Noticias de Colo Colo hoy 5 de agosto: Mosa frena el interés por Ortiz, la evaluación a Vozinha y la cláusula para 2027
Publicado el:
-
Carla Bernucci
Tras la multitudinaria presentación del refuerzo estelar del arco albo, Blanco y Negro saca la voz ante los rumores que vinculan a Fernando Ortiz con el fútbol mexicano. Mientras el cuerpo técnico entrega su primer informe sobre el estado físico de la figura mundialista y la marca auspiciadora desata un fenómeno comercial, Jaime Pizarro aclara qué pasará con la llegada del anhelado volante creativo.
El ambiente en el Estadio Monumental transita entre la euforia comercial y la máxima exigencia deportiva. La confirmación del primer refuerzo para el segundo semestre ha generado un impacto mediático sin precedentes que cruzó las fronteras del fútbol chileno, activando campañas de marketing y un masivo interés de los hinchas de Colo Colo que promete reventar los accesos de Pedrero. Sin embargo, en el plano netamente futbolístico, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz mantiene los pies sobre la tierra y trabaja a contrarreloj para poner a punto a su nuevo guardameta antes de la seguidilla de duelos decisivos que se avecinan en el Campeonato Nacional.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).