Noticias de Colo Colo hoy 3 de agosto: La locura por Vozinha, el precio del goleador y el paso gigante de Ortiz
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Carla Bernucci
El "Cacique" vivió un fin de semana lleno de contrastes y emociones. Mientras en Viña del Mar sufrieron para quedarse con un triunfo agónico que los consolida como líderes absolutos y los deja a un paso de cumplir con la regla Sub 21, en el Aeropuerto de Santiago se desató la euforia total con el arribo de la estrella africana. En paralelo, se destapa la millonaria cifra que deberá pagar Blanco y Negro para retener a su máxima figura ofensiva de la temporada.
El fin de semana en Colo Colo tuvo de todo: sufrimiento, goles de antología, consolidación de la cantera y una dosis de locura internacional. El equipo de Fernando Ortiz sigue indomable en el Campeonato Nacional. Pese a cometer groseros errores defensivos, el Cacique demostró una jerarquía implacable para remontar y vencer por 4-3 a Everton en el Estadio Sausalito. Esta octava victoria consecutiva no solo estira su dominio absoluto en la tabla con 42 puntos, sino que reafirma el abismal impacto que están teniendo sus delanteros extranjeros y el brillante rendimiento de sus juveniles, dejando al club al borde de cumplir anticipadamente con las siempre difíciles reglas de la ANFP.
Y si la cancha trajo buenas noticias, los escritorios de Blanco y Negro por fin pueden respirar con alivio. Tras semanas de misterio, retrasos diplomáticos y una expectación global, el gran fichaje del mercado de pases aterrizó en Santiago desatando el delirio de los hinchas albos. El arquero sensación de la Copa del Mundo, Vozinha, ya está en suelo nacional para sellar un vínculo que promete revolucionar el pórtico del Estadio Monumental y darle al “Eterno Campeón” la experiencia internacional que exigen sus próximos desafíos coperos.
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Sigue en Alairelibre.cl la transmisión de los exámenes médicos de Vozinha, las novedades sobre su presentación en el Estadio Monumental y el inicio de la semana de prácticas del Cacique de cara al duelo ante La Calera.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).