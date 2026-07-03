Datos Clave Oferta formal: Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que ya existieron contactos con DG Medios para ofrecer el Estadio Monumental como sede del espectáculo. Motivo del conflicto: El IND bajó el evento del Estadio Nacional tras revelar que el escenario 360° implicaba una carga de 600 toneladas, lo que hundiría y destruiría el césped. Flexibilidad total: El club de Macul ofreció mantener las fechas originales de octubre o reagendar según las necesidades de la productora.

El mundo del espectáculo y el fútbol chileno acaban de cruzar sus caminos de la forma más inesperada posible. Tras el duro portazo del Instituto Nacional de Deportes (IND) a la realización de los conciertos de la banda surcoreana BTS en Ñuñoa, miles de fanáticas con entradas agotadas quedaron al borde del colapso ante una inminente cancelación.

Sin embargo, en medio del caos y las protestas, apareció un sorpresivo “salvavidas” desde la comuna de Macul. La máxima autoridad de Colo Colo levantó el teléfono, se contactó con la productora a cargo y ofreció su histórica localía para destrabar el conflicto que tiene en vilo a miles de seguidores.

¿Cómo Colo Colo busca salvar los conciertos de BTS en el Monumental?

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el presidente de la concesionaria Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el Estadio Monumental está con sus puertas abiertas para recibir a la exitosa agrupación asiática.

“El recinto puede recibir el evento si la productora a cargo decide avanzar con esa opción”, aseguró el dirigente albo. Mosa no se quedó solo en intenciones y reveló que ya existieron los primeros acercamientos directos con DG Medios. Además, el mandamás le “pasó la pelota” a los organizadores ofreciendo máxima flexibilidad: la casa del Cacique está disponible para albergar los shows el 14, 16 y 17 de octubre (fechas originales, ya que el plantel juega de visita esos días) o reagendar cuando se estime conveniente.

¿Por qué el IND rechazó el uso del Estadio Nacional?

La irrupción alba surge tras la radical decisión del Gobierno. Según planos filtrados por The Clinic, el problema principal radica en las titánicas exigencias estructurales de la gira de BTS, las cuales fueron consideradas “irresponsables” por las autoridades para el coliseo central.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, fue categórica en TVN al explicar el daño irreversible que sufriría el recinto de Ñuñoa: “Nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas. Se trata de un escenario que va al centro, es de 360° y cubre toda la cancha… no solo se daña el pasto, sino que, según los estudios que hemos realizado, también se hunde la cancha”.

El lobby previo que no logró evitar el desastre

El rechazo del IND no fue una decisión tomada a la ligera. Los registros de la Ley del Lobby revelan que la ministra Duco y Carlos Geniso, representante legal de DG Medios, ya habían sostenido una reunión presencial en marzo para abordar la disponibilidad del coliseo.

Pese al compromiso de presentar un plan de mitigación, las 600 toneladas del escenario terminaron por sepultar el acuerdo. Ahora, con el reducto de Colo Colo sobre la mesa como opción concreta, la productora y las autoridades metropolitanas tienen en sus manos la decisión final para evitar que el megaevento del 2026 termine en un fracaso histórico.

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