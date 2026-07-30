Colo Colo está viviendo horas de mucha incertidumbre: en la prensa internacional aseguran que Vozinha está revaluando el fichaje en el Cacique y todavía no ha tomado un vuelo rumbo a Chile, por lo que hay grandes posibilidades de que no se lleve a cabo la contratación que anunciaron con bombos y platillos en sus cabales oficiales.
Esto fue aprovechado por Coquimbo Unido, elenco que usó sus redes sociales para burlarse de los albos, sacando partido del mismo concepto de “Aura” con el que fue oficializada la estrella de Cabo Verde.
“Aura”: La burla de Coquimbo a Colo Colo
Los Piratas usaron sus redes sociales para publicar una fotografía del cabello rosado de su capitán Diego “Mono” Sánchez, acompañado del mensaje: “Aura hay solo en Coquimbo”, destacando luego los logros de su guardameta en Coquimbo.
Esta “tocada de oreja” llega en un momento en que Colo Colo buscar salvar como sea el fichaje de Vozinha. De hecho, se esperaba que emitieran un comunicado Poor esta situación, el que todavía no ve la luz, lo que se entiende como una lucha en la que no quieren dar todo por perdido.
Los hechos que demuestran que Vozinha está lejos de Colo Colo
- La constante reprogramación de su llegada: Se suponía que el martes pasado llegaba Vozinha a Chile para integrarse a Colo Colo, pero eso no ocurrió. Se corrió el asunto primero para el miércoles y luego para este jueves, aunque lo cierto es que ahora no hay claridad de si llega y cuándo puede suceder esto.
- El jugador no se ha pronunciado: A diferencia del Cacique, el futbolista no ha dado ninguna señal a través de sus redes sociales de la llegada a Macul. Ha subido imágenes de su duelo de leyendas en Estados Unidos y una colaboración publicitaria con Marvel por el estreno de Spiderman, pero nada de los albos.
- Lo que señalan en la prensa internacional: El periodista brasileño Marcelo Braga aseguró que el jugador está analizando la situación, ya que el técnico de Cabo Verde en el Mundial 2026, Bubista, llegó al club Renaissance de Berkane, de Marruecos, y lo llamó para integrar su escuadra.