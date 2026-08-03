Datos Clave Llegó la estrella: En medio de una multitud de hinchas, Vozinha aterrizó en Chile. El arquero sensación del Mundial 2026 pasará exámenes médicos este lunes para firmar por 6 meses (con opción a extenderse por todo 2027) y debutar en las próximas semanas. El precio de Romero: Tras anotar un doblete espectacular ante Everton y llegar a los 13 goles en la temporada, se reveló que Colo Colo deberá pagar 1,5 millones de dólares a Argentinos Juniors en diciembre para quedarse con el 50% del pase de Maximiliano Romero. Juventud dorada: Con la presencia de Maureira, Hernández, Marchant y Olguín en la victoria sobre Everton, Fernando Ortiz llegó a 1.650 minutos Sub 21 acumulados en el torneo. Al Cacique le restan apenas 240 minutos para cumplir la regla, objetivo que lograrán en los próximos dos partidos.

El fin de semana en Colo Colo tuvo de todo: sufrimiento, goles de antología, consolidación de la cantera y una dosis de locura internacional. El equipo de Fernando Ortiz sigue indomable en el Campeonato Nacional. Pese a cometer groseros errores defensivos, el Cacique demostró una jerarquía implacable para remontar y vencer por 4-3 a Everton en el Estadio Sausalito. Esta octava victoria consecutiva no solo estira su dominio absoluto en la tabla con 42 puntos, sino que reafirma el abismal impacto que están teniendo sus delanteros extranjeros y el brillante rendimiento de sus juveniles, dejando al club al borde de cumplir anticipadamente con las siempre difíciles reglas de la ANFP.

Y si la cancha trajo buenas noticias, los escritorios de Blanco y Negro por fin pueden respirar con alivio. Tras semanas de misterio, retrasos diplomáticos y una expectación global, el gran fichaje del mercado de pases aterrizó en Santiago desatando el delirio de los hinchas albos. El arquero sensación de la Copa del Mundo, Vozinha, ya está en suelo nacional para sellar un vínculo que promete revolucionar el pórtico del Estadio Monumental y darle al “Eterno Campeón” la experiencia internacional que exigen sus próximos desafíos coperos.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 3 de agosto



Sigue en Alairelibre.cl la transmisión de los exámenes médicos de Vozinha, las novedades sobre su presentación en el Estadio Monumental y el inicio de la semana de prácticas del Cacique de cara al duelo ante La Calera.

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