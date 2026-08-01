Colo Colo sigue con las alegrías dentro del campo y con las incertidumbres fuera del terreno de juego, ya que en la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026 vencieron por 3-4 a Everton en Viña del Mar, con una actuación destacable de Gabriel Maureira en el pórtico albo. A pesar de la gran participación del golero ante los Ruleteros, hubo una pregunta que sigue azotando al Cacique: ¿Llega Vozinha a Colo Colo?

El arquero caboverdiano se ha quedado con todos los focos del fútbol nacional, ya que a pesar de haber sido presentado por las redes sociales del club, aún no firma contrato con el Cacique, en medio de una ola de rumores sobre una posible negociación con un club marroquí. Esta situación genera roce en la interna alba, precisamente en el entrenador, Fernando Ortiz, quien sembró la duda ante la llegada del golero sensación del Mundial 2026.

Ortiz siembra las dudas con Vozinha

Posterior a derrotar a la escuadra ruletera en un partidazo por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2026, Fernando Ortiz fue consultado sobre la situación de Vozinha, quien se suponía que para la fecha ya estaría en el país junto a Colo Colo. Tras recibir la pregunta, el Tano respondió de una manera peculiar, que dejó en incertidumbre el arribo del caboverdiano al Cacique.

-Daniel Arrieta: “Lo que se pregunta toda la hinchada, ¿Llega Vozinha a Colo Colo?

-Fernando Ortiz: “¿Vos lo sabes?

-Daniel Arrieta: “No”

-Fernando Ortiz: “Yo tampoco”.

La fría respuesta del entrenador albo no tardó en generar ruido en el mundo albo, el cual está expectante con el posible arribo del mejor arquero del Mundial 2026, ya que fue anunciado hace una semana pero aún no llega a nuestro país.

Cabe destacar que la incertidumbre no se genera solamente por el retraso de Vozinha a Chile, sino por que desde la prensa internacional apuntan que el arquero sería tentado por el Berkane, club de Marruecos que es dirigido por el ex entrenador de la selección de Cabo Verde, quien tiene gran conexión con el arquero.