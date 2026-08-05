Datos Clave Respaldo a Ortiz: Aníbal Mosa descartó preocupaciones por los sondeos de Tigres de México sobre Fernando Ortiz, recordando que tiene contrato vigente y que a principio de año varios dirigentes querían sacarlo. El informe de Vozinha: El CT valoró su excelente juego de pies y reflejos en su primer entrenamiento, aunque confirmaron que le falta ritmo tras un mes sin competir. No sumaría minutos ante Unión La Calera pero se prepara para debutar pronto. Sueldo, cláusula y fiesta: Se reveló que el portero gana 30 mil dólares mensuales y firmó por 6 meses. Si disputa el 50% de los partidos restantes, renovará automáticamente por todo el 2027. Además, este miércoles tendrá un recibimiento masivo con 42 mil hinchas en el Estadio Monumental.

El ambiente en el Estadio Monumental transita entre la euforia comercial y la máxima exigencia deportiva. La confirmación del primer refuerzo para el segundo semestre ha generado un impacto mediático sin precedentes que cruzó las fronteras del fútbol chileno, activando campañas de marketing y un masivo interés de los hinchas de Colo Colo que promete reventar los accesos de Pedrero. Sin embargo, en el plano netamente futbolístico, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz mantiene los pies sobre la tierra y trabaja a contrarreloj para poner a punto a su nuevo guardameta antes de la seguidilla de duelos decisivos que se avecinan en el Campeonato Nacional.

A la par de la “Vozinhamanía”, la mesa directiva de Blanco y Negro debe lidiar con las repercusiones del éxito. La impecable campaña que mantiene al Cacique en la cima del torneo con 12 puntos de ventaja ha despertado el interés de poderosos mercados extranjeros por su entrenador, obligando a la dirigencia a salir al paso de las especulaciones. Entre evaluaciones de camarín, definiciones contractuales de cara al 2027 y las gestiones finales por el último cupo de refuerzos, la dirigencia alba vive horas frenéticas en el escritorio.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 5 de agosto



Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del masivo recibimiento de Vozinha en el Estadio Monumental ante 42 mil personas y el minuto a minuto del mercado de pases de Blanco y Negro.

Añade Al Aire Libre como fuente preferida en Google Selecciona Al Aire Libre en Google para ver nuestros artículos con más frecuencia en la Búsqueda de Google y en Noticias destacadas. Añadir en Google