El futuro de Juan Pablo López ya quedó definido. Tras completar un periodo de prueba de dos semanas en el fútbol joven de Colo Colo, el mediocampista colombiano de 17 años no continuará en el Estadio Monumental, luego de que el club decidiera no extender su evaluación ni incorporarlo a sus divisiones inferiores.

La resolución llegó una vez finalizados los entrenamientos que el volante realizó con las categorías Sub 18 y Sub 20. Mientras el plantel juvenil albo comienza a preparar el segundo semestre, la dirigencia y el área formativa cerraron el proceso del futbolista, que rápidamente encontró una nueva oportunidad para continuar su desarrollo en el fútbol chileno.

¿Por qué Colo Colo no fichó al ’10’ colombiano?

El periodo de prueba concluyó durante la semana del 26 de junio y, tras varios días de espera, Colo Colo optó por no prolongar la evaluación. Aunque el colombiano trabajó con dos categorías distintas del fútbol joven, la institución decidió no ofrecerle un cupo en sus divisiones menores.

Según informó En Cancha, el club tampoco planteó una nueva etapa de observación, por lo que el jugador quedó libre para buscar una alternativa. La decisión se enmarca en la planificación del segundo semestre del fútbol formativo, donde los albos ajustan sus planteles antes de la reanudación de las competencias. Revisa también nuestras últimas noticias de Colo Colo y el seguimiento al fútbol joven chileno.

¿Dónde seguirá su carrera el volante colombiano?

Tras finalizar su paso por Macul, Juan Pablo López se incorporó a Deportes Puerto Montt, donde ya trabaja bajo observación del cuerpo técnico en un periodo de evaluación sin fecha de término.

La idea del club sureño es integrarlo inicialmente a la categoría Sub 18, aunque también existe la posibilidad de que sume minutos con la Sub 20 de los Hijos del Temporal, equipo que cerró la fase regular del Campeonato Regional en el tercer lugar del Grupo Centro Sur.