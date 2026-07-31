Datos Clave Tano revela charla con Vozinha: El técnico del Cacique detalló que tuvo contacto con el golero de Cabo Verde. Las palabras de Ortiz: “Él está contento con la posibilidad de estar con nosotros”. La amenaza que asota a Colo Colo: Desde el fútbol marroquí intentan seducir al arquero caboverdiano.

Vozinha ha sido el tema de qué hablar en el fútbol chileno, ya que durante la semana pasada Colo Colo publicó mediante sus redes sociales que el arquero sensación del Mundial 2026 era el primer fichaje del club en el mercado. A pesar del anuncio, el golero de Cabo Verde no ha llegado al país, y encendió las alarmas sobre una posible caída del traspaso.

En medio de los rumores, humos y especulaciones se encuentra Fernando Ortiz, quien a la par de lo que sucede en el mercado prepara el próximo duelo de los albos en el Campeonato Nacional 2026. Previo al duelo ante Everton por la fecha 17, el Tano fue consultado por la situación del portero caboverdiano, donde reveló que mantuvo una conversación con él y detalló la situación en la que se encuentra el arquero.

Ortiz espera a Vozinha

En reunión con los medios en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz recibió de entrada la pregunta sobre cuál era la situación de Vozinha y si tenía en consideración al portero a pesar de que aún no arriba a Chile y tampoco firma contrato con el club. El Tano reveló que tuvo una conversación con el golero caboverdiano, y que también se incorporará al equipo a la brevedad.

“Tuvimos un diálogo. Intercambiamos opiniones con Vozinha. Lo ví contento y feliz, a pesar de que su forma de expresar no es tan expresivamente. Él está contento con la posibilidad de estar con nosotros, pero también tiene sus temas personales. La ansiedad que genera la llegada de una figura en nuestro fútbol es entendible. Nosotros esperamos que pueda resolver su situación para contar con él”, señaló Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Actualmente Vozinha se encuentra en tierras portuguesas tramitando su viaje a tierras nacionales, pero en medio de las especulaciones surgió una amenaza para Colo Colo, debido a una oferta del fútbol marroquí que puede tentar al arquero quien solo cuenta con un acuerdo de palabra con el Cacique, ya que no ha puesto la firma en un contrato.