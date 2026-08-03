Datos Clave Firma oficial: Vozinha ya es jugador de Colo Colo tras firmar su contrato. Su número: Usará el dorsal 29, ya que el 1, el 12 y el 25 están ocupados. La presentación: Será este miércoles 5 de agosto a las 19:30 en el Estadio Monumental.

Ya no hay marcha atrás. Vozinha firmó oficialmente su contrato y es, desde este momento, jugador de Colo Colo. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, cerrando así una de las novelas de fichajes más largas y seguidas del mercado invernal, tras semanas de retrasos, cambios de itinerario y hasta una oferta rival desde Marruecos.

Con el contrato resuelto, quedó despejada también la otra gran incógnita para la hinchada: el dorsal. Descartado el “1” que usó con Cabo Verde en el Mundial, y con Fernando de Paul, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira ocupando ya los números más asociados a la portería, el arquero se decidió finalmente por el 29, según reveló DaleAlbo.

El impacto comercial que espera Colo Colo con Vozinha

El propio arquero fue autorizado por la ANFP para usar su apodo en la espalda de la camiseta en lugar de su apellido, lo que le permitirá al club sacar un importante rédito comercial de la venta de camisetas. Con cerca de 30 millones de seguidores en Instagram, Vozinha es hoy uno de los futbolistas con mayor proyección de marketing del fútbol sudamericano.

La presentación oficial de Vozinha en el Monumental

La presentación está programada para este miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Monumental, y en Macul esperan una convocatoria similar a la que se vivió con Arturo Vidal en 2024, cuando una multitud llegó a recibir al ídolo albo. Para Vozinha, que llega directo de ser una de las figuras del Mundial 2026, la bienvenida promete estar a la altura de su nueva realidad como estrella global.

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