Datos Clave Presentación: Este martes, en la sala de conferencias del Estadio Monumental, Colo Colo presentó a Vozinha como su nuevo refuerzo. Mercado: En la instancia, Jaime Pizarro aclaró que seguirán analizando opciones para potenciar el plantel. Opción de Diego Valdés: El director de Blanco y Negro evitó referirse al chileno debido a que tiene contrato con Vélez Sarsifield.

Este martes, Colo Colo presentó oficialmente a Vozinha como su nuevo refuerzo. Tras días de incertidumbre, finalmente el portero sensación del Mundial 2026 junto a Cabo Verde se calzó la camiseta del Cacique y ya se sumó a los trabajos de Fernando Ortiz para preparar su debut oficial con su nuevo equipo.

Sin embargo, la pregunta que muchos hinchas se hacen es si llegarán nuevos refuerzos al Estadio Monumental, o si con la llegada del guardameta se cerrará el mercado de pases. Esta interrogante fue contestada por Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, quien adelantó que seguirán analizando alternativas para potenciar el plantel.

Colo Colo aclara si llegarán más refuerzos

El exministro del Deporte aclaró que el arribo de Vozinha “es un primer paso, obviamente vamos a seguir muy atentos el desarrollo. Creo que muy favorablemente ha existido un muy buen semestre respecto del plantel, en cómo han ido no solamente logrando resultados, sino también logrando desenvolverse y muy especialmente los jugadores jóvenes del club, por lo tanto también eso hay que mirarlo con esa proyección”.

“Tenemos este desafío para el torneo y la parte del segundo semestre, donde queremos seguir manteniendo ese buen rendimiento. Por lo tanto, seguiremos en ese camino y si hay buenas alternativas, estaremos atentos a poder tomarlas si es conveniente”, agregó.

La postura de Colo Colo con Diego Valdés

Por otro lado, Jaime Pizarro se refirió a la posibilidad de sumar a Diego Valdés, aunque evitó hablar específicamente del jugador de Vélez Sarsfield, considerando que tiene contrato con el elenco argentino. “Aquí lo primero es el tema reglamentario. Hay tres cupos durante este cambio de los torneos y ahí también estamos sometidos a la exigencia regulatoria respecto de los jugadores extranjeros, lo que ha quedado completo con la incorporación de Vozinha. Por lo tanto, respecto de otras opciones, necesariamente deberían ser nacionales”, señaló.

“Y este tema también lo vamos a seguir desarrollando en la medida de que podamos dar con las posiciones y con las prioridades que han sido establecidas. Ir a nombres propios (Diego Valdés) cuando hay jugadores que están con contratos vigentes en clubes, resulta un poco complejo, por lo tanto, una vez que se pueda concretar o materializar alguna alternativa, ahí se dará a conocer tal y como sucedió en esta oportunidad que ustedes ya conocen”, concluyó.







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