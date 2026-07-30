Datos Clave Trolleo: Coquimbo Unido se burló de Colo Colo por las complicaciones en el fichaje de Vozinha ¿Cómo lo hizo?: Publicó una foto del pelo rosado de Mono Sánchez y el mensaje: “Aura hay solo en Coquimbo” ¿Qué pasa con Vozinha?: No se embarcado a Chile ni tampoco hay una confirmación de la caída de la contratación

Colo Colo está viviendo horas de mucha incertidumbre: en la prensa internacional aseguran que Vozinha está revaluando el fichaje en el Cacique y todavía no ha tomado un vuelo rumbo a Chile, por lo que hay grandes posibilidades de que no se lleve a cabo la contratación que anunciaron con bombos y platillos en sus cabales oficiales.

Esto fue aprovechado por Coquimbo Unido, elenco que usó sus redes sociales para burlarse de los albos, sacando partido del mismo concepto de “Aura” con el que fue oficializada la estrella de Cabo Verde.

“Aura”: La burla de Coquimbo a Colo Colo

Los Piratas usaron sus redes sociales para publicar una fotografía del cabello rosado de su capitán Diego “Mono” Sánchez, acompañado del mensaje: “Aura hay solo en Coquimbo”, destacando luego los logros de su guardameta en Coquimbo.

Diego Sánchez, el arquero Pirata:



– Campeón Liga de Primera

– Supercampeón Supercopa

– Finalista Copa de la Liga

– Clasificado a 8vos de Final de la CONMEBOL Libertadores

– 8 Penales atajados en instancias decisivas

– 3 goles anotados



La verdadera AURA está en Coquimbo 🏴‍☠️ pic.twitter.com/zdHjVtyUQc — Coquimbo Unido (@coquimbounido) July 30, 2026

Esta “tocada de oreja” llega en un momento en que Colo Colo buscar salvar como sea el fichaje de Vozinha. De hecho, se esperaba que emitieran un comunicado Poor esta situación, el que todavía no ve la luz, lo que se entiende como una lucha en la que no quieren dar todo por perdido.

Los hechos que demuestran que Vozinha está lejos de Colo Colo