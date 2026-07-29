Datos Clave Sorpresiva visita: Según el periodista Edson Figueroa, Jordhy Thompson llegó este miércoles al Estadio Monumental. En rebeldía: El atacante tenía permiso para hacer unos trámites en Chile, pero extendió su estadía sin la autorización de Orenburg. Amenaza: El elenco ruso lanzó una potente advertencia e incluso podría recurrir a la FIFA.

Colo Colo continúa moviéndose en el mercado de pases. Mientras espera por el arribo de Vozinha, los albos buscan alternativas para reforzar otras zonas del campo. Una de ellas es el ataque, donde el nombre de Jordhy Thompson volvió a tomar fuerzas.

Según el periodista Edson Figueroa, el atacante arribó este miércoles al Estadio Monumental previo al inicio de la reunión de directorio, lo que podría dar algunas luces respecto a su futuro. Sin embargo, desde Rusia advirtieron que el Cacique arriesgaría una batalla legal en caso de concretar el retorno del jugador de 21 años.

En este momento, Jordhy Thompson está en el Estadio Monumental, a minutos de que comience la reunión de directorio. ¿Coincidencia? Se le vio en la zona de gerencia. — Edson Figueroa (@EdsonFiv) July 29, 2026

Jordhy Thompson en rebeldía con el Orenburg

Jordhy Thompson pertenece a Orenburg FC, equipo que adquirió su carta tras su salida de Colo Colo. El elenco ruso autorizó al delantero a extender su estadía en Chile para realizar algunos trámites, sin embargo, en este momento debería estar en el club junto al resto de sus compañeros.

“Inicialmente Thompson se tomó un tiempo libre por motivos personales y viajó a Chile para tramitar la documentación”, explicó la institución a través de su equipo de comunicaciones en MatchTV.

“Pero nunca regresó. Presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes. Estamos en contacto con él y esperamos que regrese pronto”, agregaron desde el elenco de la Premier League de Rusia.

El lío legal que arriesga Colo Colo por Jordhy Thompson

Esta situación podría complicar su posible arribo a Colo Colo. De hecho, desde Orenburg lanzaron una potente advertencia a Jordhy Thompson: “El club ha impuesto al jugador las sanciones más severas posibles en este momento”.

Sin embargo, el aviso también fue para el Cacique en caso de concretar el fichaje del atacante. “Si no regresa en un futuro próximo, nos reservamos el derecho de apelar ante la FIFA para proteger nuestros intereses”, concluyeron.

Con este panorama el posible traspaso de Thompson a Colo Colo queda en el aire, considerando las consecuencias que podría enfrentar el club. Habrá que esperar para saber si Blanco y Negro optará por pagar por el pase del jugador, o por el contrario, declina de su contratación.