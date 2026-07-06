Colo Colo y Deportes Recoleta cierran su participación en la fase de grupos de la Copa Chile 2026 este lunes en el Estadio Monumental. Los albos ya tienen asegurado el primer lugar del Grupo E y buscan cerrar con puntaje perfecto. Los Textileros, en cambio, llegan en una posición comprometida y necesitan un resultado favorable para asegurar su clasificación a los octavos de final.

Colo Colo vs Deportes Recoleta, minuto a minuto

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Deportes Recoleta?

Colo Colo vs Deportes Recoleta será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Recoleta?

Fecha: Lunes 7 de julio de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Estadio Monumental, Macul

El partido será dirigido por Piero Maza, con Carlos Poblete y Manuel Marín como asistentes y Francisco Gaggero como cuarto árbitro.

Cómo llegan Colo Colo y Deportes Recoleta a la fecha 5 de la Copa Chile

Colo Colo llega como líder absoluto del Grupo E con nueve puntos y campaña perfecta. Tras golear a Deportes Recoleta en el debut, el Cacique venció a Unión Española por 3-0 y luego superó 3-2 a O’Higgins en un partido vibrante donde Felipe Raipán, de solo 16 años, marcó el gol de la victoria en el debut del joven delantero. En la cuarta fecha, Fernando Ortiz optó por rotar el equipo y cayó 4-1 ante O’Higgins en El Teniente, resultado que no afecta su liderato.

Deportes Recoleta llega segundo con cuatro puntos, pero con la cuerda tensada. Los Textileros ganaron a Unión Española en la segunda fecha, pero después no pudieron superar al Cacique (0-3) y en la cuarta fecha igualaron 1-1 con O’Higgins en un partido dramático donde el gol de Esteban Moreira en el minuto 96 les salvó al menos un punto. Necesitan ganar o esperar que Unión Española no lo haga ante O’Higgins.

Formaciones para Colo Colo vs Deportes Recoleta

Colo Colo presentaría a: Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Diego Ulloa, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Vicente Martínez; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant. DT: Fernando Ortiz.

Deportes Recoleta respondería con: Jaime Vargas; Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli, Daniel Viveros, Felipe Báez; Javier Espinoza, Nicolás Arismendy, Nicolás Carvajal; Germán Estigarribia, Carlos González y Pedro Sánchez.