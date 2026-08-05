El ambiente en el Estadio Monumental transita entre la euforia comercial y la máxima exigencia deportiva. La confirmación del primer refuerzo para el segundo semestre ha generado un impacto mediático sin precedentes que cruzó las fronteras del fútbol chileno, activando campañas de marketing y un masivo interés de los hinchas de Colo Colo que promete reventar los accesos de Pedrero. Sin embargo, en el plano netamente futbolístico, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz mantiene los pies sobre la tierra y trabaja a contrarreloj para poner a punto a su nuevo guardameta antes de la seguidilla de duelos decisivos que se avecinan en el Campeonato Nacional.

A la par de la “Vozinhamanía”, la mesa directiva de Blanco y Negro debe lidiar con las repercusiones del éxito. La impecable campaña que mantiene al Cacique en la cima del torneo con 12 puntos de ventaja ha despertado el interés de poderosos mercados extranjeros por su entrenador, obligando a la dirigencia a salir al paso de las especulaciones. Entre evaluaciones de camarín, definiciones contractuales de cara al 2027 y las gestiones finales por el último cupo de refuerzos, la dirigencia alba vive horas frenéticas en el escritorio.

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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del masivo recibimiento de Vozinha en el Estadio Monumental ante 42 mil personas y el minuto a minuto del mercado de pases de Blanco y Negro.