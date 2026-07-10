Datos Clave Interés intacto: Diego Valdés continúa siendo la prioridad de Fernando Ortiz para reforzar a Colo Colo, según Radio ADN.. Esperan oferta: Aún no hay acercamientos entre los clubes, pero desde Vélez esperan por un ofrecimiento formal por parte de los albos. Presente: El mediocampista chileno se encuentra entrenando con el Fortín, aunque es considerado como suplente.

Tras cerrar la primera rueda como líder exclusivo, Colo Colo busca potenciar su plantel para ir por todo por el título en el segundo semestre. Sin embargo, los albos aún no abrochan ningún refuerzo.

Una de las prioridades del Cacique, especialmente de su entrenador Fernando Ortiz, es Diego Valdés. Y si bien se había especulado con que su posible incorporación estaba caída, la situación dio un vuelco en las últimas horas y el chileno continúa siendo la gran prioridad del DT.

Diego Valdés continúa en la órbita de Colo Colo

Hace algunos días se conoció que el mediocampista estaba prácticamente descartado en el Estadio Monumental por motivos económicos. Sin embargo, la operación no estaría caída y desde Argentina esperan por una oferta de Blanco y Negro.

Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien aseguró que Valdés aún es seguido por la dirigencia. “Es prioridad para Fernando Ortiz”, lanzó, aunque advirtió que el futbolista “sigue entrenando en Vélez”.

Vélez espera por una oferta de Colo Colo por Valdés

Si bien el alto costo del futbolista complica su posible traspaso, el interés por parte de Blanco y Negro continúa firme. En ese contexto, el comunicador contó que desde Argentina esperan por un ofrecimiento por Valdés.

“La dirigencia (de Vélez Sarsfield) entiende que Colo Colo va a hacer ofertas”, señaló. “No sé si juegan con la presión, pero es el enganche que desea el técnico”, completó.

¿Cuál es la situación de Valdés en Vélez?

Diego Valdés está entrenando en Vélez Sarsfield, aunque ha sido relegado a los suplentes en los partidos. El elenco trasandino desembolsó una importante cifra de dinero por el chileno, la cual esperan recuperar en alguna medida.

Lo cierto es que por ahora no hay negociaciones entre el Fortín y Colo Colo, aunque esto podría cambiar en los próximos días.