido marcará el inicio de la segunda rueda del torneo.

El calendario de agosto ya está confirmado: visitará a Everton el sábado 1 de agosto en Sausalito, luego a Unión La Calera el domingo 9, recibirá a O’Higgins el domingo 16 en el Monumental, y cerrará el mes con el Superclásico ante Universidad de Chile, el domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional.