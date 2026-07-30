Datos Clave Vuelo frustrado: El portero caboverdiano no logró subirse al avión en Portugal, postergando momentáneamente su llegada al país. Contrato en el aire: Desde Brasil revelaron que el arquero aún no firma con el Cacique y estaría reevaluando su decisión para garantizar su titularidad. Llamado clave: Su extécnico en la selección lo habría contactado para llevárselo a la Champions africana, amenazando la operación alba.

Colo Colo dio uno de los grandes golpes del presente mercado de fichajes tras asegurar de palabra la contratación de Vozinha, arquero de Cabo Verde que integró el equipo ideal del reciente Mundial 2026. Sin embargo, lo que asomaba como un arribo inminente para esta jornada, sufrió un giro dramático que tiene en vilo a la gerencia deportiva de Blanco y Negro.

La expectativa de los hinchas albos deberá seguir en compás de espera. El experimentado guardameta no abordó su vuelo desde Portugal rumbo a Santiago, desatando una ola de incertidumbre sobre la verdadera razón que lo dejó abajo del avión a última hora.

¿Por qué Vozinha no viajó a Chile para firmar por Colo Colo?

Inicialmente, el periodista Edson Figueroa reportó que el motivo central radicaba en problemas administrativos con sus documentos en Europa. Sin embargo, la historia tomó un tinte mucho más preocupante para las aspiraciones del Cacique.

Según destapó una investigación del periodista Marcelo Braga para el medio brasileño R7 Esportes, el jugador aún no tiene un contrato firmado con Colo Colo y estaría reevaluando seriamente la situación, ya que busca un proyecto deportivo donde tenga garantizada la titularidad absoluta.

¿Qué equipo busca quitarle el fichaje de Vozinha al Cacique?

El gran obstáculo para Blanco y Negro no es económico, sino deportivo y de confianza. R7 Esportes detalló que Vozinha recibió un llamado directo de Bubista, el técnico que lo dirigió en la histórica campaña mundialista de Cabo Verde y que acaba de firmar por el Renaissance de Berkane de Marruecos, club que disputará la Champions africana.

El vínculo del arquero con su exentrenador podría ser determinante para que cambie de rumbo. De hecho, el medio brasileño reveló que el portero (que suma más de 20 millones de seguidores en Instagram) ya descartó sondeos de la Serie B de Brasil porque sintió que solo lo buscaban como una pieza de marketing. “Su foco es jugar”, aseguró una fuente cercana al entorno del futbolista.

Por ahora, la dirigencia alba trabaja a contrarreloj para resolver la trama legal de sus documentos, destrabar su vuelo y convencer definitivamente a Vozinha de que su proyecto deportivo está en el Estadio Monumental, antes de que los millones de Marruecos terminen por arruinar la gran bomba del mercado chileno.