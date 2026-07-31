Datos Clave Ingreso efectivo: Diego Valdés entró a los 87 minutos y anotó el 3-1 definitivo de Vélez frente a Talleres. Traba conocida: Guillermo Barros Schelotto ya había señalado que cuenta con el chileno y considera difícil su salida en este mercado. Esfuerzo económico: Según ADN Deportes, Vélez adeuda tres meses de sueldo al volante, quien buscaría resolver su contrato para quedar libre.

Diego Valdés sigue siendo la gran obsesión de Colo Colo para cerrar su plantel de cara al segundo semestre, pero la operación acaba de sumar un capítulo lleno de contrastes. Mientras el Cacique busca fórmulas para destrabar su salida, el volante chileno demostró que sigue completamente enfocado en la cancha, aprovechó los pocos minutos que tuvo y sentenció el triunfo en el fútbol argentino.

Durante la noche del jueves, el mediocampista fue clave en la victoria por 3-1 de Vélez Sarsfield sobre el Talleres de Córdoba, profundizando de paso la crisis de Jorge Sampaoli, quien sumó su segunda derrota consecutiva al mando de la “T”.

¿Cómo fue el gol de Diego Valdés en Vélez Sarsfield?

Pese a arrancar en el banco de suplentes, el exseleccionado nacional aprovechó al máximo sus minutos. Valdés ingresó a los 87′ en reemplazo de Luca Feler, justo cuando su equipo defendía la ventaja tras los tantos de Rodrigo Aliendro (45′) y Thiago Silvero (79′), quienes habían revertido la apertura de la cuenta de Ronaldo Martínez (27′).

Cuando el reloj marcaba los 90 minutos, Vélez hilvanó un contragolpe letal tras un despeje desde campo propio. Thiago Aguirre condujo a toda velocidad por la banda derecha, pisó el área y cedió hacia el centro, donde apareció Valdés completamente destapado para definir de primera y desatar la locura en Liniers.

Con este resultado, el “Fortín” suma campaña perfecta (seis de seis puntos) y lidera el Grupo A junto al Independiente de Gustavo Quinteros, equipo al que enfrentarán este lunes.

¡¡LO LIQUIDÓ DE CONTRA!! Aguirre no fue egoísta en su debut y asistió a Valdés para que Vélez le gane 3-1 a Talleres en Córdoba.



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¿Por qué se complica el fichaje de Diego Valdés en Colo Colo?

El gol de Valdés volvió a poner en primer plano una traba que Colo Colo ya conocía. Guillermo Barros Schelotto había advertido antes del inicio del torneo que considera al chileno dentro de su plantel y que ve difícil una salida por el escaso tiempo disponible para buscar un reemplazante.

De hecho, la lectura deportiva es clara: cuantos más argumentos y buenas actuaciones dé en cancha, menos sencillo será convencer a Vélez de liberarlo. Esta postura técnica choca con el deseo del propio futbolista, quien estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico para destrabar su salida y concretar su regreso al fútbol chileno.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la llegada de Valdés?

En el Estadio Monumental mantienen la cautela, pero valoran el enorme sacrificio del mediocampista. Trascendió que Vélez mantiene una millonaria deuda de tres meses de sueldo impagos con Valdés, dinero al que el jugador renunciaría con tal de facilitar su llegada al Cacique.

Este acto fue destacado públicamente por Aníbal Mosa tras la última reunión de directorio. “No ha sido el único jugador que ha dejado plata arriba de la mesa por llegar a Colo Colo. Acordémonos que el 2014 Esteban Paredes renunció a una plata que le debían en el Querétaro y se vino para acá”, lanzó el presidente de Blanco y Negro.

Por ahora, Colo Colo apela al interés del jugador y a su “gesto a lo Paredes” para intentar acercar posiciones con Vélez y conseguir su liberación antes del cierre del libro de pases.