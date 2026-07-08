Datos Clave Tres puestos definidos: Colo Colo busca un arquero, un volante de creación y un extremo para reforzar el plantel. Nombres en carpeta: Santiago Mele, Diego Valdés y Jordhy Thompson aparecen como las cartas principales. Plazo abierto: El Cacique puede inscribir refuerzos hasta el jueves 14 de agosto a las 23:59 horas, antes del inicio de la fecha 19.

El mercado de pases de invierno entró en su fase decisiva para Colo Colo. La urgencia de sumar jerarquía obligó a la mesa directiva de Blanco y Negro a moverse con rapidez para satisfacer las necesidades de Fernando Ortiz de cara a la exigente segunda rueda de la temporada.

Ya no hay listas interminables ni sondeos al aire. En la interna del Estadio Monumental los nombres están definidos y las negociaciones ya están en curso para cubrir los tres puestos críticos señalados por el “Tano”: el arco, la banda ofensiva y la zona de creación.

¿Qué jugadores suenan como posibles refuerzos de Colo Colo?

Las gestiones en Macul apuntan a tres perfiles específicos, todos con contrato vigente, lo que ha obligado a la concesionaria a buscar fórmulas creativas (préstamos con opción de compra o apelando al deseo del propio futbolista) para destrabar sus salidas.

Jugador Posición Club Actual Estado de la negociación Santiago Mele Arquero Monterrey (MÉX) Oferta formal. Préstamo por 1 año con opción de compra. Jordhy Thompson Extremo FC Orenburg (RUS) Avanzada. Tano Ortiz lo llamó directamente. Busca casa en Santiago. Diego Valdés Volante Vélez Sarsfield (ARG) Compleja. Alto salario y contrato hasta 2027, pero el jugador quiere venir.

Los números de Santiago Mele: ¿Cómo ataja el arquero que busca Colo Colo?

La principal carta para adueñarse de la portería alba es el uruguayo Santiago Mele (28 años), actual jugador de los Rayados de Monterrey e integrante de la selección de Uruguay que disputó el Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

Mele ya sabe lo que es jugar en el Monumental, tras enfrentar al Cacique defendiendo a Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2024. Su cartel es el de un arquero con ritmo de competencia puro y duro:

Partidos jugados en la última temporada: 20 compromisos (Titular indiscutido en el Torneo de Apertura mexicano).

20 compromisos (Titular indiscutido en el Torneo de Apertura mexicano). Goles recibidos: 31 tantos.

31 tantos. Porterías en cero: 5 ocasiones.

5 ocasiones. Trayectoria internacional: Fénix y Plaza Colonia (Uruguay); Ankaragücü y Ankaraspor (Turquía); Lleida (España); Unión de Santa Fe (Argentina); Junior (Colombia) y Monterrey (México).

Para asegurar su carta, Colo Colo propuso a los mexicanos asumir una parte de su salario e incluir una cláusula de compra a final del periodo de cesión.

¿Puede volver Jordhy Thompson a Colo Colo?

Jordhy Thompson es el nombre que más ruido genera en Macul, porque se trata de un jugador formado en Colo Colo y que conoce el club desde adentro. Su eventual regreso aparece como una alternativa para reforzar la banda y sumar desequilibrio en el uno contra uno.

La operación depende de su salida del FC Orenburg. El atacante tiene contrato vigente, por lo que Blanco y Negro necesita encontrar una fórmula que no dispare los costos ni transforme la negociación en una teleserie larga.

En el entorno albo el caso se mira con atención. Thompson habría mantenido conversaciones con Fernando Ortiz y su deseo de volver a Chile puede ayudar, pero el paso clave sigue siendo el acuerdo con el club ruso.

¿Por qué Diego Valdés interesa en Colo Colo?

Diego Valdés interesa porque Fernando Ortiz lo conoce bien y cree que puede darle al equipo una cuota de creación que hoy no sobra en el plantel. El volante chileno viene de competir en Vélez Sarsfield y tiene contrato vigente hasta 2027, lo que vuelve compleja cualquier negociación.

El punto a favor es el vínculo futbolístico con el técnico. Ortiz ya trabajó con Valdés en América de México y sabe lo que puede entregar: pausa, pase entre líneas, llegada al área y lectura para jugar detrás de los delanteros.

El problema está en lo económico. Su salario y su situación contractual hacen que el fichaje no sea simple. Si Colo Colo quiere avanzar, deberá encontrar una fórmula que acomode a Vélez, al jugador y al presupuesto de Blanco y Negro.

¿Cuántos refuerzos puede inscribir Colo Colo?

Colo Colo puede inscribir hasta tres nuevos jugadores en el actual mercado de pases. Esa cifra calza justo con las tres prioridades que hoy tiene Fernando Ortiz para el segundo semestre.

No hay mucho espacio para equivocarse. Si el Cacique ocupa sus cupos, cada decisión debe responder a una necesidad real del plantel. Por eso la dirigencia no solo mira nombres, también evalúa disponibilidad, sueldo, condición física, adaptación y tiempo de negociación.

En ese escenario, Mele, Valdés y Thompson representan tres apuestas distintas: un arquero con roce internacional, un volante de jerarquía y un extremo formado en casa que podría volver para dar profundidad por banda.

¿Cuándo cierra el libro de pases y hasta cuándo puede fichar Colo Colo?

Con el plantel viajando a Colombia para realizar su intertemporada, la gran duda de los hinchas es cuánto margen de tiempo le queda a Blanco y Negro para cerrar estas tres incorporaciones.

El Artículo 13 del reglamento del Campeonato de Primera División es claro: los clubes tienen plazo hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19ª fecha.

En concreto, la dirigencia alba tiene como fecha límite el jueves 14 de agosto para inscribir a Mele, Thompson, Valdés o cualquier otra alternativa. El reglamento estipula un máximo de tres nuevos jugadores, sin contabilizar a aquellos futbolistas que retornen de un préstamo desde otros clubes.

En resumen

Colo Colo busca tres refuerzos para el segundo semestre: Santiago Mele para el arco, Diego Valdés para la creación y Jordhy Thompson como opción por fuera. Blanco y Negro tiene plazo hasta el 14 de agosto para fichar, pero el margen real se achica si quiere que los jugadores lleguen con tiempo de adaptación.

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